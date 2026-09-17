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A qué hora es el viernes de MotoGP en Austria, FP1 y Práctica en el Red Bull Ring

Apunta los horarios de la primera jornada (viernes 18 de septiembre) del GP de Austria de MotoGP 2026, con FP1 y Práctica, y cómo verlo todo en TV.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

¡El Mundial de MotoGP afronta un nuevo gran premio! Sin descanso desde Misano, el campeonato pone rumbo al Red Bull Ring para el Gran Premio de Austria, 15ª cita de la temporada 2026. Será la última con los benévolos horarios europeos a los que estamos acostumbrados antes de comenzar la gira asiática en Japón, Indonesia, Australia y Malasia, y será también el primer fin de semana en el que Marc Márquez defiende el liderato de la general.

Este viernes, 18 de septiembre, arranca la acción en pista con los primeros entrenamientos libres, la FP1 y la Práctica. Apunta bien los horarios y cómo verlo todo en directo por la tele.

Recuerda:

A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Austria

  • A qué hora es la FP1 del GP de Austria de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring: a las 10:45h

Una vez más, los primeros entrenamientos del Gran Premio de Austria serán los Libres 1 de este viernes, 18 de septiembre. Tendrán 45 minutos de duración, y empezará a las 10:45 horas de la mañana, tanto para España como para Austria (compartimos horario), para finalizar a las 11:30 horas.

Antes, la acción en pista la abrirán las categorías de Moto3 (09:00h) y Moto2 (09:50h) con sus respectivos FP1.

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Austria

  • A qué hora es la Práctica del GP de Austria de MotoGP 2026 en el Red Bull Ring: a las 15:00h

La Práctica del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring será este viernes, 18 de septiembre, a partir de las 15:00 horas de la tarde. Como siempre, este entreno durará una hora, hasta las 16:00h, y servirá para determinar el pase directo a la Q2 de la clasificación del sábado (para los 10 pilotos más veloces).

Antes, también habrá Prácticas de Moto3 (13:15h-13:50h) y de Moto2 (14:05h-14:45h).

Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Austria

Las categorías pequeñas también echarán a andar este viernes en el Red Bull Ring, primero con los Libres 1, con Moto3 a las 09:00h, hasta las 09:35h, y Moto2 a las 09:50h, hasta las 10:30h.

Posteriormente, será el turno de las Prácticas para ambas clases, con Moto3 desde las 13:15h (35 minutos), y Moto2 a las 14:05h (40 minutos). En ambas categorías, los 14 pilotos más rápidos pasarán directos a la Q2 de la clasificación, es decir, se reparten cuatro cupos más que en MotoGP.

Cómo ver por la tele el viernes de MotoGP en Austria (Libres 1 y Práctica)

Para ver en directo por televisión, desde España, el primer día del Gran Premio de Austria de MotoGP en el Red Bull Ring, una vez más dispondrás de dos opciones de pago, que retransmiten toda la temporada al completo:

  • DAZN, que se puede contratar en sus aplicaciones, para todos los dispositivos, o verse en plataformas como Movistar + en el canal 'DAZN MotoGP'
  • El VideoPass, el servicio de streaming de MotoGP, con retransmisiones en inglés y acceso a archivo histórico

Por último, podrás informarte de todo lo que ocurra en Austria, como siempre, en nuestra web, Motorsport.com, con periodistas desplazados al Red Bull Ring para traerte retransmisiones en directo, crónicas, declaraciones...

Qué pilotos disputan el GP de Austria de MotoGP 2026

Este fin de semana en el Red Bull Ring habrá que contar con dos bajas en la parrilla de MotoGP. La primera, la de Maverick Viñales, que será sustituido por cuarto GP consecutivo por Pol Espargaró a causa de sus problemas en el hombro izquierdo. Y la segunda, la de Joan Mir, afectado por problemas físicos tras Misano: será Takaaki Nakagami quien se suba a su Honda. La buena noticia es que el que sí estará de regreso es Ai Ogura, tras romperse el pulgar derecho entrenando en Japón y ausente desde Aragón.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Italy Enea Bastianini

Spain Pol Espargaró
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Italy Luca Marini

Japan Takaaki Nakagami
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Spain Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

France Johann Zarco

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