Vídeo del 'Inside Ducati': Márquez sonríe, y baila, tras el '37' de Japón

El 'Inside Ducati' repasa el fin de semana en Twin Ring Motegi, y empieza con Marc Márquez encontrándose con un 'fashionboy', Izan Guevara, que precisamente ganó en Moto2 el domingo y que el año que viene subirá a MotoGP con Pramac Yamaha. Luego Márquez, siempre bien informado de las categorías de apoyo, le explica a Pecco Bagnaia lo que necesitaba su protegido Máximo Quiles para ser campeón de Moto3 en Japón, algo que no logró pero que dejó muy sentenciado para Mandalika.

"Esto no lo subas", dice Márquez a la cámara, riéndose tras una divertida conversación con Bagnaia sobre por qué al italiano le han puesto el número 1 y a él el 2: en realidad es porque Pecco tiene un dorsal (63) más bajo en su moto que el del catalán (93), aunque Bagnaia creía que era por ser más joven (29 años frente a 33).

La acción en pista pasa directamente a la clasificación, tras la que Márquez, clasificado segundo, nada más bajarse de la moto admite haber cometido "muchos errores", sobre todo uno en la última curva. Y aunque se quedó a poco más de una décima del tiempo de pole de Martín, el #93 en el box explica más momentos de la vuelta en los que considera que perdió tiempo.

Las cosas empiezan a cambiar en la carrera sprint, donde Márquez se impuso y Bagnaia abandonó con el ya famoso problema de neumático que obligó al fabricante a prohibir el blando para el domingo. Márquez se sorprende al ver a Diogo Moreira segundo, y el brasileño le explica que Martín "ha tocado el verde" y por eso le dieron a él la segunda plaza.

El postcarrera sprint fue muy distinto entre los pilotos de Ducati, con Bagnaia resignado a explicar una vez más ante la prensa los problemas que le acompañan este año y Márquez sonriente pero sin esa exaltación que muchos han notado que últimamente no muestra tras sus triunfos.

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Bagnaia sonríe más el domingo por la mañana en el encuentro con el que fue uno de sus ídolos de niño, Noriyuki Haga, al que precisamente homenajeó con su casco en Japón: "Ahora gana", le dijo el nipón. "Lo intentaré", contestó Pecco, sabiendo que era muy improbable. Luego Bagnaia recuerda una famosa entrevista de Haga cuando estaba en activo en el que le preguntan cuál es la clave de su entrenamiento y responde que solo tener sexo.

El vídeo pasa de puntillas por la carrera de kart en la que Márquez, previo tirón de orejas de los organizadores, coló un 'doble'. Tras la tensión de la carrera de MotoGP, se ve al equipo y al piloto eufóricos, y Dall'Igna bromea con sus 100 victorias mientras Márquez pega la pegatina en su Desmosedici: "Es porque soy un poco viejo".

Tras el podio (al que salió bailando, por cierto) Márquez regresa al box, "un poco antes de lo habitual", apunta Davide Tardozzi, "porque no había periodistas", bromea el multicampeón, y haciendo gala de la buena energía que hay en ese garaje, sus mecánicos bromean con colocarle el cartel encima allá donde vaya, como se ve en los videojuegos.

Luego cantan y bailan el Freed From Desire al que cambian la letra para entonar 'Marc is on fire', mientras contrasta que en otra parte del circuito, Bagnaia, cabizbajo, explica ante la prensa que más no ha podido hacer (8º).

Vídeo: 'Inside Ducati' de Japón

Mira: Inside Ducati - GP de Japón 2026 en Motegi