Acosta y Espargaró dan el primer golpe para KTM en el Red Bull Ring

Spielberg.- El murciano, que lleva una inercia muy positiva y que se ha subido al podio los dos últimos domingos (Aragón y Misano), sigue buscando la que sería su primera victoria en la clase reina, un objetivo que tratará de lograr antes de dejar la marca de Mattighofen, que este fin de semana corre en casa, para vestirse de rojo la temporada que viene. Más destacable incluso que la primera plaza de Pedro Acosta fue la segunda conseguida por Pol Espargaró, de nuevo sustituto de Maverick Viñales, y que está ofreciendo un rendimiento absolutamente extraordinario si tenemos en cuenta que su papel es el de probador. 'Polyccio' se quedó a solo dos décimas del registro de su teórico jefe de filas, y aventajó en menos de una décima a Jorge Martín, el tercero más veloz en esta toma de contacto en Spielberg. El catalán, sin embargo, se fue al suelo a medio entrenamiento, en una caída a muy baja velocidad que no tuvo ninguna consecuencia para el de Granollers (Barcelona), ni tampoco para su prototipo.

Marc Márquez, cuarto a 27 milésimas de Martín, fue el primero de entre el despliegue de Ducati en un escenario que, a priori, debe amplificar los puntos de fuerza de la Desmosedici. El actual campeón aventajó en algo menos de dos décimas a Johann Zarco, la primera Honda en la tabla de tiempos, ya a medio segundo de Acosta.

Después del bajón que le provocó irse al suelo el domingo pasado en San Marino, delante de su gente, Marco Bezzecchi finalizó el sexto, justo por delante (33 milésimas) de Raúl Fernández (séptimo), otro de los que busca recuperar el estado de forma que exhibido en verano.

La octava mejor vuelta la marcó Alex Márquez, cuyo ensayo estuvo momentáneamente alterado después de que la quilla de su Ducati quedara parcialmente descolgada en plena recta. El menor de los hermanos de Cervera (Lleida), no obstante, se las apañó para meterse en el top ten, que cerraron Diogo Moreira (noveno) y Luca Marini. Junto a Zarco, el brasileño y el italiano posicionaron a tres de las cuatro Honda entre los diez primeros, una suerte que parece estar muy lejos del alcance de Yamaha, cuyo mejor corredor fue Jack Miller, 13º, a ocho décimas de la cabeza.

Otro que sigue en su particular vía crucis es Pecco Bagnaia, que no pudo pasar de la 18ª posición, a más de un segundo de Acosta, y como el último de los pilotos de Ducati.

Lo próximo, la Práctica de Austria, a las 15:00h.

Resultados de la FP1 del GP de Austria 2026 de MotoGP