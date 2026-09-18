Acosta y Espargaró dan el primer golpe para KTM en el Red Bull Ring

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Pedro Acosta arranca con fuerza en su último Gran Premio de Austria como punta de lanza de KTM, tras adjudicarse la mejor vuelta en el primer ensayo libre en el Red Bull Ring.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Spielberg.- El murciano, que lleva una inercia muy positiva y que se ha subido al podio los dos últimos domingos (Aragón y Misano), sigue buscando la que sería su primera victoria en la clase reina, un objetivo que tratará de lograr antes de dejar la marca de Mattighofen, que este fin de semana corre en casa, para vestirse de rojo la temporada que viene. Más destacable incluso que la primera plaza de Pedro Acosta fue la segunda conseguida por Pol Espargaró, de nuevo sustituto de Maverick Viñales, y que está ofreciendo un rendimiento absolutamente extraordinario si tenemos en cuenta que su papel es el de probador. 'Polyccio' se quedó a solo dos décimas del registro de su teórico jefe de filas, y aventajó en menos de una décima a Jorge Martín, el tercero más veloz en esta toma de contacto en Spielberg. El catalán, sin embargo, se fue al suelo a medio entrenamiento, en una caída a muy baja velocidad que no tuvo ninguna consecuencia para el de Granollers (Barcelona), ni tampoco para su prototipo.

Marc Márquez, cuarto a 27 milésimas de Martín, fue el primero de entre el despliegue de Ducati en un escenario que, a priori, debe amplificar los puntos de fuerza de la Desmosedici. El actual campeón aventajó en algo menos de dos décimas a Johann Zarco, la primera Honda en la tabla de tiempos, ya a medio segundo de Acosta. 

Después del bajón que le provocó irse al suelo el domingo pasado en San Marino, delante de su gente, Marco Bezzecchi finalizó el sexto, justo por delante (33 milésimas) de Raúl Fernández (séptimo), otro de los que busca recuperar el estado de forma que exhibido en verano. 

La octava mejor vuelta la marcó Alex Márquez, cuyo ensayo estuvo momentáneamente alterado después de que la quilla de su Ducati quedara parcialmente descolgada en plena recta. El menor de los hermanos de Cervera (Lleida), no obstante, se las apañó para meterse en el top ten, que cerraron Diogo Moreira (noveno) y Luca Marini. Junto a Zarco, el brasileño y el italiano posicionaron a tres de las cuatro Honda entre los diez primeros, una suerte que parece estar muy lejos del alcance de Yamaha, cuyo mejor corredor fue Jack Miller, 13º, a ocho décimas de la cabeza. 

Otro que sigue en su particular vía crucis es Pecco Bagnaia, que no pudo pasar de la 18ª posición, a más de un segundo de Acosta, y como el último de los pilotos de Ducati.

Lo próximo, la Práctica de Austria, a las 15:00h.

Resultados de la FP1 del GP de Austria 2026 de MotoGP

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 19

1'29.851

   174.208  
2 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 17

+0.233

1'30.084

 0.233 173.757  
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 20

+0.308

1'30.159

 0.075 173.613  
4 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 20

+0.335

1'30.186

 0.027 173.561  
5 France J. Zarco LCR 5 Honda 19

+0.513

1'30.364

 0.178 173.219  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

+0.533

1'30.384

 0.020 173.181  
7 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 19

+0.566

1'30.417

 0.033 173.117  
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 17

+0.631

1'30.482

 0.065 172.993  
9 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 19

+0.669

1'30.520

 0.038 172.920  
10 Italy L. Marini Honda 10 Honda 19

+0.680

1'30.531

 0.011 172.899  
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