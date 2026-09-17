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Márquez: "Estoy empezando a disfrutar"

Tras una primera mitad del campeonato marcada por el sufrimiento físico y el agotamiento mental, Marc Márquez afirma sentirse más aliviado y volver a disfrutar encima de una Ducati con la que vuelve a ser la referencia de la parrilla de MotoGP.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En términos estadísticos, el contraste entre el rendimiento exhibido por Marc Márquez en las primeras seis carreras de esta temporada, y las ocho siguientes, no deja lugar a dudas: el actual campeón del mundo vuelve a estar en condiciones de mostrar su mejor versión, esa que le coloca como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, sino el mejor de todos ellos.

Entre el estreno en Tailandia y la prueba en Montmeló, la única que se ha perdido íntegramente como consecuencia de la enésima operación en el hombro derecho, el piloto de Ducati acumuló 57 puntos. Por el contrario, en las siete pruebas celebradas desde que regresó de la intervención ha sumado 217 puntos, entre los que se cuentan cuatro dobletes y cinco victorias. Una inercia que pone de manifiesto su resiliencia y su capacidad de adaptación, dado que remontar de la forma en que lo ha hecho no ha sido un camino fácil e indoloro, sino más bien todo lo contrario.

"Estoy sufriendo; no disfrutando", reconoció Márquez, en varios momentos de la temporada, muy incómodo por esa desconexión que le provocaba el nervio radial, que le dejaba sin fuerza en el brazo derecho cuando menos se lo esperaba.

Identificado médicamente el problema y resuelto en el quirófano, el #93 pasó entonces a buscar la forma de contrarrestar ese déficit de fuerza encima de la moto, para después quitarse de la cabeza la carga de tener que estar respondiendo de forma permanente las preguntas acerca de su estado físico.

Eso lo hizo después del pleno en Aragón, con la ya famosa foto en la que aparecía con el torso desnudo. El doblete de la semana pasada, en Misano, sirvió para confirmar que la fórmula le ha funcionado, una sensación que este jueves se atrevió a verbalizar. 

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"Estoy empezando a disfrutar, y eso es importante. He sufrido, he necesitado tiempo para adaptarme y sé que habrá carreras en las que sufriré", convino Márquez, este jueves, ya desde el Red Bull Ring, donde ya se impuso el año pasado, por más que esa referencia diga ahora que no le sirve demasiado: "Este es un circuito en el que Ducati va bien; el año pasado disfruté mucho, pero también es verdad que el año pasado disfruté mucho en muchos circuitos"

El catalán acumula cinco victorias en Spielberg, un escenario que, a priori, amplifica los puntos fuertes de la Desmosedici. Este viernes será la primera vez, este año, que saldrá a la pista como referencia del campeonato, por más que esté empatado a puntos con Jorge Martín al frente de la tabla.

"Esta es una posición nueva, pero que no deja de ser la misma. No cambia nada estar así, que un pelín por detrás en puntos. En los últimos grandes premios parece que, entre Ducati y el equipo hemos dado un paso, pero aún queda mucho y pueden pasar muchas cosas", relativizó Márquez.

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