Bastianini renace en Japón: "Llevaba mucho tiempo esperando esto; espero que no sea casualidad"

Pocos destellos ha podido mostrar Enea Bastianini de su gran talento en su estancia en KTM. Echando la vista atrás, el italiano ha tenido pocos fines de semana verdaderamente grandes al manillar de la RC16: en 2025, solo pudo destacar en Brno (tercero en la sprint y al suelo en la carrera larga), Austria (séptimo el sábado y quinto el domingo) y Barcelona (quinto en la prueba corta y tercero en la carrera principal, su único podio dominical del curso).

El 2026 estaba resultando aún más complicado para la 'Bestia', lo suficiente como para tener claro que debía cambiar de aires, por lo que dejará la casa de Mattighofen para marcharse a Aprilia y a Trackhouse a partir del año que viene. Pero el Gran Premio de Japón de este pasado fin de semana ha sido un bálsamo para el italiano.

Tras pasar directo a la Q2 y clasificarse séptimo en la parrilla de salida, el de Rimini hizo una gran Sprint en Motegi, llegando a terminar tercero, aunque le quitaron el podio por rozar el verde en la última vuelta, motivo por el que le hicieron descender a la cuarta plaza. En esa misma posición acabó la carrera larga del domingo, aunque con grandes sensaciones.

Bastianini brilló en la segunda mitad de carrera, rodando en 1:43 bajo (el único que lo logró en los giros finales de manera constante) para llegar a pegarse a Marco Bezzecchi, tercero, y Jorge Martín, segundo. Finalmente, no pudo lanzarles un ataque, pero Pedro Acosta llegó a decir que, con unos giros más, su compañero de marca habría sido el ganador de la carrera.

"Me siento muy bien, porque llevaba mucho tiempo esperando este momento, poder correr así. Y hoy por fin ha llegado", comentó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, un entusiasmado Bastianini tras bajarse de la moto.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La mañana [el Warm Up] ha sido un poco extraña, porque no esperábamos el rendimiento de este neumático. Habíamos probado el medio trasero, y luego probé el duro, que funcionó bastante bien desde el principio, desde la primera vuelta, y para la carrera la elección estaba clara", siguió.

"Por lo demás, la carrera fue complicada al principio, porque perdí un poco de tiempo en la salida adelantando a Acosta. En ese momento no iba muy rápido, y vi cómo Martín, Marc Márquez y Bezzecchi se alejaban. Pero luego, desde la mitad de la carrera hasta el final, intenté apretar en cada vuelta un poco más, y hacia el final era el más rápido. No conseguí adelantar a Marco en la última vuelta, pero no pasa nada".

El #23 celebró la sorpresa positiva que fue para él el neumático duro: "Normalmente, le sacamos mucho partido a la goma trasera, en cualquier circuito. Hoy, la duración de los neumáticos ha sido realmente excelente, y he llegado a la meta con unas sensaciones increíbles. Vislumbré la posibilidad de subir al podio, y fue una sorpresa".

Así, Bastianini espera que este rendimiento no sea flor de un día: "En este momento tenemos un poco más de seguridad, porque hemos entendido por qué hemos sido tan rápidos en Motegi, así que no creo que lleguemos a Indonesia y estemos mal, o al menos eso espero, aunque sea un circuito totalmente diferente y los neumáticos sean distintos, por lo que todo volverá a cambiar".

"Pero creo que hemos trabajado mucho para llegar hasta donde estamos ahora y he intentado entenderlo todo al detalle para mejorar, sobre todo después de la carrera que hizo Pedro en Austria. Aquí, hemos intentado encajar las piezas, así que espero que no sea una casualidad, pero, de momento, estoy muy contento", concluyó.