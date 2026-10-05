Manu González y su equipo explican el inesperado problema que arruinó su carrera en Japón

La mala suerte se cebó con Manu González en Japón. Siempre le pasan cosas al piloto español en la gira asiática; en 2024, sin ir más lejos, también en Motegi el patrocinador, QJMotor, de su equipo de entonces, Gresini, pidió su despido por un malentendido con una cinta hachimaki. En 2025, en Indonesia, fue descalificado por el uso de un software no homologado en su moto, lo que favoreció que Diogo Moreira le recortara una importante ventaja en el Mundial de Moto2, que le acabó ganando.

El español sigue persiguiendo su primer título mundial, sabiendo, además, que no subirá a MotoGP en 2027, lo cual supone que asegurar la corona sea clave como un ejercicio de reivindicación. El madrileño llegaba a la cita nipona con una ventaja relativamente cómoda sobre su principal perseguidor, Izan Guevara, de 35.5 puntos, esto es, más de una carrera de ventaja.

González quería ir a por todas en Motegi, donde salía tercero en la parrilla de salida, para seguir aumentando su colchón en la general, o al menos para evitar que Guevara, que partía desde la pole, le recortara demasiado. Pero su carrera se vio seriamente condicionada por un problema que le impidió puntuar.

Todo parecía tranquilo para el corredor del IntactGP en la parrilla, minutos antes de que la carrera arrancara. González llegó a hacer, incluso, la vuelta de calentamiento. Pero cuando llegó a la parrilla y todos los pilotos estaban listos para arrancar, tuvo que levantar la mano para avisar de un problema técnico. Eso provocó que se lo llevaran a boxes, para intentar solucionar lo que pasara desde allí.

Lo lograron, pero demasiado tarde. El español no solo tuvo que salir desde la calle de boxes, sino que lo hizo cuando el resto de pilotos estaba ya por la sexta curva. Esto es, perdió más de 30 segundos respecto al pelotón. González pudo pillar a los corredores más rezagados y aprovecharse de accidentes en carrera, pero solamente pudo finalizar 22º, a 31.2 segundos del ganador, para colmo Guevara, que ha reducido la distancia en el Mundial a 10.5 puntos cuando quedan 150 en juego, habiéndole quitado a su rival 47 unidades en las últimas 6 carreras disputadas.

La moto se apagó en la parrilla de salida

La explicación de qué le pasó a González reside en una avería en la moto. Pronto, su jefe en el IntactGP, Jürgen Lingg, confirmó en DAZN que todo estaba normal en la vuelta de calentamiento, pero en la parrilla, después de estar con la marcha neutral, "al poner la primera se le apagó la moto".

En el comunicado del equipo, Lingg ofreció algunas palabras más: "Por supuesto, el fin de semana terminó con un sabor muy amargo para Manu. Tras unas sesiones de entrenamientos muy sólidas aquí y una clasificación excelente que le valió el tercer puesto en la primera fila, tuvo que salir desde el pitlane porque la moto se caló al meter la primera marcha en la parrilla de salida".

"Por desgracia, estas cosas pasan, y duelen especialmente. Lo positivo es que Manu mantuvo un buen ritmo a pesar de esta difícil situación inicial. La velocidad está ahí, sin duda, y eso es lo que nos llevamos de este fin de semana".

El propio Manu González explicó con más detalle lo sucedido: "Hoy, he tenido otro contratiempo más por mala suerte. Al empezar la vuelta de calentamiento, noté fuertes vibraciones al frenar. No estaba seguro de qué pasaba, porque es normal que haya ligeras vibraciones cada vez que se cambian las pastillas de freno. Sin embargo, cuando llegué a mi posición de salida en la parrilla, intenté accionar el embrague, pero no funcionó".

"Por eso, no pude meter la primera marcha ni arrancar. Tuve que salir de la parrilla de salida y empujar la moto hasta la calle de boxes, donde mi equipo pudo ajustar el embrague para que pudiera comenzar la carrera. Pero como tuve que salir desde el pitlane, ya no me quedaba mucho por ganar. Aun así, en cuanto salí a pista, no pensé en nada más y lo di todo, como siempre".

El español reveló que en carrera volvió a tener problemas, y aunque se queda con el ritmo mostrado, ya piensa en la visita a Mandalika de este fin de semana: "Iba muy rápido, pero luego volví a tener problemas otra vez [con el embrague]. Al fin y al cabo, es lo que hay. Estoy seguro de que habría estado delante si todo hubiera salido con normalidad. Nunca se sabe, pero la velocidad sin duda estaba ahí, como se pudo ver en los tiempos por vuelta, que igualaban a los de los mejores pilotos".

"Así que tenemos que quedarnos con lo positivo, ya que seguimos en cabeza del Mundial a pesar de este error. Parece que seguimos siendo los más fuertes. Tenemos que seguir así y seguir trabajando, pero también evitar cometer más errores. Así que nos vamos a Indonesia, donde continuaremos exactamente de la misma manera", cerró.