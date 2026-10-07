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La clara mejora que Raúl Fernández extrajo de su visita a Motegi

Raúl Fernández aprovechó sus aprendizajes de Austria para estar mejor en Motegi, una pista de stop and go, de las que no suelen gustarle al madrileño.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Si hay un tipo de pistas que no le gustan a Raúl Fernández en el Mundial de MotoGP, esas son las de 'stop and go', los típicos circuitos caracterizados por muchas rectas y fuertes frenadas, donde lo importante es no solo detener bien la moto, sino contar con una buena aceleración para la salida de los virajes.

La suerte del calendario para esta temporada 2026 quiso que se juntaran de manera consecutiva dos trazados de esta tipología, el Red Bull Ring, sede del Gran Premio de Austria, y Motegi, que da comienzo a la gira asiática con el GP de Japón.

Fernández no tuvo su fin de semana más fácil en Spielberg. Una mala clasificación, unida a sus problemas con el tipo de circuito, le condenaron, sin poder pasar de la duodécima plaza en la carrera larga del domingo. Pero el español enfocó aquel fin de semana como un aprendizaje, para poder dominar más los trazados 'stop and go', pensando en poner en práctica sus lecciones en la visita a Japón. Y parece que el plan le ha funcionado, aparentemente.

El corredor de Trackhouse ofreció mejores sensaciones desde el arranque en el Motegi Mobility Resort. Aunque tuvo que pasar por la Q1, la superó con el segundo mejor tiempo, y se clasificó octavo en la parrilla de salida. En la Sprint del sábado, terminó en el mismo lugar, rascando dos puntos, pero en la carrera larga del domingo remontó hasta la quinta posición, con un botín de 11 unidades tras luchar durante la prueba con su compañero, Ai Ogura, y con Pedro Acosta, siendo capaz de batirles a ambos.

Así, el #25 acabó más que satisfecho: "Como ya he explicado durante el fin de semana, estoy muy contento. Creo que ha sido la primera vez que me he sentido realmente cómodo en un circuito de 'stop and go'", dijo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Me siento muy competitivo. Creo que hemos hecho una carrera realmente buena, muy sólida, diría yo. La cuestión es que tuvimos que gestionar el combustible en las últimas 4 o 5 vueltas, porque era muy complicado rendir al 100 por 100 durante toda la carrera, ya que teníamos un consumo muy elevado. Pero, en cualquier caso, creo que lo gestionamos bien".

Pese a las dudas con el neumático trasero duro de Michelin, con carcasa reforzada y que no se había probado hasta el domingo por la mañana, el de San Martín de la Vega consideró que la cumplió: "Creo que fue una elección realmente buena. El rendimiento del neumático fue estupendo. La verdad es que no me lo esperaba, pero ya se vio que en la última parte de la carrera fuimos muy rápidos. Todo el mundo marcó ahí sus mejores tiempos".

Cuestionado sobre si le resultó muy difícil mantener a raya a Acosta y Ogura, contestó: "Bueno, cuando tienes a este tipo de pilotos detrás, que frenan con mucha fuerza, es complicado. Pero intenté mantenerme concentrado, no pensar demasiado y simplemente intentar mejorar mis tiempos. Esa fue para mí la clave, para mantener este rendimiento durante toda la última parte de la carrera", cerró.

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