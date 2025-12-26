Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 4º Max Verstappen

Ya hemos llegado a la recta final del Top 10 de Motorsport.com España en cuanto a los mejores pilotos de la temporada 2025 en el mundo del motor. Y, antes de subir a los escalones del podio, tenemos que detenernos en la cuarta posición del ranking, que es para Max Verstappen.

El piloto de Red Bull, pese a terminar como subcampeón de la Fórmula 1, está por delante del campeón (Lando Norris) en esta clasificación, pero esto no debería sorprender a nadie que haya visto todas o al menos la mayoría de carreras este curso, ya que las actuaciones del holandés con un coche inferior fueron en gran medida la razón por la que el campeonato se mantuvo abierto y con emoción.

Pese a tener más de 100 puntos de ventaja tras el parón de verano, Verstappen fue capaz de remontar y alargar la pelea con el título contra los dos pilotos de McLaren hasta la última carrera del año. Si bien finalmente perdió el mundial por solo dos puntos, el hecho de haber casi completado esa gran remontada pone de relieve su nivel de conducción.

Además, Verstappen fue capaz de abstraerse de los problemas internos del equipo (despido de Horner, lucha de poder interna, salida de Newey, problemas con el segundo coche, declaraciones polémicas de Marko y mucho más) para exprimir al máximo su coche en cada carrera, algo al alcance de muy pocos.

Por lo tanto, Motorsport.com España cree que Max Verstappen merece ser cuarto en el Top 10 de 2025, aunque algunos de nuestros redactores lo colocó en el podio. Mira a continuación las opiniones y las defensas de cada miembro de nuestro equipo.

Jacobo Vega, director de Motorsport.com España

"No sin muchas dudas dejé a Max fuera del podio del año. Para mi, aunque no ganase el mundial fue una de sus mejores temporadas en la F1, al igual que en 2021 cuando estuvo peleando por el mundial (y lo ganó) sin tener el mejor coche".

"Ya he dicho miles de veces que para mí, Verstappen está camino de ser el mejor piloto de la historia y lo viene demostrando año a año en momentos puntuales y mirando el global de sus temporadas".

"Si le he sacado del podio es porque este año, por primera vez, le he visto perder los nervios, como en el incidente con George Russell en Barcelona. Un pelín más de frialdad ahí, seguramente le habría dado su quinto título, una gesta que sería recordada siempre. Todo el mundo tiene una debilidad y la de Verstappen seguramente sea un pronto que muchas veces le ha hecho ganar carreras, pero en este caso le sacó de ella".

Top 4: Max Verstappen

Top 5: Lando Norris

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Leonardo Fornaroli

Top 8: Carlos Sainz

Top 9: Kean Nakamura Berta

Top 10: Freddie Slater

José Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

"Max Verstappen es nuestro top 4 y justo yo también le había puesto en esa posición. Básicamente porque ha sido el mejor piloto de la categoría reina del automovilismo, en uno de sus mejores años, si no el mejor. A estas alturas no hace falta explicar mucho de la calidad de Verstappen, pero si yo no le he colocado en el “podio” es porque ahí he incluido a otros campeones".

"Y es que, unpopular opinion va, el Red Bull no era un coche tan malo como muchos defienden, y no me vale mirar a Tsunoda. Y bueno, es otra obviedad, pero si Max ha llegado a la última carrera con opciones de título es por errores (y descalificación) de otros. Eso no quita que Verstappen sea un genio, que lo es".

Top 4: Max Verstappen

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Lando Norris

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Leonardo Fornaroli

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Carlos Sainz

Juanjo Sáez, redactor de Motorsport.com España

"Los méritos de Max Verstappen para estar en la parte alta de este top 10 están fuera de cualquier duda, pero personalmente la cuarta posición me parece demasiado poco teniendo en cuenta sus méritos".

"Para el top 4 personal, me decanté por Sébastien Ogier, que impresionó a todo el mundo en el WRC al conseguir su noveno título mundial y empatar de esta manera a Sébastien Loeb como los dos pilotos más laureados de todos los tiempos. Lo más destacable de su éxito, a sus 41 años, fue el hecho de conseguirlo en una temporada a tiempo parcial, ganando seis de sus 10 pruebas disputadas, junto a otros tres podios. Sin embargo, creo que otros tres pilotos hicieron más méritos propios, como Verstappen y otros dos de los que hablaremos más adelante".

Top 4: Sebastian Ogier

Top 5: Lando Norris

Top 6: Toprak Razgatlioglu

Top 7: Alex Márquez

Top 8: Oliver Rowland

Top 9: Carlos Sainz

Top 10: James Calado

Rubén Carballo, redactor de Motorsport.com España

"Vamos entrando en barrena, acercándonos al Top 3 de mejores pilotos del año, y para quien escribe estas líneas, el que se queda a las puertas y más cerca de los puestos de excelencia es Sébastien Ogier. Y no porque no merezca entrar en el podio, sino porque los tres corredores que tiene delante también han completado hazañas de categoría especial, que pasarán a la historia, y que tienen incluso algo más de mérito".

"En la historia precisamente ha entrado el francés, con su noveno título mundial de rallies. Que Ogier seguía siendo un genio ya lo sabíamos, y ya venía peleando la corona recientemente. Pero conseguirlo este año, para igualar a Loeb, completando una campaña parcial, es simplemente una animalada. Un resultado que bien le puede coronar como el mejor de la historia, y que, por qué no decirlo, evidencia varios de los problemas que tiene el WRC respecto a sus alineaciones de corredores, cada vez más mermadas. En cuanto al cuarto general, Max Verstappen, hablaremos de él aquí en el último cajón del podio".

Top 4: Sébastien Ogier

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Kevin Estre

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Connor Zilisch

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Toni Bou

Pol Hermoso, redactor de Motorsport.com España

"El top 4 es, probablemente, donde empiezan las decisiones incómodas. Donde ya no basta con ganar: hay que contextualizar. En el mío aparece Sébastien Ogier, campeón del mundo de rally y ya igualado con Sébastien Loeb en lo más alto de la historia del WRC con nueve títulos. Casi nada. Dejar a Ogier fuera del top 3 puede parecer una herejía. Y lo entiendo. Su temporada ha sido impecable, de campeón puro. Podría haber estado perfectamente en el podio de este ranking. Pero había un límite difícil de mover".

"En el ranking general, el top 4 ha sido para Max Verstappen, y en mi lista personal no podía dejarlo fuera del podio. Aunque no haya sido campeón en 2025, su nivel sigue estando por encima del resto del automovilismo. Verstappen es talento generacional, un piloto que trasciende categorías y épocas. De eso hablaré más adelante. Por eso Ogier queda cuarto. No por demérito, sino por contexto. De hecho, entre los cuatro primeros, el orden podría intercambiarse sin que nadie levantara la voz".

Top 4: Sébastien Ogier

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Lando Norris

Top 8: Alex Márquez

Top 9: Lucas Moraes

Top 10: Fernando Alonso