Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 6º Oliver Rowland

Ya estamos a las puertas del Top 5. Tras desvelar en la séptima posición a Robert Kubica, cambiamos nuevamente de categoría para presentar al piloto que ocupa el sexto puesto en el Top 10 de mejores pilotos de 2025 de Motorsport.com España.

Un nombre que, por méritos propios, debía aparecer muy alto en nuestra lista: Oliver Rowland, campeón del mundo de la Fórmula E 2024-2025.

Después de muchas temporadas llamando a la puerta del título, el británico logró por fin coronarse campeón del mundo de Fórmula E con el Nissan, firmando el mejor año de su carrera deportiva y consolidándose como uno de los grandes referentes del campeonato eléctrico. Una recompensa largamente esperada que llega, además, en un contexto de enorme igualdad y competitividad dentro de la categoría.

Te interesará sobre Rowland: Fórmula E La transformación de Rowland hasta ser campeón y aquella ruptura crucial

La temporada de Oliver Rowland en la Fórmula E 2024-2025 fue tan brillante como decisiva, especialmente en su primera mitad. El piloto de Nissan construyó su título con cuatro victorias, siete podios, dos poles y un total de 184 puntos, superando con claridad a Nick Cassidy, segundo clasificado del campeonato con 153. Un margen que se forjó, en gran parte, gracias a un arranque de curso sencillamente extraordinario.

Desde la primera ronda del campeonato hasta el segundo ePrix de Japón (ronda 9), Rowland fue prácticamente imparable: logró cuatro victorias y tres segundos puestos, creando una ventaja sólida que acabaría siendo clave. De hecho, su último triunfo llegó precisamente en Japón y, desde ese momento hasta el final de la temporada, no volvió a subir al podio, mientras Cassidy protagonizaba una notable remontada en el tramo final del año.

Sin embargo, el colchón construido previamente fue suficiente para que Rowland gestionara el campeonato con inteligencia y sangre fría. Un mérito aún mayor si se tiene en cuenta el contexto técnico, ya que Nissan no fue, globalmente, el equipo más fuerte de la parrilla. Basta con mirar los resultados de su compañero de equipo, que apenas sumó 21 puntos en toda la temporada, o comparar con estructuras como Porsche o Jaguar, cuyos dos pilotos lograron cosechas de puntos mucho más equilibradas.

A sus 8 temporadas en la Fórmula E, Oliver Rowland alcanzó por fin la cima del campeonato, confirmando una progresión constante y una madurez competitiva total. Y lejos de conformarse, el británico ha arrancado 2026 como uno de los grandes favoritos al título, manteniéndose en Nissan y comenzando el nuevo curso con una segunda posición en la primera carrera, una clara señal de continuidad.

Siendo campeón del mundo, su presencia en este Top 10 de mejores pilotos de 2025 era incuestionable, y su posición tan alta, lógica. Eso sí, no todos los redactores de Motorsport.com España coincidieron en situarlo exactamente en el sexto puesto. ¿Quieres saber cuál fue la votación de cada miembro de la redacción y qué opinión tuvo cada uno sobre Oliver Rowland? Aquí te lo contamos.

Jacobo Vega, director de Motorsport.com España

"Robert Kubica merece estar en el número 6 de nuestro ranking. El piloto polaco se ha reinventado tantas veces y tiene un talento tan enorme que la victoria que consiguió en Le Mans ha sido un premio a una carrera que se vio truncada por un accidente muy feo".

"Ganar en Le Mans no es fácil y menos ahora con tantas marcas implicadas y tanta competencia. Y todavía mas difícil hacerlo con un coche que no es cien por cien oficial. En una carrera de equipo en la que intervienen tres pilotos, es complicado darle totalmente la responsabilidad de la victoria sólo a uno de ellos, pero Robert fue realmente el piloto que cimento ese primer puesto dando una autentica lección de como se debe de conducir en la mejor carrera del mundo".

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Leonardo Fornaroli

Top 8: Carlos Sainz

Top 9: Kean Nakamura Berta

Top 10: Freddie Slater

José Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

"Mi top 6 era Lando Norris, al que admito que coloqué en el top 10 porque al fin y al cabo es campeón del mundo de F1 y porque a mitad de temporada no esperaba que tuviera la reacción que luego le aupó hacia el título".

"Pero con ese coche, sacar solo dos puntos al Red Bull de Max Verstappen, me parece insuficiente, y en mi cabeza es más top 6 que top 5. Curiosamente a nuestro top 6, Oliver Rowland, le puse yo top 5, y ahí defenderé por qué valoro tanto al campeón del mundo de Fórmula E".

Top 6: Lando Norris

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Leonardo Fornaroli

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Carlos Sainz

Juanjo Sáez, redactor de Motorsport.com España

"Oliver Rowland, campeón de la Fórmula E esta temporada gracias a sus excelentes actuaciones, merece estar al 100% en este top 10, pero personalmente lo puse octavo. Por merecimientos, diría que Toprak Razgatlioglu está más arriba tras una impresionante temporada en el WSBK".

"El piloto turco se repuso tras una mala primera ronda y luego peleó con cabeza ante Nicolò Bulega para demostrar quién tenía la sartén por el mango. Finalmente, Toprak conquistó su segundo título consecutivo con la puntuación personal más alta (616 puntos) tras ganar 21 de 36 carreras".

"De hecho, su salto a MotoGP para 2026 habla por sí solo de su estado de forma".Top 7: Alex Márquez

Top 6: Toprak Razgatlioglu

Top 8: Oliver Rowland

Top 9: Carlos Sainz

Top 10: James Calado

Rubén Carballo, redactor de Motorsport.com España

"Kevin Estre merece el sexto lugar en el Top 10 de mejores pilotos de la temporada 2025. El francés ha sido uno de los pilotos más consistentes del año en resistencia y carreras de GT: destacan su segunda posición en las 24 Horas de Le Mans, su victoria en Austin en mojado y su remontada en Fuji, tercero, con Porsche en el WEC; su tercer puesto en las 24 Horas de Daytona y su segundo lugar en las 12 Horas de Sebring de la IMSA, o la pole en las 24 Horas de Nürburgring, donde solo una penalización le privó del triunfo. En cuanto a Oliver Rowland, campeón de la Fórmula E y sexto global de este Top, en estas líneas se hablará de él más adelante".

Top 6: Kevin Estre

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Connor Zilisch

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Toni Bou

Pol Hermoso, redactor de Motorsport.com España

"Robert Kubica siempre ha sido sinónimo de resiliencia, y 2025 volvió a recordarnos por qué, por eso lo he puesto en 6ª posición. Su victoria en Le Mans, una de las carreras más duras de la Triple Corona, no fue solo un triunfo; fue la reivindicación de un piloto que ha superado accidentes, mala suerte y desafíos que habrían acabado con muchos otros. Ganar ahí, con un equipo no oficial y frente a rivales con más recursos, convierte su hazaña en algo más que una victoria".

"En el ranking final, Oliver Rowland aparece en el top 6, y no me extraña: ganó un campeonato de forma autoritaria, eso le da un valor enorme, y por eso yo lo que le he colocado por encima ya en el top 5. Aun así mi top 6 reconoce la historia, la superación y el impacto de Kubica en Le Mans, un triunfo que trasciende números y marcas".

Top 6: Rober Kubica

Top 7: Lando Norris

Top 8: Alex Márquez

Top 9: Lucas Moraes

Top 10: Fernando Alonso