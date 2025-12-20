Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 8º Alex Márquez

En Motorsport.com España seguimos desgranando nuestro Top 10 de mejores pilotos del año 2025 en todas las categorías. Tras descubrir al décimo clasificado, Carlos Sainz, y al noveno, Leonardo Fornaroli, es el momento de poner el foco en el octavo puesto: Alex Márquez, el primer piloto de MotoGP en aparecer en nuestra lista.

El hermano menor de los Márquez, de 29 años, ha completado una temporada histórica en la categoría reina del motociclismo. Tras un gran 2024 con Gresini, 2025 ha sido su año de reivindicación. A pesar de la supremacía de su hermano Marc Márquez con Ducati, Alex se ha convertido en el rival más consistente en algunas carreras, logrando el subcampeonato con un total de 467 puntos, muy por delante del tercero, Marco Bezzecchi (353 puntos).

Lo logrado por Alex Márquez es sobresaliente: sus primeras victorias en MotoGP, incluida una memorable en el Gran Premio de Cataluña ante su hermano Marc, tres triunfos en carreras principales, dos victorias en carreras sprint, una pole y 12 podios.

Además, ha demostrado una regularidad casi perfecta, siendo segundo en siete ocasiones y sin altibajos significativos a lo largo de las 22 carreras de la temporada. Este rendimiento le ha asegurado también pilotar una Ducati GP26 en 2026, continuando en Gresini y participando activamente en el desarrollo de la nueva moto en los test de Valencia.

El premio del 2025 de Alex: MotoGP Cómo Ducati no tuvo dudas de que Alex Márquez "merece la moto oficial" en 2026

¿Quieres saber nuestra opinión? ¿Y cuál era el Top 8 para cada integrante de nuestra redacción? Aquí te lo contamos.

Jacobo Vega, director de Motorsport.com España

"Carlos Sainz es el piloto que a mi juicio merece el octavo puesto en nuestro ranking. Es cierto que empezó muy mal el año y asemás coincidió con que su compañero comenzó de manera excepcional, algo que creo que Carlos digirió muy mal y le hizo pensar en exceso en buscar y rebuscar como

mejorar el coche, algo que seguramente nole hacía falta, pero su espiritu perfeccionista y trabajador, heredado de su padre, no le dejaba tranquilo".

"Al final, las cosas empezaron a ir mejor, los tiempos salían y los resultados llegaban, incluso con dos merecidísimos podios. Seguramente el desastre de la temporada que ha completado Lewis Hamilton en Ferrari pone más en valor la calidad de Sainz, demasiadas veces infravalorada".

Top 8: Carlos Sainz

Top 9: Kean Nakamura Berta

Top 10: Freddie Slater

José Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

"En este punto he ido al contrario que la nota media que resulta al sumar las puntuaciones de mis compañeros. Yo coloqué a Alex Márquez 9º y a Leonardo Fornaroli 8º, y acabaron al revés. Pero admito que bien podría haber colocado a Alex más arriba, porque nadie esperaba su gran rendimiento en 2025, probablemente ni siquiera él mismo, con sus primeras victorias en la categoría más alta pero sobre todo con su subcampeonato del mundo".

"Si yo le puse noveno y no octavo fue básicamente porque creo que ante la ausencia de su hermano Marc no ha sacado tanto rédito como cabría esperar, solo un triunfo sin el #93 en pista, y también, lo admito, porque la Ducati 2024 que llevaba Alex me parecía muy cercana, si no mejor, que la 2025".

Top 8: Leonardo Fornaroli

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Carlos Sainz

Juanjo Sáez, redactor de Motorsport.com España

"Sinceramente, Alex Márquez me parece totalmente merecedor de entrar en este top 10 tras una temporada en la que ha logrado 12 podios en 22 carreras y ha terminado como subcampeón de MotoGP, por delante incluso de una de las motos oficiales de Ducati, pero la 8ª posición de este top 10 general creo que era merecedora más para Oliver Rowland, en gran parte porque el español diría que merecía algo más".

"En su séptima temporada completa en la Fórmula E, Rowland consiguió su ansiado campeonato como piloto del equipo Nissan, un gran hito personal para el británico tras conseguir cuatro victorias y otros tres podios en 16 carreras disputadas. Si bien son números importantes y es campeón del mundo, creo que en estos momentos la Fórmula E todavía está lejos de otras categorías más relevantes donde un meritorio subcampeonato debería pesar más que un título en otras series".

Te interesará sobre Rowland: Fórmula E La transformación de Rowland hasta ser campeón y aquella ruptura crucial

Top 8: Oliver Rowland

Top 9: Carlos Sainz

Top 10: James Calado

Rubén Carballo, redactor de Motorsport.com España

"Pocos le conocerán, pero Connor Zilisch es un digno merecedor de entrar en este Top 10 de mejores pilotos de 2025. El joven talento estadounidense, de 19 años, lo hizo todo menos ganar, por la injusticia del formato, el título en la segunda categoría de la NASCAR, la Xfinity. Y eso que era un 'rookie', pero ganó 10 carreras, incluyendo un tramo con siete de ocho triunfos. Sus números son espectaculares, pese a que tuvo que lidiar con una lesión de espalda y una fractura de clavícula".

"Además, Zilisch también impresionó con su ritmo al volante de un GTD a principios de año, en las 24 Horas de Daytona. Por eso, debe figurar el octavo en la lista, por delante de Alex Márquez, quien ocupa el noveno lugar de la tabla para quien escribe estas líneas".

Top 8: Connor Zilisch

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Toni Bou

Pol Hermoso, redactor de Motorsport.com España

"En 2025, en MotoGP, hablar de Alex Márquez es hablar de constancia, inteligencia y oportunismo al máximo nivel. No ha sido campeón del mundo, pero su subcampeonato tiene un mérito que pocos le reconocen: ha sido, sin discusión, el primero de los mortales en un año en el que Marc ha estado a otra galaxia".

"Con su Ducati GP24, Alex ha superado a pilotos con GP25, demostrando que la máquina ayuda, pero quien la conduce marca la diferencia. 3 victorias, 12 podios y una regularidad que roza la perfección: ni errores graves ni muchos altibajos, una temporada donde ha sumado casi siempre más que sus rivales directos. Y no olvidemos que algunas de esas victorias llegaron frente a su hermano".

"Más allá de los números, lo que ha hecho Alex junto a Marc este año es historia viva: dos hermanos, uno campeón y otro subcampeón de MotoGP, algo que pocos esperaban y que ya queda en los anales del motociclismo. Por constancia y calidad, sin discusión, entra en mi Top 8 de 2025".

Top 8: Alex Márquez Top 9: Lucas Moraes Top 10: Fernando Alonso