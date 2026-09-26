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El último título de Prost y el golpe de realidad de Senna (Portugal 93)

Un 26 de septiembre de 1993, Alain Prost ganó su cuarto y último título mundial de F1 en lo que fue la pérdida de "motivación" de Ayrton Senna tras verse superado por Mikka Hakkinen.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Podio: el ganador Michael Schumacher, Benetton, segundo lugar Alain Prost, Williams, tercer clasificado Damon Hill, Williams

Corría el mes de septiembre de 1993. Alain Prost era una de las máxima estrellas de la Fórmula 1 junto con Ayrton Senna, con quien compartió una rivalidad que se recuerda hasta el día de hoy, y justo antes de la carrera del Gran Premio de Portugal de aquel año anunció su retirada.

El aún tricampeón del mundo tenía la oportunidad de coronarse por cuarta vez en Estoril, y se convertía en el tercer piloto de la historia en no defender su corona la siguiente temporada, después de Jackie Stewart en 1973 y Nigel Mansell en 1992. Sin embargo, aún debía rematar la heroica gesta en territorio luso, pero los 23 puntos que le sacaba a Damon Hill parecían irrecuperables.

El tercero en discordia era el brasileño con quien tanto luchó en el pasado, Senna, que estaba aún peor en la clasificación general, pues solo sumaba 53 unidades, frente a las 81 del galo de Williams.

En la jornada del sábado, día en el que Prost confirmó su adiós del Gran Circo, nada pudieron hacer los rivales del conjunto de Grove, ya que se quedaron a casi un segundo de la dupla formada por Hill y el que se postulaba a tetracampeón.

No obstante, apareció en escena el que sería uno de los herederos del legado de Prost en McLaren, un jovencísimo Mika Hakkinen que superaba a Senna por apenas unas milésimas. El paulista llegó a reconocer en aquella ocasión que no esperaba verse superado por el finlandés, y a pesar de que el de Vantaa abandonó en la carrera en la vuelta 32 por un accidente, dejó tal impresión que ya se podía vislumbrar el brillante futuro que le esperaba en Woking, el cual se consumó con sus dos títulos mundiales en 1998 y 1999.

"A mitad de temporada, el coche no era tan rápido, y Senna perdía mucho tiempo con Prost", dijo Hakkinen en aquel entonces. "Ayrton había perdido motivación, y antes de Estoril sentía que no sacaba el máximo de su rendimiento, y su compañero no le había presionado demasiado, así que llegué y le pateé el trasero".

Ya el domingo, todas las miradas se fijaron en el que podía conquistar su cuarto mundial, una cifra que solo había conseguido Juan Manuel Fangio hasta la fecha. En la salida, el finlandés que debutaba con McLaren tomó la delantera, pero pronto Prost recuperó el liderato que ostentaba Jean Alesi y su Ferrari, mientras que ambos monoplazas de Woking se vieron obligados a retirarse.

Así pues, la lucha se quedaba en manos del francés y de otro joven que se estaba abriendo paso en la Fórmula 1, un Michael Schumacher que ya sabía lo que era ganar en la máxima categoría, pero que aún estaba lejos de ser la leyenda en la que se convirtió, y que tampoco pensaba en que sucedería al campeón al año siguiente con su Benetton.

En la vuelta 30, el alemán se puso en cabeza, y desde ahí, el resto de la prueba conformada por 71 giros, se mantuvo con puño de hierro sin ceder ni un solo metro, dejando al galo de Williams relegado en la segunda posición, pero que le valía para alzarse con el campeonato después de que Hill solo fuera tercero.

Delante de 55.000 espectadores, Alain Prost hizo historia, y no dudó en sacar a relucir una bandera de su país en la vuelta de honor. En el podio, Michael Schumacher, que ganada por segunda vez en su vida, y su compañero en Williams, lo rociaron con champán antes de explicar cómo fue su carrera.

"Hakkinen se adelantó mucho en la salida, tuve que ceder y frenar muy pronto para evitar un toque. Después de algunos ataques de Schumacher, que no dudó en dar un volantazo al final, preferí no correr riesgos", sentenció el galo.

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