Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 5º Lando Norris

Llegamos al Top 5 de nuestra clasificación de mejores pilotos de la temporada 2025 de todas las categorías, con la opinión de quienes formamos Motorsport.com España. Y el quinto no es otro que el campeón del mundo de F1, Lando Norris.

El inglés ha generado debate en nuestro equipo, porque si bien es el campeón de la Fórmula 1 y ha entrado en una lista donde solo hay 34 nombres en la historia, lo ha hecho con un McLaren considerado por todos un coche superior, y sin ser el mejor piloto casi en ningún momento del año.

Empezó bien pero luego cayó detrás de su compañero Oscar Piastri, y aunque remontó a un australiano cuesta abajo y dio el golpe definitivo en la parte final, en general no fue mejor que Max Verstappen. Por ello, se queda en el top 5, y a punto de caer al top 6, con de hecho casi la mitad de puntos que el top 4 de nuestra lista...

¿Y a quién votó cada uno de nosotros? Mira a continuación la opinión y defensa de nuestro equipo.

Jacobo Vega, director de Motorsport.com España

"Lando Norris es el campeón del mundo de F1. La lógica dice que debería de estar más arriba, pero el británico ha tenido una temporada tan irregular contando con el mejor material de la parrilla, que a mí no me sale ponerle más arriba del quinto puesto".

"Comenzó bien el año, ganando en Australia y con podios en las siguientes tres carreras, pero poco a poco se dejó comer terreno por su compañero Oscar Piastri que estuvo al frente del mundial durante la mayor parte del año".

"Errores brutales como el de Canadá o poles que no se convirtieron en victorias fueron losas en la mochila de Norris que al final de la temporada reaccionó, aprovechando también un sorprendente bajón de rendimiento de Piastri y fue capaz de contener el ataque brutal de Verstappen las últimas carreras. Creo que, si no repite título, será de esos campeones que caigan en el olvido".

Top 5: Lando Norris

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Leonardo Fornaroli

Top 8: Carlos Sainz

Top 9: Kean Nakamura Berta

Top 10: Freddie Slater

José Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

"Nuevamente, y si has seguido esta serie lo verás, voy justo al revés que la clasificación general. Para mí, Norris era top 6 y Rowland top 5. ¿Por qué? Muy simple, tiene mucho más mérito ganar la Fórmula E que ganar una F1 2025 donde el McLaren era ampliamente el mejor coche. Rowland falló muy muy poco (pequeño titubeo en la penúltima ronda en Berlín, donde se recuperó para coronarse, y gris ePrix de Londres cuando ya era campeón y no se jugaba nada), y en cierto modo fue como Verstappen. Dominó con mano de hierro en la primera parte de la temporada, con resultados brillantes una y otra vez, y si digo que fue como Verstappen es por dos razones: indiscutiblemente fue el mejor piloto del mundial, y a su vez prácticamente él solo (digamos que Nato sería Tsunoda) sostuvo a Nissan luchando por el mundial de equipos y el de fabricantes casi hasta el final, y de hecho Nissan, como Red Bull, terminó tercera por escuderías.

¿Norris? Bueno, entiendo que esté top 5 porque la F1 es el pináculo del motor, pero habla mal de él que en nuestro ranking, y en el de cualquiera, otro piloto de F1 esté por encima".

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Lando Norris

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Leonardo Fornaroli

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Carlos Sainz

Juanjo Sáez, redactor de Motorsport.com España

"Casualmente, el top 5 de Motorsport.com España coincide con mi quinto piloto en el ranking personal de este 2025, aunque es una decisión un tanto polémica. Para ser el campeón del mundo de Fórmula 1, la categoría principal del mundo del motor, ocupar la quinta plaza en esta clasificación es quizás algo demasiado bajo. Sin embargo, hay que ser sinceros, si hubiese perdido el título finalmente, creo sinceramente que ni tan siquiera habría entrado en el top 10".

"Norris fue capaz de aprovechar el hecho de contar con el mejor coche, el McLaren, pero acabó pidiendo la hora y ganando el campeonato por dos puntos de diferencia respecto a Max Verstappen con un monoplaza muy inferior. Es cierto que en el momento clave supo pilotar con cabeza fría y con la calculadora en la mano, pero también hubo muchos otros momentos donde falló demasiado".

Top 5: Lando Norris

Top 6: Toprak Razgatlioglu

Top 7: Alex Márquez

Top 8: Oliver Rowland

Top 9: Carlos Sainz

Top 10: James Calado

Rubén Carballo, redactor de Motorsport.com España

"La temporada 2025 de Oliver Rowland bien merece introducirle en el Top 10 de mejores pilotos del año, y en una parte alta de la tabla. Habida cuenta de que la Fórmula E es un campeonato difícil de interpretar, aún demasiado arbitrario hoy en día y con una emoción que en ocasiones es demasiado artificial, el dominio del corredor británico en su camino hasta ser campeón -cuatro victorias y tres segundas posiciones en las siete primeras del curso, y podría haber logrado otro triunfo en Brasil- merece una mención de honor. Eso sin olvidar que ha empezado la campaña 2026 con otra P2, por lo que su estado de forma no decae".

"Respecto a Lando Norris, que es quinto en el top general, para quien escribe estas líneas no es merecedor de entrar en los 10 mejores del año, por muy campeón de la Fórmula 1 que sea. El único pilotaje digno de ser recordado en el Gran Circo este curso es el de Max Verstappen, y se hablará de él más adelante".

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Kevin Estre

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Connor Zilisch

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Toni Bou

Pol Hermoso, redactor de Motorsport.com España

"El top 5 es territorio de campeones, pero no todos los títulos pesan lo mismo si se analizan con lupa. En el ranking general aparece Lando Norris, y es lógico: la F1 amplifica todo. Sin embargo, mi top 5 es para Oliver Rowland.

Rowland también es campeón del mundo. Y lo fue con autoridad. Dominó la Fórmula E, ganó el campeonato con varias carreras de margen y firmó un inicio de temporada perfecto. Incluso con un segundo tramo condicionado por la mala suerte, su superioridad nunca estuvo en duda.

Por eso yo puse a Norris en el top 7. Lando tuvo el mejor coche durante el año y aun así, solo sacó 2 puntos a Verstappen. Con ese McLaren, se esperaba algo más.

No se trata de restar mérito a Norris, sino de valorar cómo se gana. Y Rowland fue dominante".

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Lando Norris

Top 8: Alex Márquez

Top 9: Lucas Moraes

Top 10: Fernando Alonso