F2 en Bakú - Resultados y resumen - Dunne y Stenshorne se reparten las poles; Mari Boya brilla

La Fórmula 2 también sigue adelante tras Madrid y, con motivo del Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, disputa en el circuito urbano de Bakú su duodécima ronda de la temporada 2026, junto a la F1. Recuerda que es un finde especial, porque es de jueves 24 a sábado 26 de septiembre, y porque en este caso se disputarán tres carreras, una sprint y dos principales.

En este link podrás consultar los resúmenes, resultados y horarios de cada una de las sesiones de la F2 en Azerbaiyán.

Clasificación 1 de la F2 en Bakú

Alex Dunne se llevó la primera pole del fin de semana de Fórmula 2 en Bakú, en una Q1 especialmente importante porque determina tanto la parrilla de la Sprint —con el top 10 invertido— como la de la primera carrera principal. El irlandés encabezó además un doblete de Rodin, con Martinius Stenshorne segundo y Noel León tercero. Kush Maini, que había liderado los libres, terminó cuarto, mientras Rafael Cámara fue quinto y perdió una oportunidad de recortar terreno a Nikola Tsolov, líder del campeonato.

Y una de las noticias de la sesión fue Mari Boya. El español confirmó las buenas sensaciones que ya había mostrado por la mañana y clasificó sexto, justo por delante de su compañero Sebastian Montoya, completando una de las mejores sesiones de PREMA en una temporada complicada para el equipo. El resultado coloca a Boya en una posición muy interesante para las dos primeras carreras: partirá sexto en la carrera 1 y, con la inversión de los diez primeros, saldrá quinto en la Sprint. El formato excepcional de Bakú contempla dos clasificaciones y tres carreras, por lo que todavía tendrá otra oportunidad en la Q2 para ganarse una buena posición para la segunda carrera principal del sábado.

Por detrás, Tsolov salvó por muy poco la décima posición, que provisionalmente le entrega la pole invertida para la Sprint, mientras Câmara partirá sexto en esa carrera. Dunne, Stenshorne y otros pilotos quedaron pendientes de investigación por rodar innecesariamente despacio, por lo que la parrilla todavía podría sufrir cambios. Para Dunne, además, la pole supone un impulso importante en sus opciones matemáticas de título: llegó a Bakú cuarto con 139 puntos, frente a los 177 de Tsolov y los 170 de Câmara.

Resultados de la clasificación 1 de la F2 en Bakú

Q1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 A. Dunne Rodin Motorsport 15 8 1'55.383 187.296 2 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 8 +0.033 1'55.416 0.033 187.242 3 N. León Campos Racing 5 8 +0.134 1'55.517 0.101 187.078 4 K. Maini ART Grand Prix 16 8 +0.230 1'55.613 0.096 186.923 5 R. Câmara Invicta Racing 1 9 +0.238 1'55.621 0.008 186.910 6 M. Boya Prema Powerteam 12 9 +0.360 1'55.743 0.122 186.713 7 S. Montoya Prema Powerteam 11 9 +0.455 1'55.838 0.095 186.560 8 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 10 +0.455 1'55.838 0.000 186.560 9 L. Van Hoepen Trident 24 9 +0.551 1'55.934 0.096 186.406 10 N. Tsolov Campos Racing 6 8 +0.574 1'55.957 0.023 186.369

Clasificación 2 de la F2 en Bakú

Martinius Stenshorne confirmó el dominio de Rodin en Bakú y se llevó la segunda pole del fin de semana de Fórmula 2, la que define la parrilla de la segunda carrera principal. Rafael Câmara parecía tenerla encarrilada con su 1:54.227, pero todo cambió tras la bandera a cuadros: Alex Dunne se colocó primero y, segundos después, Stenshorne destrozó la referencia con un 1:53.728, nada menos que 0.445s más rápido que su compañero. Segundo doblete de Rodin en las dos clasificaciones, aunque esta vez intercambiando el orden de sus pilotos.

Mari Boya fue una de las grandes noticias de la Q2. El español llegó a colocarse segundo en los últimos instantes con una gran vuelta sin rebufo y finalmente terminó cuarto, a 0.637s de la pole, después de las mejoras de los dos Rodin y de Cámara. Es su mejor resultado en clasificación de la temporada y le permitirá arrancar desde la segunda fila en la Feature Race 2, confirmando además el salto adelante de PREMA en Bakú: Boya ya había sido sexto en la Q1 y Sebastian Montoya completó el top 10 en esta segunda sesión.

La otra clave estuvo en la lucha por el campeonato. Cámara acabó tercero y volvió a superar a Nikola Tsolov, que nunca terminó de encontrarse cómodo y solo pudo ser octavo, a casi un segundo de Stenshorne. El brasileño tendrá así una gran oportunidad de meter presión al líder en la segunda carrera principal, arrancando cinco posiciones por delante. Kush Maini fue quinto, Noel León sexto y Laurens van Hoepen séptimo, mientras Gabriele Mini sufrió para terminar únicamente 16º.

Resultados de la clasificación 2 de la F2 en Bakú

Q2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 9 1'53.728 190.021 2 A. Dunne Rodin Motorsport 15 9 +0.445 1'54.173 0.445 189.281 3 R. Câmara Invicta Racing 1 8 +0.499 1'54.227 0.054 189.191 4 M. Boya Prema Powerteam 12 9 +0.637 1'54.365 0.138 188.963 5 K. Maini ART Grand Prix 16 9 +0.690 1'54.418 0.053 188.875 6 N. León Campos Racing 5 6 +0.749 1'54.477 0.059 188.778 7 L. Van Hoepen Trident 24 8 +0.767 1'54.495 0.018 188.748 8 N. Tsolov Campos Racing 6 6 +0.957 1'54.685 0.190 188.436 9 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 9 +1.243 1'54.971 0.286 187.967 10 S. Montoya Prema Powerteam 11 9 +1.313 1'55.041 0.070 187.853

Resumen de los Libres de la F2 en Bakú

Kush Maini empezó al frente el fin de semana de Fórmula 2 en Bakú. El piloto de ART Grand Prix marcó un 1:56.532 en su último intento para arrebatar la primera posición a Alex Dunne por 0.204s, mientras que el líder del campeonato, Nikola Tsolov, terminó tercero a 0.289s. Colton Herta fue cuarto y Rafael Cámara, principal rival de Tsolov por el título, acabó quinto. La sesión tuvo un Virtual Safety Car después de que Joshua Dürksen se quedara atrapado en la escapatoria de la curva 3, mientras Oliver Goethe también tuvo problemas en la curva 5.

Buen comienzo también para Mari Boya, que metió el PREMA dentro del top 10 con la novena posición y un 1:57.616, a 1.084s de Maini. El español fue además claramente el mejor representante del equipo, con Sebastian Montoya 18º, en otro pequeño paso adelante para una PREMA que ha tenido dificultades para encontrar regularidad esta temporada. Gabriele Mini había terminado inicialmente quinto, pero fue posteriormente descalificado al no quedar combustible suficiente para proporcionar la muestra reglamentaria.

Resultados de los Libres de la F2 en Bakú

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 K. Maini ART Grand Prix 16 19 1'56.532 185.449 2 A. Dunne Rodin Motorsport 15 17 +0.204 1'56.736 0.204 185.125 3 N. Tsolov Campos Racing 6 19 +0.289 1'56.821 0.085 184.990 4 C. Herta Hitech Racing 4 19 +0.495 1'57.027 0.206 184.665 5 R. Câmara Invicta Racing 1 16 +0.778 1'57.310 0.283 184.219 6 L. Van Hoepen Trident 24 18 +0.837 1'57.369 0.059 184.126 7 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 17 +0.928 1'57.460 0.091 183.984 8 R. Miyata Hitech Racing 3 18 +0.942 1'57.474 0.014 183.962 9 M. Boya Prema Powerteam 12 16 +1.084 1'57.616 0.142 183.740 10 J. Bennett Trident 25 17 +1.280 1'57.812 0.196 183.434

Carrera sprint de la F2 en Azerbaiyán

La carrera sprint de la Fórmula 2 en Bakú será este viernes, 25 de septiembre, y habrá que madrugar bastante para verla desde España, ya que empezará a las 6:15 de la mañana en nuestro país. Con parrilla invertida, el ganador se llevará 10 puntos, y puntuarán todos hasta el décimo (10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto). Será a 21 vueltas.

Resultados de la carrera sprint de la F2 en Bakú

Por disputarse

Carrera principal 1 de la F2 en Bakú

La primera carrera principal de la F2 en Bakú será también el viernes, 25 de septiembre, a las 12:15 de la mañana, a 29 vueltas con obligación de cambio de neumáticos. Reparte 25 puntos al ganador, 18 al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo, además de un punto extra para el autor de la vuelta rápida si finaliza en el Top 10.

Resultados de la Carrera 1 de la F2 en Bakú

Por disputarse

Carrera principal 2 de la F2 en Azerbaiyán

La segunda carrera principal de la F2 en Bakú será el mismo día que el plato fuerte de la F1: el sábado 26 de septiembre, a las 09:00 horas de la mañana, también a 29 vueltas y con el mismo reparto de puntos explicado previamente.

Resultados de la Carrera 2 de la F2 en Azerbaiyán

Por disputarse

Así está el campeonato de la F2 antes de Bakú