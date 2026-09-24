F2 en Bakú - Resultados y resumen - Dunne y Stenshorne se reparten las poles; Mari Boya brilla
Mira el resumen completo del fin de semana de la Fórmula 2 en Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. Consulta aquí los resúmenes, resultados y más.
La Fórmula 2 también sigue adelante tras Madrid y, con motivo del Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, disputa en el circuito urbano de Bakú su duodécima ronda de la temporada 2026, junto a la F1. Recuerda que es un finde especial, porque es de jueves 24 a sábado 26 de septiembre, y porque en este caso se disputarán tres carreras, una sprint y dos principales.
En este link podrás consultar los resúmenes, resultados y horarios de cada una de las sesiones de la F2 en Azerbaiyán.
Clasificación 1 de la F2 en Bakú
Alex Dunne se llevó la primera pole del fin de semana de Fórmula 2 en Bakú, en una Q1 especialmente importante porque determina tanto la parrilla de la Sprint —con el top 10 invertido— como la de la primera carrera principal. El irlandés encabezó además un doblete de Rodin, con Martinius Stenshorne segundo y Noel León tercero. Kush Maini, que había liderado los libres, terminó cuarto, mientras Rafael Cámara fue quinto y perdió una oportunidad de recortar terreno a Nikola Tsolov, líder del campeonato.
Y una de las noticias de la sesión fue Mari Boya. El español confirmó las buenas sensaciones que ya había mostrado por la mañana y clasificó sexto, justo por delante de su compañero Sebastian Montoya, completando una de las mejores sesiones de PREMA en una temporada complicada para el equipo. El resultado coloca a Boya en una posición muy interesante para las dos primeras carreras: partirá sexto en la carrera 1 y, con la inversión de los diez primeros, saldrá quinto en la Sprint. El formato excepcional de Bakú contempla dos clasificaciones y tres carreras, por lo que todavía tendrá otra oportunidad en la Q2 para ganarse una buena posición para la segunda carrera principal del sábado.
Por detrás, Tsolov salvó por muy poco la décima posición, que provisionalmente le entrega la pole invertida para la Sprint, mientras Câmara partirá sexto en esa carrera. Dunne, Stenshorne y otros pilotos quedaron pendientes de investigación por rodar innecesariamente despacio, por lo que la parrilla todavía podría sufrir cambios. Para Dunne, además, la pole supone un impulso importante en sus opciones matemáticas de título: llegó a Bakú cuarto con 139 puntos, frente a los 177 de Tsolov y los 170 de Câmara.
Resultados de la clasificación 1 de la F2 en Bakú
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|8
|
1'55.383
|187.296
|2
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|8
|
+0.033
1'55.416
|0.033
|187.242
|3
|
N. León Campos Racing
|5
|8
|
+0.134
1'55.517
|0.101
|187.078
|4
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|8
|
+0.230
1'55.613
|0.096
|186.923
|5
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|9
|
+0.238
1'55.621
|0.008
|186.910
|6
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|9
|
+0.360
1'55.743
|0.122
|186.713
|7
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|9
|
+0.455
1'55.838
|0.095
|186.560
|8
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|10
|
+0.455
1'55.838
|0.000
|186.560
|9
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|9
|
+0.551
1'55.934
|0.096
|186.406
|10
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|8
|
+0.574
1'55.957
|0.023
|186.369
|Ver resultados
Clasificación 2 de la F2 en Bakú
Martinius Stenshorne confirmó el dominio de Rodin en Bakú y se llevó la segunda pole del fin de semana de Fórmula 2, la que define la parrilla de la segunda carrera principal. Rafael Câmara parecía tenerla encarrilada con su 1:54.227, pero todo cambió tras la bandera a cuadros: Alex Dunne se colocó primero y, segundos después, Stenshorne destrozó la referencia con un 1:53.728, nada menos que 0.445s más rápido que su compañero. Segundo doblete de Rodin en las dos clasificaciones, aunque esta vez intercambiando el orden de sus pilotos.
Mari Boya fue una de las grandes noticias de la Q2. El español llegó a colocarse segundo en los últimos instantes con una gran vuelta sin rebufo y finalmente terminó cuarto, a 0.637s de la pole, después de las mejoras de los dos Rodin y de Cámara. Es su mejor resultado en clasificación de la temporada y le permitirá arrancar desde la segunda fila en la Feature Race 2, confirmando además el salto adelante de PREMA en Bakú: Boya ya había sido sexto en la Q1 y Sebastian Montoya completó el top 10 en esta segunda sesión.
La otra clave estuvo en la lucha por el campeonato. Cámara acabó tercero y volvió a superar a Nikola Tsolov, que nunca terminó de encontrarse cómodo y solo pudo ser octavo, a casi un segundo de Stenshorne. El brasileño tendrá así una gran oportunidad de meter presión al líder en la segunda carrera principal, arrancando cinco posiciones por delante. Kush Maini fue quinto, Noel León sexto y Laurens van Hoepen séptimo, mientras Gabriele Mini sufrió para terminar únicamente 16º.
Resultados de la clasificación 2 de la F2 en Bakú
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|9
|
1'53.728
|190.021
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|9
|
+0.445
1'54.173
|0.445
|189.281
|3
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|8
|
+0.499
1'54.227
|0.054
|189.191
|4
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|9
|
+0.637
1'54.365
|0.138
|188.963
|5
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|9
|
+0.690
1'54.418
|0.053
|188.875
|6
|
N. León Campos Racing
|5
|6
|
+0.749
1'54.477
|0.059
|188.778
|7
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|8
|
+0.767
1'54.495
|0.018
|188.748
|8
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|6
|
+0.957
1'54.685
|0.190
|188.436
|9
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|9
|
+1.243
1'54.971
|0.286
|187.967
|10
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|9
|
+1.313
1'55.041
|0.070
|187.853
|Ver resultados
Resumen de los Libres de la F2 en Bakú
Kush Maini empezó al frente el fin de semana de Fórmula 2 en Bakú. El piloto de ART Grand Prix marcó un 1:56.532 en su último intento para arrebatar la primera posición a Alex Dunne por 0.204s, mientras que el líder del campeonato, Nikola Tsolov, terminó tercero a 0.289s. Colton Herta fue cuarto y Rafael Cámara, principal rival de Tsolov por el título, acabó quinto. La sesión tuvo un Virtual Safety Car después de que Joshua Dürksen se quedara atrapado en la escapatoria de la curva 3, mientras Oliver Goethe también tuvo problemas en la curva 5.
Buen comienzo también para Mari Boya, que metió el PREMA dentro del top 10 con la novena posición y un 1:57.616, a 1.084s de Maini. El español fue además claramente el mejor representante del equipo, con Sebastian Montoya 18º, en otro pequeño paso adelante para una PREMA que ha tenido dificultades para encontrar regularidad esta temporada. Gabriele Mini había terminado inicialmente quinto, pero fue posteriormente descalificado al no quedar combustible suficiente para proporcionar la muestra reglamentaria.
Resultados de los Libres de la F2 en Bakú
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|19
|
1'56.532
|185.449
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|17
|
+0.204
1'56.736
|0.204
|185.125
|3
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|19
|
+0.289
1'56.821
|0.085
|184.990
|4
|C. Herta Hitech Racing
|4
|19
|
+0.495
1'57.027
|0.206
|184.665
|5
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|16
|
+0.778
1'57.310
|0.283
|184.219
|6
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|18
|
+0.837
1'57.369
|0.059
|184.126
|7
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|17
|
+0.928
1'57.460
|0.091
|183.984
|8
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|18
|
+0.942
1'57.474
|0.014
|183.962
|9
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|16
|
+1.084
1'57.616
|0.142
|183.740
|10
|
J. Bennett Trident
|25
|17
|
+1.280
1'57.812
|0.196
|183.434
|Ver resultados
Carrera sprint de la F2 en Azerbaiyán
La carrera sprint de la Fórmula 2 en Bakú será este viernes, 25 de septiembre, y habrá que madrugar bastante para verla desde España, ya que empezará a las 6:15 de la mañana en nuestro país. Con parrilla invertida, el ganador se llevará 10 puntos, y puntuarán todos hasta el décimo (10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto). Será a 21 vueltas.
Resultados de la carrera sprint de la F2 en Bakú
Por disputarse
Carrera principal 1 de la F2 en Bakú
La primera carrera principal de la F2 en Bakú será también el viernes, 25 de septiembre, a las 12:15 de la mañana, a 29 vueltas con obligación de cambio de neumáticos. Reparte 25 puntos al ganador, 18 al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo, además de un punto extra para el autor de la vuelta rápida si finaliza en el Top 10.
Resultados de la Carrera 1 de la F2 en Bakú
Por disputarse
Carrera principal 2 de la F2 en Azerbaiyán
La segunda carrera principal de la F2 en Bakú será el mismo día que el plato fuerte de la F1: el sábado 26 de septiembre, a las 09:00 horas de la mañana, también a 29 vueltas y con el mismo reparto de puntos explicado previamente.
Resultados de la Carrera 2 de la F2 en Azerbaiyán
Por disputarse
Así está el campeonato de la F2 antes de Bakú
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
N. TsolovCampos Racing
|177
|25
|10
|-
|27
|18
|26
|35
|20
|6
|10
|-
|2
|
R. CâmaraInvicta Racing
|170
|18
|16
|2
|3
|30
|13
|12
|31
|20
|21
|4
|3
|
G. MinìMP Motorsport
|153
|7
|27
|23
|6
|23
|22
|16
|10
|13
|-
|6
|4
|
A. DunneRodin Motorsport
|139
|6
|6
|18
|18
|19
|13
|12
|16
|-
|10
|21
|5
|
N. LeónCampos Racing
|119
|8
|13
|12
|12
|9
|8
|7
|-
|25
|20
|5
|6
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|106
|2
|19
|3
|19
|10
|-
|4
|6
|16
|-
|27
|7
|
J. DuerksenInvicta Racing
|90
|11
|5
|-
|5
|-
|2
|3
|10
|6
|36
|12
|8
|K. MainiART Grand Prix
|88
|-
|12
|2
|14
|13
|2
|20
|-
|25
|-
|-
|9
|
L. Van HoepenTrident
|72
|18
|8
|7
|-
|10
|4
|-
|-
|18
|1
|6
|10
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|71
|13
|-
|-
|-
|-
|10
|5
|18
|13
|4
|8
|11
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|70
|1
|3
|31
|13
|-
|-
|-
|10
|1
|3
|8
|12
|R. MiyataHitech Racing
|70
|14
|8
|-
|8
|-
|-
|-
|4
|-
|10
|26
|13
|
J. BennettTrident
|38
|-
|-
|-
|-
|7
|10
|-
|-
|1
|20
|-
|14
|R. VillagomezVan Amersfoort Racing
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|24
|8
|-
|-
|-
|15
|
O. GoetheMP Motorsport
|37
|12
|-
|-
|-
|-
|16
|-
|1
|-
|8
|-
|16
|S. MontoyaPrema Powerteam
|28
|2
|2
|12
|4
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|E. Jr.AIX Racing
|28
|-
|-
|4
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|18
|
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
|26
|1
|-
|1
|9
|1
|4
|6
|2
|-
|-
|2
|19
|C. HertaHitech Racing
|26
|6
|4
|6
|-
|4
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|20
|
N. VarroneVan Amersfoort Racing
|15
|-
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|21
|
M. BoyaPrema Powerteam
|13
|-
|6
|4
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|1
|22
|
C. ShieldsAIX Racing
|10
|-
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Comparte o guarda este artículo
Mari Boya destapa la inestabilidad de Prema en F2: "Ya voy con el sexto ingeniero"
F2 en Madrid - Resumen y resultados - Beganivic gana y Mari Boya suma puntos
F2 en Monza - Resumen y resultados - Durksen completa su fin de semana de ensueño
Últimas noticias
Por qué la enorme ventaja de Mercedes en los libres de Bakú puede no reflejar la realidad
Alpine marca dónde debería estar Colapinto en Bakú: "Gasly refleja el potencial del coche"
Red Bull da un paso adelante en Bakú: sus mejoras funcionan y Verstappen sonríe
Norris lanza un aviso a McLaren en Bakú: "Estamos a kilómetros del ritmo"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios