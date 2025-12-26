Resumen de la F1 2025: Leclerc manda en Ferrari, pero está perdiendo la paciencia

Se puede perdonar a Charles Leclerc por tener grandes expectativas para la temporada 2025 de la Fórmula 1. Después de todo, Ferrari perdió por poco el título mundial de constructores el año pasado, por lo que se esperaba que el equipo volviera a estar en cabeza.

No ha sido así, y la séptima temporada del monegasco con la Scuderia ha sido, posiblemente, la peor desde 2021, al menos en cuanto a resultados.

Pero no hay mucho que reprocharle a Leclerc. Tenía algo que demostrar frente al siete veces campeón del mundo entrante en el garaje, Lewis Hamilton, que nunca había sido superado consistentemente por un compañero de equipo; al final, rara vez fue igualado por el británico.

Leclerc, que es un especialista en clasificación, no brilló tanto en ese aspecto como solía, ya que el SF-25 era menos competitivo que sus predecesores, pero aún así llegó a la Q3 en 29 ocasiones, y sólo se le escapó el Top 10 en Imola, donde aun así superó a Hamilton.

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images vía Getty Images

Leclerc brilló especialmente en circuitos lentos. En la procesional carrera de Mónaco, terminó segundo después de clasificarse en ese mismo puesto; en Hungría, consiguió la pole sólo unas centésimas por delante de los McLaren y lideró la carrera al principio, antes de que un problema técnico le dejara fuera de las posiciones de podio. Aun así, logró siete terceros puestos, mientras que Hamilton no cosechó ninguno.

Pero el chico de oro de Ferrari fue el jugador de equipo de siempre. Cuando se hablaba de su dominio sobre Hamilton, insistía en que su único objetivo era devolver a Ferrari a lo más alto: "Lewis no es mi objetivo en este momento".

Llevar a Ferrari de vuelta a la gloria, sin embargo, ha parecido una tarea difícil. A medida que avanzaba la temporada, el SF-25 resultaba cada vez más difícil de pilotar. Leclerc se sentía como un "pasajero", describía el coche como "muy ágil e impredecible". En Qatar, donde luchó por no perder el control de su monoplaza, ni siquiera él encontraba las palabras para expresar lo mala que era la situación.

"¿Soy optimista para mañana? No lo soy, lo cual es bastante raro", declaró a F1 TV. "Normalmente soy una persona muy optimista, pero tengo que decir que este fin de semana, hay cero rendimiento en este coche".

Ferrari destinó sus recursos al nuevo reglamento técnico de 2026 antes que la mayoría, lo que lastró su rendimiento en 2025, pero le dará la oportunidad de recuperarse el año que viene. La Scuderia tendrá que hacerlo si quiere que Leclerc conserve lo que más necesita: la esperanza.