La FIA actualiza su Código Deportivo: los comisarios podrán autocorregirse

La FIA ha lanzado una profunda actualización del Código Deportivo Internacional de cara a la temporada 2026, una intervención estructural destinada a modernizar el marco reglamentario y a uniformizar los procedimientos aplicados en las principales categorías bajo el arbitraje de la Federación.

Los cambios introducidos afectarán al trabajo de los comisarios en la Fórmula 1, pero también tendrán repercusiones en las demás categorías internacionales, empezando por la Fórmula 2 y la Fórmula 3, con el objetivo de que todo el proceso de toma de decisiones sea más claro, rápido y eficaz.

Hasta ahora, el único instrumento disponible para reabrir un caso era el derecho de revisión, un procedimiento que concedía a los equipos el derecho a solicitar un nuevo examen de un incidente en un plazo de 96 horas a partir de la conclusión del evento, siempre que fuera acompañado de la presentación de pruebas realmente nuevas, y con relevancia sustancial. Se trataba, en otras palabras, de la única vía formal para cuestionar una decisión ya tomada, confiando la facultad de reactivar el proceso de evaluación a la aparición de novedosas evidencias.

Un ejemplo reciente es el de Williams, que tras el Gran Premio de Países Bajos consiguió que se revisara la sanción impuesta a Carlos Sainz por un contacto con Liam Lawson. El equipo demostró que los comisarios no habían visto una prueba relevante en el momento de la decisión. Por lo tanto, los árbitros deportivos anularon los puntos de penalización concedidos inicialmente al español, aunque no pudieron dar marcha atrás con una sanción de 10 segundos, ya cumplida en la carrera.

Carlos Sainz, Williams Foto de: James Sutton / Motorsport Images

A partir de 2026, sin embargo, ya no serán sólo los equipos los que puedan activar este proceso. El nuevo reglamento estipula que los comisarios también podrán decidir, de forma independiente, revisar una decisión suya anterior, si es que surge información significativa que no estaba disponible en el momento del veredicto. Se trata de un cambio significativo, porque introduce una forma de autocorrección interna que hasta ahora no estaba contemplada en el sistema.

Sin embargo, sigue siendo difícil imaginar que los comisarios decidan fácilmente dar marcha atrás en una decisión ya tomada. La posibilidad existirá, pero su aplicación concreta dependerá mucho del contexto, de la solidez de las nuevas pruebas y de la voluntad de la FIA de fomentar un enfoque verdaderamente más flexible y transparente.

Otra novedad se refiere a la gestión de los casos que no pueden esperar hasta el fin de semana siguiente. Hasta ahora, muchas decisiones se posponían hasta la siguiente carrera, cuando los comisarios designados podían reunirse físicamente. Con las nuevas normas, sin embargo, será posible delegar ciertos asuntos en un grupo de comisarios "fuera del evento", que también funcionará durante las vacaciones de verano o en los meses de invierno.

Logotipo de la F1 y la FIA Foto de: Benjamin Vinel

Este grupo, compuesto por al menos cinco miembros con experiencia específica en el campeonato en cuestión, podrá reunirse por videoconferencia para tratar rápidamente las situaciones más urgentes, sin tener que esperar al próximo GP, con los propios comisarios. En casos más complejos, también se contempla la posibilidad de una reunión en persona, siempre que las partes implicadas acepten correr con los gastos.

Paralelamente a los cambios reglamentarios, la FIA ha confirmado que el nuevo Pacto de la Concordia firmado con los once equipos de Fórmula 1 aportará recursos adicionales, que se destinarán al refuerzo de los comisarios, con el objetivo de hacer su labor progresivamente más profesional, estructurada y coherente entre las diferentes categorías bajo su jurisdicción.