Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 9º Leonardo Fornaroli

En Motorsport.com España continuamos con nuestro Top 10 de mejores pilotos de la temporada 2025, en todos los campeonatos. Después de arrancar la clasificación con Carlos Sainz, hoy desvelamos al noveno mejor corredor del curso: el italiano Leonardo Fornaroli.

El joven talento de apenas 21 años se presentaba en la Fórmula 2 de este año con un buen pedigrí, como campeón de la FIA F3 el año anterior, en apenas su segunda temporada. Sin embargo, pocos apostaban por el como campeón del último escalón previo a la Fórmula 1. Pero el transalpino deslumbró al volante del coche del equipo Invicta Racing.

Con cuatro victorias en su haber (una en prueba principal, en Hungría, y tres en carrera sprint, en Silverstone, Spa-Francorchamps y Monza), además de tres poles, Fornaroli se acabó haciendo con el título sobre el estadounidense Jak Crawford y el neerlandés Richard Verschoor. No estará en el Gran Circo en 2026 pese a su hazaña (aunque sí como integrante del programa de desarrollo de jóvenes pilotos de McLaren), pero sí se merece un puesto en nuestro Top 10 de los mejores de 2025.

¿Quieres saber nuestra opinión? ¿Y cuál era el Top 9 para cada integrante de nuestra redacción? Puedes verlo a continuación.

Jacobo Vega, director de Motorsport.com España

"Yo he optado por poner a Kean Nakamura Berta en el número 9. Ha dominado la F4 Italiana, la F4 más fuerte de todas, y lo ha hecho ganando a otro gran piloto como es el brasileño Gabriel Gomez".

"Pertenece a la academia de Alpine y vi en él a uno de los grandes pilotos de futuro, habiendo brillado en el karting y en sus primeros años de monoplazas. Su temporada ha sido muy buena, sin excesivos errores y ofreciendo muy buenas actuaciones".

Top 9: Kean Nakamura Berta

Top 10: Freddie Slater

Jose Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

"Leo Fornaroli ha sido campeón de la F2 en su primer año, justo después de serlo en F3, y mi voto para él, más allá de la gran temporada que ha hecho imponiéndose a sus rivales con un importante margen, es por el hecho de que alguien que ha arrasado en las dos categorías previas no tenga hueco en la F1. El italiano demostrará su talento en Japón y afortunadamente el equipo campeón de Fórmula 1, McLaren, le ha reclutado para su programa junior, por lo que será piloto reserva y de simulador, una gran posición para el futuro. Mi noveno, por cierto, era Alex Márquez, la sin duda sorpresa de la temporada 2026 de MotoGP, cuando ha estrenado su casillero de victorias y se ha proclamado subcampeón del mundo."

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Carlos Sainz

Juanjo Sáez, redactor de Motorsport.com España

"Personalmente, creo que Leonardo Fornaroli ha cumplido con creces en su primera temporada completa en la F2 y así lo refleja el hecho de haber ganado el título, pero no creo que se pueda ser merecedor de una posición en el top 10 general de 2025 un piloto que compite en una categoría de formación, salvo algo totalmente extraordinario, que diría que tampoco ha sido el caso".

"En la 9ª posición de mi top 10 general, estaba Carlos Sainz, quien creo que hizo muchos más méritos en su primer año con Williams en la Fórmula 1 en comparación con el papel de Fornaroli, que ni tan siquiera tenía un hueco en mi top 10. Sin embargo, en la valoración conjunta Sainz ocupó la última posición del top 10, una posición un tanto injusta a mi modo de ver, pero tampoco descabellada al ser solo una plaza de diferencia".

Top 9: Carlos Sainz

Top 10: James Calado

Rubén Carballo, redactor de Motorsport.com España

"Habida cuenta de que la temporada 2025 de Leo Fornaroli tiene un mérito tremendo por lo ya comentado, y que realmente es un piloto infravalorado -debería haberse tenido más en cuenta desde la F1-, la falta de dominio del italiano durante el curso -el bagaje de victorias podría ser mayor, por más que la F2 es un campeonato demasiado 'especial', y si no que le pregunten a cualquier premiado por la lotería de Mecachrome- hace que, para quien escribe estas líneas, no sea merecedor de entrar en el Top 10 personal".

"En cambio, el noveno puesto para este redactor fue claro: para Alex Márquez. A toro pasado todos somos Manolete, pero realmente esperaba un gran año del menor de los hermanos, viendo que ya en pretemporada se enamoró de su Ducati GP24. Pero lo cierto es que ha roto las expectativas. Si Marc Márquez no hubiera hecho una de las mejores temporadas de su vida, lo cierto es que Alex habría arrasado en el Mundial sobre Marco Bezzecchi, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia, que llevaba la GP25. Es una hazaña digna de admirar, y de loar. ¿La moto le ha ayudado? Por supuesto. Pero que estamos ante su mejor momento como piloto también es verdad. Y las motos oficiales, como la que tendrá el año que viene, no se regalan por casualidad..."

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Toni Bou

Pol Hermoso, redactor de Motorsport.com España

"En los rally raids no siempre gana el más rápido. A veces gana el que resiste, el que lee mejor el desierto… Y, cuando toca, el que no se esconde. Por eso, Lucas Moraes es mi top 9 de 2025. Su título del W2RC llegó envuelto en una penalización inédita a Nasser Al-Attiyah en Marruecos, sí. Pero en esta disciplina la suerte no es un atajo, sino parte del juego. Lo saben bien leyendas como Sainz, Al-Attiyah, Loeb o Lategan, que no han dudado en señalar el nombre de Moraes este año".

"Ganó sin ser el piloto priorizado de Toyota. El favorito del equipo era Lategan, y aun así Moraes eligió correr como lo hacen los grandes. En Portugal, una prueba especial para él por sus raíces, el equipo le pidió ayudar. No lo hizo. Apostó por ganar, y ganó. Aquella victoria fue el punto de inflexión que abrió la puerta al título. Con 36 años y mucha menos experiencia que sus rivales más ilustres, Moraes ha demostrado personalidad y velocidad. Su fichaje por Dacia es una declaración de intenciones. Y de cara al Dakar 2026, conviene apuntar este nombre".

Top 9: Lucas Moraes

Top 10: Fernando Alonso