Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 10º Carlos Sainz

Motorsport.com España ofrece su top 10 de pilotos en 2025, elegido entre todo su equipo editorial, analizando todas las categorías posibles. Y cerrando esta lista aparece uno de F1, Carlos Sainz, que ha completado de manera brillante su primer curso con Williams.

El madrileño salió de Ferrari y firmó por el penúltimo equipo del año anterior, y aunque los inicios fueron complicados, entre otras cosas por episodios de evidente mala suerte, no se vino abajo y acabó logrando dos podios en Bakú y Qatar, además de otro en la carrera sprint de Austin.

Sainz terminó noveno en el mundial de pilotos 2025 de F1, con 64 puntos, a nueve de su compañero, un Alex Albon al que remontó 26 puntos en las últimas tres carreras y 45 en las últimas ocho.

Aunque no es cuestión de comparar, la temporada de Sainz brilla aun más con dos aspectos: por un lado, su sustituto en Ferrari, Lewis Hamilton, no ha conseguido un solo podio los domingos. Y por otro, con Sainz, Williams pasó de noveno en 2024 a quinto en el campeonato de cosntructores 2025.

¿Y qué opinamos nosotros? ¿Cuál era el top 10 de cada uno?

Jacobo Vega, director de Motorsport.com España

"Vaya por delante una cosa, yo no coloqué a Sainz en el puesto 10, porque de hecho le puse más arriba. Genial su año y lo defenderé cuando publiquemos la posición en la que yo le había metido. En el número diez mi candidato era el británico Freddie Slater. Ha dominado en el FREC después de haber arrasado el año pasado en la F4 italiana. Creo que tiene muchas papeletas para ser el siguiente piloto en ganar todas las categorías inferiores. El próximo año le tendremos en la F3 con Trident y muchas posibilidades de llevarse el título".

"Todos los equipos de F1 están pugnando por meterle en sus academias, aunque él todavía no ha firmado por ninguno de ellos. Ademas de que ha hecho una gran temporada le veo como una de las estrellas del futuro, sin olvidarnos que siendo británico tiene mucho ganado en el lado mediático".

Jose Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

"Justo el 10º de mi top 10 era Carlos Sainz, y sobran los motivos para meterle en una lista donde, como es obvio, hay varios campeones, algún subcampeón y en general, pilotos que han logrado grandes victorias en este 2025. Sainz no ganó carreras, obvio, pero ganó mucho, más allá de sus dos podios y medio. Reforzó la sensación del paddock de que es un piloto muy fiable, que siempre rinde, y que allá donde va, se explique o no, sus escuderías mejoran. Además, el tiempo le ha dado la razón en que irse a Williams no era una decisión suicida. El 2026 con él ilusiona".

Juanjo Sáez, redactor de Motorsport.com España

"Carlos Sainz merece estar totalmente en este top 10, de hecho, bajo mi punto de vista estaría en una posición más alta. Personalmente, mi top 10 lo cierra James Calado, quien se ha proclamado campeón del mundo de resistencia (WEC) en la categoría Hypercar junto a sus compañeros de Ferrari en este 2025".

"El veterano piloto británico ha sido uno de los principales baluartes de Ferrari este año y sus actuaciones han sido importantes para ganar dos carreras y sumar otros dos podios, con especial importancia en las 24 Horas de Le Mans. Su relevancia en el equipo y en su coche (#51) creo que le hacían merecedor de entrar en mi top 10. Eso sí, no por delante de Sainz".

Pol Hermoso, redactor de Motorsport.com España

"Siempre es más sencillo rellenar un top con victorias, títulos o trofeos relucientes. Lo complicado —y quizá lo más periodístico— es mirar más allá del palmarés inmediato y poner el foco en el mérito real. Por eso Fernando Alonso está en mi top 10 de 2025".

"Alonso no ha ganado, ni siquiera ha subido al podio. Pero ha hecho algo igual o más difícil: exprimir hasta la última décima un coche que, durante buena parte del año, no debía estar donde estuvo. El Aston Martin fue a menudo el noveno u octavo coche de la parrilla, y aun así Alonso se empeñó en pelear como si hubiese algo grande en juego. Con 44 años. Sin red. Sin premios visibles".

"El 24-0 en clasificación frente a su compañero es demoledor, más allá de quién sea Lance Stroll. Trece Q3 con un monoplaza de zona media-baja rozan lo absurdo. Y sus 56 puntos no solo hablan de regularidad, sino de supervivencia en una zona media comprimida al extremo, donde un par de décimas te lanzaban del Q3 al anonimato".

"Dudé con Carlos Sainz, brillante en su estreno con Williams. Pero Alonso no solo sumó puntos: sostuvo a Aston Martin, la empujó hasta el séptimo puesto del Mundial y la dejó a tres puntos del sexto. No ganó nada, es cierto. Pero en 2025, pocos pilotaron mejor".

Rubén Carballo, redactor de Motorsport.com España

"No por estar acostumbrados a la excelencia hay que dejarla pasar. Y es exactamente lo que practica Toni Bou desde hace casi 20 años: la perfección. El piloto barcelonés era mi top 10. Es una de las mayores leyendas de la historia del motociclismo y del deporte español, con nada menos que 38 títulos mundiales de trial (tanto indoor como outdoor), unas cifras dominantes muy difíciles de igualar en casi cualquier disciplina deportiva a nivel mundial".

"En 2025, el corredor nacido en Piera no falló a su cita con la historia y volvió a imponerse a los Jaime Busto o Gabriel Marcelli para continuar una racha descomunal, que ya le acerca a las 38 coronas. Que, por cierto, van camino de ser 39 en unas semanas, pues lidera con holgura la nueva campaña del X-Trial. Por todo esto, y para seguir reconociendo el camino de un piloto que no se cansa de ganar, Toni Bou merece ser, como mínimo, el décimo mejor piloto del curso. Respecto a Sainz, su campaña inicial con Williams ha sido buena, más de lo esperado, pero para quien escribe estas líneas, hay otros que merecen estar por encima en este 2025".