Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 7º Robert Kubica

Tras Carlos Sainz (10º), Leonardo Fornaroli (9º) y Alex Márquez (8º), llega el turno para el séptimo clasificado en el Top 10 de mejores pilotos del año 2025 en todas las categorías de Motorsport.com España. Y, esa posición, es para Robert Kubica, quien a sus 41 años impresionó a todos con una gran actuación que le llevó a la victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans.

Si bien la temporada del polaco en el WEC no ha sido extremadamente destacada, con una sola victoria en ocho carreras, ese triunfo llegó en la que posiblemente sea la carrera más importante en el automovilismo: Le Mans.

Y fue Kubica quien realmente destacó en el Circuit de la Sarthe en Le Mans, pilotando un Ferrari cliente de AF Corse hasta la bandera a cuadros y derrotando a grandes marcas, como por ejemplo a los dos coches oficiales de Maranello, un éxito que se recordará durante años y años.

Esa victoria y el recuento general de la votación de todo el equipo de Motorsport.com España le ha dado la 7ª plaza en este Top 10 de 2025, pero no todos los integrantes de la redacción pensaban así. ¿Quieres saber nuestra opinión? ¿Y cuál era el Top 7 de cada uno? Aquí te lo contamos.

Jacobo Vega, director de Motorsport.com España

"En el séptimo puesto coloque a Leonardo Fornaroli, que finalmente contando los votos de todos los compañeros terminó en octavo lugar. La temporada en la Fórmula 2 ha sido muy competido y por tanto, no hemos podido ver a un piloto que realmente haya mantenido la regularidad durante todo el año, hemos tenido hasta doce pilotos que han ganado o bien la carrera sprint o bien la principal, lo que habla de la gran igualdad que ha habido".

"Fornaroli no comenzó de manera espectacular, pero a partir de Austria se puso a escalar posiciones y a meterse de lleno en la lucha por un título en el que otros que habían empezado mejor, pero se fueron descolgando. No me ha parecido un año espectacular de la categoría, pero el italiano ha sido el mejor de la antesala de la Fórmula 1 y suma este título al que consiguió el año pasado en la F3. No tiene fácil la llegada a la F1 pese a haber sido reclutado por McLaren, así que... ¿Le Mans 2027?

Top 7: Leonardo Fornaroli

Top 8: Carlos Sainz

Top 9: Kean Nakamura Berta

Top 10: Freddie Slater

José Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

"Kubica ha sido nuestro top 7 y yo le había colocado justo a él en esa posición. Su triunfo en Le Mans bien vale un hueco en nuestra clasificación, y es que no necesitó uno de esos dramas que a menudo deja el circuito de La Sarthe para acabar con ganadores inesperados, sino que fue un triunfo propio por puro rendimiento".

"Por supuesto, se tienen en cuenta sus limitaciones físicas, lo que añade aún más romanticismo a esa victoria. Y luego, nadie podrá negar que ese primer puesto tuvo lo que los jóvenes de ahora llaman ‘aura’: ¿o no es aura ganar en Le Mans con un Ferrari amarillo?".

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Leonardo Fornaroli

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Carlos Sainz

Juanjo Sáez, redactor de Motorsport.com España

"Lo que hizo Kubica en Le Mans fue impresionante, pero durante el resto de la temporada creo que no hizo nada realmente destacable y, por muy importante que sea Le Mans, dudo que ese triunfo le haga merecedor de entrar en un top 10 global que cuenta los 365 días de un año y no solo uno".

"Por lo tanto, en mi top 7 personal me decanté por Alex Márquez, que fue capaz de pelear durante algún tramo de la temporada por el título de MotoGP con su hermano Marc Márquez y, finalmente, logró ser subcampeón de la categoría reina del motociclismo, superando, entre otros, a Pecco Bagnaia, a los mandos de una de las motos oficiales de Ducati".

Top 7: Alex Márquez

Top 8: Oliver Rowland

Top 9: Carlos Sainz

Top 10: James Calado

Rubén Carballo, redactor de Motorsport.com España

"En este caso, el séptimo lugar del Top 10 personal de mejores pilotos del curso 2025 coincide con el séptimo lugar general elegido por Motorsport.com España. Qué decir de Robert Kubica que no se haya dicho ya: verle correr a los 41 años, después de todo por lo que ha pasado, ya es increíble, pero si además alcanza las cotas a las que ha llegado este año, no cabe más que elogiarle y darle su sitio en la parte alta".

"Si bien es cierto que, de manera general, Kubica no ha sido el mejor piloto del WEC en todo el año, su increíble triunfo en las 24 Horas de Le Mans, solucionando sus cuentas pendientes con La Sarthe, junto a Ye Yifei y Philip Hanson y por delante de los 499P oficiales de Ferrari lo justifica todo. De hecho, el polaco salvó la actuación de los de Maranello frente a Porsche, con un Kevin Estre del que hablaremos próximamente. Fue, sin duda, uno de los momentos del año en todo el motorsport".

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Connor Zilisch

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Toni Bou

Pol Hermoso, redactor de Motorsport.com España

"En mi top 7 he puesto a Lando Norris, aunque el ranking final haya colocado ahí a Robert Kubica. Y sí, ya anticipo la herejía: valoro más la victoria de Kubica en Le Mans que el Mundial de Fórmula 1 de Norris. Por eso al polaco lo tengo más arriba".

"Dicho esto, Norris tenía que estar en el top 10. Ganar un Mundial de F1 no es negociable. Pero su 2025, siendo campeón, no me parece el de un campeón dominante ni incontestable. Ha tenido, con bastante diferencia, el mejor coche de la parrilla, y aun así su temporada ha estado marcada por errores evitables, decisiones precipitadas y una sensación constante de que el título se le escapaba...".

"No se trata de restarle mérito, sino de ponerlo en perspectiva. Norris es campeón del mundo, sí, pero para quien escribe estas líneas, no ha firmado un campeonato a la altura de los grandes campeones recientes. Por eso, el top 7 me parece una posición justa: reconoce el título, pero no idealiza una temporada que dejó más dudas de las esperadas".

Top 7: Lando Norris Top 8: Alex Márquez Top 9: Lucas Moraes Top 10: Fernando Alonso