Pastillas de freno en España: qué tipo elegir y cuándo cambiarlas

En España, muchos conductores retrasan el cambio de pastillas de freno porque el coche "todavía frena bien". El problema es que el desgaste no se nota hasta que ya hay un problema real. Un chirrido, un pedal que cede o un coche que tiende a desviarse hacia un lado al frenar son señales de que se ha actuado tarde.

Por qué se desgastan y cuánto duran

Al pisar el freno, el líquido hidráulico empuja las pastillas contra el disco. La fricción convierte la energía del movimiento en calor y detiene el vehículo. En cada frenada, el material de la pastilla pierde un poco de grosor. Es un proceso continuo.

En coches eléctricos e híbridos, el desgaste es bastante menor porque el motor eléctrico recupera energía antes de que entren en funcionamiento los frenos mecánicos. En la práctica, las pastillas de freno pueden durar el doble o más que en un coche de combustión.

No existe un kilometraje fijo de sustitución. Depende de demasiadas variables: conducción, peso del coche, tipo de vía y estado de los discos. Como referencia orientativa:

Tipo de uso Vida útil aproximada Ciudad con tráfico intenso 30 000-50 000 km Ciudad con conducción suave 40 000-60 000 km Mixto ciudad y carretera 60 000-90 000 km Autopista y carretera abierta 100 000-120 000 km Conducción deportiva o agresiva 25 000-40 000 km Vehículo eléctrico, uso urbano 150 000-200 000 km Con remolque frecuente 40 000-70 000 km

Valores orientativos. El desgaste real varía según el vehículo, los discos y el estilo al volante.

Señales de que hay que actuar

El sistema avisa antes de llegar al límite. Saber leer esas señales es lo que separa un cambio planificado de una urgencia en la carretera.

Señales acústicas : un chirrido agudo al frenar indica que el indicador metálico de desgaste está rozando el disco. Queda poco material y hay que actuar en los próximos días. Un ruido metálico continuo mientras se frena significa que la placa de apoyo ya toca el disco directamente. Es una situación crítica: hay que dejar de circular.

: un chirrido agudo al frenar indica que el indicador metálico de desgaste está rozando el disco. Queda poco material y hay que actuar en los próximos días. Un ruido metálico continuo mientras se frena significa que la placa de apoyo ya toca el disco directamente. Es una situación crítica: hay que dejar de circular. Señales visuales : grosor del material inferior a 3 mm, visible a través de la llanta; desgaste irregular entre las dos pastillas del mismo eje; o grietas y desconchados en el material de fricción.

: grosor del material inferior a 3 mm, visible a través de la llanta; desgaste irregular entre las dos pastillas del mismo eje; o grietas y desconchados en el material de fricción. Señales en la conducción: el pedal se hunde más de lo habitual o se siente esponjoso, el coche se desvía hacia un lado al frenar, la distancia de frenado aumenta de forma perceptible o hay vibraciones en el volante al reducir la velocidad.

Muchos coches modernos incorporan un sensor eléctrico que enciende un testigo en el cuadro de mandos cuando las pastillas se acercan al límite. Cuando aparece ese aviso, quedan aproximadamente entre 1000 y 2000 km antes de que la situación se vuelva peligrosa.

Qué tipo elegir según su uso

Hay cuatro tipos principales. La diferencia está en el material de fricción y en las condiciones para las que están diseñadas.

Orgánicas: se fabrican con fibras de vidrio, carbono o aramida. Son silenciosas, suaves con el disco y generan poco polvo. Se desgastan antes bajo calor intenso. Son ideales para conducción urbana suave.

Semimetálicas: llevan entre un 30 y un 65 % de componentes metálicos mezclados con grafito y aglutinantes. Aguantan bien el calor y son la opción más versátil para un uso mixto en ciudad y carretera. Producen algo más de ruido y polvo que otras opciones.

Cerámicas: son más silenciosas, más limpias y más caras. Generan muy poco polvo en las llantas y protegen bien el disco. Son la elección habitual en vehículos prémium y japoneses de gama media-alta.

Deportivas o de alto rendimiento: están diseñadas para frenadas intensas y temperaturas extremas. No son la mejor opción para una conducción cotidiana, ya que pueden necesitar más temperatura para funcionar bien y desgastarse antes en uso urbano.

Tipo de uso Material recomendado Coche compacto o utilitario, uso urbano Orgánicas o semimetálicas SUV o con remolque frecuente Semimetálicas Vehículo prémium o conducción silenciosa Cerámicas Conducción deportiva frecuente Cerámicas de alto rendimiento o deportivas

Originales o de posventa, qué diferencia hay

Las pastillas de freno originales llevan el logo del fabricante del coche y se venden en concesionarios. Son compatibles al cien por cien con el vehículo, pero suelen ser las más caras.

Las pastillas OEM provienen de los mismos fabricantes que surten a las cadenas de montaje, como Textar, ATE, Pagid o Ferodo, pero se venden con su propia marca en el mercado de piezas de recambio. En la mayoría de los casos, ofrecen prestaciones equivalentes a las originales a un precio inferior.

Si el coche tiene más de tres o cuatro años y la garantía del fabricante ha expirado, las piezas OEM son una opción razonable y frecuentemente recomendada por talleres independientes. Para comprar online con garantía, plataformas especializadas en piezas de recambio como AUTODOC MARKETPLACE permiten adquirir tanto productos propios como los de vendedores externos seleccionados, con total transparencia sobre quién gestiona el envío y la atención al cliente. Todos los vendedores están sujetos a métricas de rendimiento y acuerdos de nivel de servicio, y la plataforma supervisa activamente su cumplimiento.

Cuándo conviene cambiar también los discos

No siempre es necesario, pero sí con frecuencia. Si el disco presenta desgaste irregular, grietas o está por debajo del espesor mínimo indicado por el fabricante, conviene sustituirlo junto con las pastillas de freno. Instalar piezas nuevas sobre un disco en mal estado acelera el desgaste y reduce el rendimiento del frenado.

Si el disco está en buen estado, puede conservarse. Cuando hay dudas, muchos talleres recomiendan renovar el conjunto completo en el mismo eje para mantener un frenado equilibrado.

Lo que exige la normativa en España

Todas las pastillas de freno que se comercializan en España deben cumplir el Reglamento ECE R90 de la ONU, que exige que las piezas de recambio ofrezcan un rendimiento comparable al de las originales. Cada pastilla homologada lleva un marcado con la letra E y el número de homologación.

El uso de amianto está prohibido desde finales de los años noventa. En la ITV, el sistema de frenos se inspecciona visualmente y en banco de rodillos. Unas pastillas excesivamente desgastadas, contaminadas o con fijación deficiente pueden dar lugar a un defecto grave.

Cambiar las pastillas de freno a tiempo no es solo una cuestión de mantenimiento. Es una decisión de seguridad. Preste atención a las señales, elija el material adecuado para su uso y no retrase la visita al taller cuando el sistema empiece a avisar.