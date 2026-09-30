Cinco cosas que ver en el GP de F1 de Bahrein, que se celebra en Malasia

La Fórmula 1 llega este fin de semana al ecuador de su actual serie de tres carreras consecutivas, con el Gran Premio de Bahrein en Malasia, que constituye la 16ª prueba de la temporada 2026.

Es la primera vez que la F1 vuelve a competir en el país desde 2017, como consecuencia del conflicto en curso en Oriente Medio, que obligó a Bahrein a cancelar su gran premio a principios de año.

Pero ese no es el único tema de conversación, así que aquí tienes cinco aspectos a los que prestar atención en el Gran Premio de Bahrein en Malasia.

El tan esperado regreso de Sepang

Sepang Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

El Circuito Internacional de Sepang fue en su día un clásico del calendario de la F1, ya que se disputó cada año desde 1999 hasta 2017, antes de que la falta de financiación provocara el fin del Gran Premio de Malasia. Fue un momento especialmente decepcionante, ya que Sepang ha sido escenario de varios momentos clásicos a lo largo de los años, ya sea el episodio del «Multi 21» de Red Bull en 2013, las posibilidades de título de Lewis Hamilton esfumándose tres años más tarde, o la polémica en la que Ferrari recuperó un doble triunfo gracias a los tribunales en 1999.

Además, es un auténtico circuito para pilotos, con una serie de curvas de velocidad media a alta entre las dos largas rectas que e en las características definitorias de Sepang. "El circuito es impresionante", afirmó Hamilton en Bakú la semana pasada. "Es un circuito que ofrece buenas carreras y, a la hora de decidir qué circuitos incluir en el calendario anual, debería tenerse en cuenta a la hora de tomar la decisión".

Pero las carreras de este año deberían ser bastante diferentes debido al reglamento de 2026 y, al igual que en Bakú, los pilotos deberán ser inteligentes a la hora de gestionar la energía de la batería, ya que esas dos rectas podrían agotarla fácilmente.

También hay que tener en cuenta el clima tan impredecible de Kuala Lumpur, donde este miércoles se registraron fuertes tormentas, aunque se prevé que el domingo esté seco.

¿Se ha recuperado realmente Russell?

George Russell, Mercedes Foto: Peter Fox / Getty Images

"Si la temporada hubiera empezado hoy, o tras el parón de verano, tengo la firme sensación de que habría sido capaz de luchar".

Esas fueron las palabras de George Russell tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán desde la pole —su tercera de la temporada—, mientras que el fin de semana fue mucho más complicado para su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, que remontó hasta la quinta posición tras salir desde la 16ª debido a su accidente en la Q1.

Eso significa que la ventaja de Antonelli en el campeonato se ha reducido de 81 a 66 puntos sobre el segundo clasificado, Russell, pero con solo siete pruebas más programadas actualmente, el británico es muy consciente de que sus esperanzas de conseguir el título han quedado prácticamente descartadas.

"Tengo esta gran desventaja", añadió. "La situación puede cambiar rápidamente. Así que no voy a perseguir eso. Mi objetivo es ganar cada carrera y lo que tenga que pasar, pasará".

Pero, ¿se sostiene su argumento de las vacaciones de verano? No especialmente, ya que su desventaja en puntos ha aumentado en siete desde entonces; sin embargo, no se puede negar que su rendimiento ha mejorado sin duda.

Lo único que puede hacer es mantener ese impulso este fin de semana, aunque Andrea Kimi Antonelli tendrá mucho que decir al respecto, ya que, hasta Bakú, el piloto de 20 años había estado impecable en 2026. "Siempre iba un paso por detrás. El próximo fin de semana volveré a mi nivel", prometió el líder del campeonato en Azerbaiyán.

Teniendo en cuenta su estado de forma este año, no cabe sino esperar que así sea. Sobre todo porque Mercedes también debería presentar su tan esperado paquete de grandes mejoras.

¿Cómo le irá a Red Bull?

Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

La avalancha de mejoras de Mercedes para Malasia probablemente llega en un mal momento para Red Bull, que solo recientemente ha conseguido volver a meterse en la lucha por los primeros puestos. La escudería austriaca ha subido al podio en cinco de los últimos seis grandes premios, incluido un doble podio el pasado fin de semana gracias a las actualizaciones de su RB22, un monoplaza que aún no ha ganado ninguna carrera este año.

Pero justo cuando había recortado distancias, esa diferencia podría volver a aumentar si las Flechas de Plata aciertan con sus actualizaciones. "Si traen una mejora a Malasia, entonces la cosa se nos va a poner un poco más difícil", afirmó Max Verstappen.

"Si Mercedes trae una mejora y funciona, darán otro paso adelante, y eso no es lo que queremos. Hará que ganar sea aún más difícil, pero lo intentaremos cada fin de semana y, por supuesto, si surge la oportunidad, iremos a por ella".

Así pues, cabe preguntarse si Red Bull desperdició el pasado fin de semana en Bakú su última oportunidad realista de ganar en 2026, donde Verstappen cruzó la línea de meta a 0.196 s de Russell tras mostrar un ritmo de carrera sublime desde la octava posición en la parrilla.

Gran parte de ello se debió al ritmo que mostraron los coches de Red Bull en esa larga recta de Bakú y, con dos rectas similares en Malasia, podrían volver a estar en la lucha este fin de semana. Pero Sepang sigue siendo una incógnita y, si esas actualizaciones de Mercedes dan los resultados prometidos, Red Bull podría volver al punto de partida.

Este fin de semana podría ser una auténtica prueba de fuego para saber si el ritmo de Bakú fue algo puntual para Red Bull o no.

Preguntas sobre el mercado de pilotos

Fernando Alonso, Aston Martin Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Las noticias sobre el mercado de pilotos para 2027 han sido especialmente intensas esta semana: el martes, Fernando Alonso confirmó que seguirá en la F1, y el miércoles se anunció que Esteban Ocon saldrá de Haas al final de la temporada actual.

Ninguno de los dos anuncios ha sido tan sorprendente, ya que, aunque durante meses se había interrogado a Alonso sobre su futuro —y el piloto, de 45 años, se había negado a confirmar—, se cree que no eran más que maniobras del campeón del mundo para aumentar la presión sobre la F1 con el fin de que modificara su normativa. Un reglamento que Alonso ha criticado abiertamente, y no solo él.

No obstante, cabe esperar declaraciones del español sobre por qué se queda para 2027 —especialmente teniendo en cuenta la falta de competitividad de su monoplaza Aston Martin— y sobre cuánto tiempo más podrá seguir compitiendo. Pero eso es un gran lujo, teniendo en cuenta que Ocon está luchando por su futuro y que sus planes aún no se han confirmado.

El piloto de 30 años ha dejado claro que cree que sus dificultades de los últimos dos años se han debido a un monoplaza Haas poco consistente, a pesar de que su joven compañero de equipo, Oliver Bearman, le ha superado de forma constante. "Soy uno de los mejores y no tengo miedo de decirlo", afirmó el pasado fin de semana este piloto, ganador de un gran premio.

Pues bien, es hora de que lo demuestre, porque su puesto en la parrilla del año que viene está en peligro. ¿Verá la F1 a Ocon volver a ser el de antes este fin de semana?

¿Cómo reaccionarán Norris y Colapinto tras la carrera de Bakú?

Franco Colapinto, Alpine; Lando Norris, McLaren; Pierre Gasly, Alpine Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

Uno de los temas de conversación más sorprendentes, aunque posteriormente predecibles, tras la carrera de Azerbaiyán fueron las repercusiones del choque entre Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris, que se saldó con una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida para el argentino en Sepang y una avalancha de insultos en las redes sociales.

Norris se ha disculpado por pedir que se expulsara a Colapinto e insinuar que no debería estar en la F1, tras convertirse en blanco de los seguidores de Colapinto, mientras que Alpine ha hecho su cuarto llamamiento para poner fin a los abusos en las redes sociales en el año y medio que el argentino lleva pilotando para el equipo.

Todas las partes esperarán dejar atrás este desagradable incidente, que no ha dejado a nadie en buen lugar, pero no hay forma de escapar del problema persistente que tiene la F1 con la tormenta de ira en Internet que se desata cada vez que Colapinto tiene incluso un pequeño desacuerdo con otro piloto —un problema que no hizo más que avivarse tras la crítica de Norris tras la carrera de Bakú—.

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, también insinuó que Colapinto recibiría un castigo interno del equipo tras arruinar sus posibilidades de lograr un sólido doble resultado en los puntos. Teniendo en cuenta el historial de Briatore, el castigo irá más allá de hacer que el piloto de 23 años lave la ropa sucia de Gasly durante el fin de semana de Sepang.