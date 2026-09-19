Mercedes apunta a Malasia para acabar con su sequía de poles con nuevas mejoras

Mercedes ha confirmado que su próxima gran actualización para su monoplaza de Fórmula 1 llegará en el próximo Gran Premio de Malasia, donde espera volver a estar en la lucha por la pole position.

Las Flechas de Plata lideran con comodidad el campeonato de 2026, con 145 puntos de ventaja sobre Ferrari, segunda clasificada, pese a que su último gran paquete de actualizaciones llegó en Montreal, el pasado mes de mayo.

Desde entonces, Mercedes ha preferido introducir pequeñas novedades específicas para cada circuito, mientras que sus principales perseguidores, Ferrari y McLaren, han sido considerablemente más agresivos en el desarrollo de sus respectivos monoplazas.

Así, aunque Mercedes ganó los seis primeros grandes premios de la temporada, desde entonces se ha impuesto en cuatro de las últimas ocho carreras, mientras McLaren y Ferrari han ido reduciendo sus respectivas diferencias y han conseguido dos victorias cada uno durante ese periodo.

Sin embargo, el equipo alemán espera volver a imponer su dominio durante el fin de semana del Gran Premio de Malasia, del 2 al 4 de octubre, la carrera posterior a Bakú. El país asiático sustituye a Bahréin en el calendario para regresar a la Fórmula 1.

En declaraciones al podcast Nu Silver Arrows Radio Show, el director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin, explicó: "No tenemos demasiadas novedades para Bakú, pero en realidad es un circuito en el que importa más la resistencia aerodinámica que la carga".

"El coche fue bueno en Monza, así que esperamos que también funcione bien en Bakú. Pero necesitas un coche que pueda tener una buena velocidad punta".

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Sin embargo, hay otras cosas que necesitas en Bakú, como todo lo relacionado con su naturaleza de circuito urbano, casi al estilo de Mónaco, ser capaz de desenvolverte bien en las curvas lentas y mantener todas las ruedas pegadas al suelo".

"Y después, las actualizaciones llegarán a partir de Malasia y, con suerte, podremos dar un paso adelante importante".

"No creo que vayamos a estar kilómetros por delante, pero esperamos volver a una posición en la que podamos afrontar realmente la clasificación sabiendo que estamos luchando por la pole".

Aunque Mercedes ha ganado las dos últimas carreras —Monza y Madrid— gracias a un dominante Kimi Antonelli, lo cierto es que el equipo no consigue una pole desde que el italiano marcó el mejor tiempo en Spa, en julio.

Eso supone una racha de cuatro grandes premios sin pole, tres de los cuales terminaron con Lando Norris al frente de la clasificación. Una situación muy diferente a la del comienzo de 2026, cuando las Flechas de Plata consiguieron la pole en cada una de las diez primeras citas de la temporada.

"Al principio de la temporada solíamos llegar pensando: tenemos un coche que, si hacemos un trabajo realmente bueno, debería estar en la pole", añadió Shovlin.

"Deberíamos estar luchando por ganar la carrera. Mientras que ahora, el margen entre terminar primero y terminar sexto es de una o dos décimas, y es difícil hacer predicciones porque Monza es un circuito único".

"Necesita un coche bastante eficiente, con poca resistencia aerodinámica, y después tienes un circuito nuevo como Madring, que no podría ser más diferente".

"Pero nosotros simplemente nos centramos en sacar el máximo partido al coche y, si ganamos, genial".