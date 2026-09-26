¡Franco Colapinto, sancionado para la próxima carrera tras su choque en Bakú!
Franco Colapinto recibió 10 segundos de penalización por su choque con Pierre Gasly que también eliminó a Lando Norris, pero lo cumplirá la semana que viene en Sepang.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Franco Colapinto cometió un gran error durante el reinicio tras el primer Safety Car del GP de Azerbaiyán 2026 de F1 y lo pagará la semana que viene en Sepang, durante el GP de Bahrein que se disputa el próximo fin de semana en Malasia.
El argentino se pasó de frenada en la primera curva, y se llevó por delante a su compañero Pierre Gasly, que rodaba justo delante. El francés, sin poder controlar el monoplaza tras el impacto, impactó contra Lando Norris, lo que dejó a los dos fuera. Colapinto pudo retomar la marcha y llegar al box, pero con la suspensión rota ahí acabó también su carrera, provocando otro Safety Car inmediatamente.
"¡Dios mío! Qué gran cantidad de puntos se han ido", dijo por radio Gasly, y Colapinto también abrió la radio para disculparse con su compañero y con todo el equipo.
El incidente fue anotado y posteriormente investigado y, tras la bandera a cuadros, los comisarios publicaron su decisión: 10 segundos de sanción para Colapinto por ser considerado totalmente responsable del accidente. Como el argentino había abandonado y ya no podía cumplir esa penalización en carrera, el castigo se convirtió automáticamente en cinco posiciones en la parrilla de su próxima participación.
La sanción ya es oficial: los comisarios impusieron inicialmente a Colapinto una penalización de 10 segundos por provocar la colisión, pero al haber abandonado la carrera y no poder cumplirla en pista, la han convertido en cinco posiciones de sanción en la parrilla de su próximo Gran Premio, que será el GP de Bahrein en Sepang del 2 al 4 de octubre.
Los comisarios consideraron que Colapinto frenó demasiado tarde, entró en la curva a una velocidad que no le permitía controlarla y que no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara una interpretación más permisiva por tratarse de la primera curva tras una resalida.
En cualquier caso, una sanción más leve que la que considera Lando Norris, que en el corralito de medios fue duro: "Me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, porque ahora hay que tirar a la basura todas las piezas de mi coche. Se debe suspender a la gente porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1".
El incidente supone que llueva sobre mojado. Antes de este fin de semana, Gasly reveló que habían amenazado incluso a su familia tras un duelo en Madrid con Colapinto, y Flavio Briatore avisó de que si los ultras argentinos seguían así, dejarían de poder escuchar a su piloto hablar ante los medios. Como respuesta ingeniosa, muchos fans argentinos habían comenzado a comentar los post de Alpine elogiando exageradamente a Gasly ("Para mí son Alain Prost, Michael Schumacher y Pierre Gasly, los tres grandes de la historia. También se podría meter ahí a Ayrton Senna, pero a cual de los tres sacas", comentaba uno).
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