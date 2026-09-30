¿Era Bakú realmente la mejor oportunidad de Verstappen para ganar en la F1 2026?

Cuando Max Verstappen entró el viernes en el hospitality de Red Bull para su rueda de prensa con los medios holandeses —que, por cierto, en Azerbaiyán solo había dos periodistas—, el mensaje fue claro. El Circuito Urbano de Bakú ofrecía a su equipo la mejor oportunidad de ganar una carrera este año, pero el tetracampeón añadió: "Hemos hecho un gran trabajo echándolo todo a perder".

Un día después, aún así estuvo muy cerca de la victoria. Es cierto que consideró que la diferencia de tan solo 0,196 segundos en la línea de meta era algo engañosa debido al accidente de Valtteri Bottas y al problema de potencia de George Russell, pero el ritmo de carrera de Red Bull fue innegablemente bueno, sobre todo con neumáticos blandos.

Esto no solo se debió a la impresionante velocidad máxima alcanzada en la recta más larga del calendario, sino también a las mejoras que Red Bull introdujo en Bakú. Se trataba del último paquete significativo para el RB22 y, según ambos pilotos, la actualización —que incluía un nuevo suelo y unos pontones laterales revisados— cumplió con las expectativas.

Además del rendimiento puro, la mejora también hizo que ambos pilotos se sintieran más cómodos en el coche, al menos en Azerbaiyán. "Bakú es un circuito muy específico, con un asfalto concreto, pero por cómo se comportaba el coche en cuanto al equilibrio en las curvas este fin de semana, desde la primera vuelta de la FP1, pensé: 'Vale, esto pinta bastante bien'", afirmó Isack Hadjar.

"En cuanto a la segunda parte del coche [la unidad de potencia], sin duda nos queda mucho por mejorar en comparación con Mercedes. Pero en cuanto al comportamiento en las frenadas, ha mejorado claramente con respecto a Budapest", afirmó el francés, refiriéndose a la última carrera que disputó antes de su lesión en la muñeca. "Así que, sí, estoy muy contento con eso [las sensaciones en el coche]".

Verstappen compartió esa opinión y sintió la confianza necesaria para atacar las curvas, algo muy importante en un circuito como el de Bakú. "Sí, bueno, es un circuito único. Tiene principalmente curvas de 90 grados, pero probablemente se notaba un poco más de equilibrio", comentó el neerlandés.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Pero, como he dicho, tenemos otros problemas en el coche que realmente tenemos que solucionar, porque ahí es donde está el tiempo de vuelta 'gratis'. En eso es en lo que estamos trabajando. Pero los elementos de rendimiento han funcionado bien y hemos estado bastante contentos todo el fin de semana con lo que me ha dado el coche".

Al referirse a los problemas que le han costado tiempo "gratis" en vuelta rápida, Verstappen se refiere a los problemas de "degradación del coche" y al rendimiento del sistema eléctrico de la unidad de potencia, que no es óptimo en comparación con el de Mercedes.

A pesar de que las mejoras del equipo técnico liderado por Pierre Waché han funcionado bien, el holandés sostiene que el fin de semana de Bakú era la mejor oportunidad de victoria de Red Bull en 2026. Esto no se debe solo al trazado, sino también a que Mercedes contará en Malasia con su tan esperado paquete de mejoras para el W17, además de tener en proyecto una mejora del sistema ADUO para la unidad de potencia.

"Si traen una mejora a Malasia, entonces la cosa se va a complicar un poco más para nosotros", afirmó el cuatro veces campeón del mundo. "Si Mercedes trae una mejora y funciona, dará otro paso adelante, y eso no es lo que uno quiere. Hará que ganar sea aún más difícil, pero lo intentaremos cada fin de semana y, por supuesto, si se presenta la oportunidad, iremos a por ella".

Charles Leclerc, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Cuando Motorsport.com le preguntó a Mekies si él lo ve de la misma manera, o si, por el contrario, el ritmo de carrera en Bakú le da confianza en que habrá más oportunidades, el director del equipo respondió: "Creo que ambas afirmaciones son correctas".

"Pienso que es acertado lo que dice Max al evaluar este circuito, ya que, sobre el papel, era el que más nos favorecía. Así que creo que tiene razón: probablemente haya sido el circuito más favorable para nosotros en cuanto a las características del coche. Del mismo modo, creo que el rendimiento que hemos mostrado en la carrera nos da buenas esperanzas de que tendremos un par de oportunidades más antes de que termine el año".

Además, Mekies subraya que los fines de semana que quedan en 2026 no solo se centran en conseguir esa tan codiciada victoria. Al menos, igual de importante es que Red Bull aprenda de cara a 2027, lo que, en el mejor de los casos, les permita fabricar un coche capaz de luchar de forma constante por las primeras posiciones el próximo curso.

Verstappen ya ha dicho en varias ocasiones que ciertos cambios de mayor envergadura ya no son posibles en 2026, pero que son necesarios para aspirar al título el año que viene. Mekies lo reconoce y afirma que las pruebas que quedan también son importantes en ese sentido.

"Además de tener un par de oportunidades más para conseguir esa primera victoria, también es bueno acudir a circuitos en los que nos va a resultar más difícil, porque eso es precisamente a lo que tenemos que enfrentarnos para seguir progresando".

No obstante, un año sin victorias sería algo excepcional, ya que sería la primera vez desde 2015 tanto para Verstappen como para Red Bull —hace más de una década—.

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