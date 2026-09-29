Oficial: ¡Fernando Alonso seguirá en F1 tras renovar con Aston Martin!

Fernando Alonso cumplirá 46 años en activo y disputará su 24ª temporada, ya que continuará en la Fórmula 1 con Aston Martin en 2027. El equipo inglés ha anunciado la renovación del bicampeón, que seguirá aumentando sus estadísticas en la categoría reina tras comprometerse a continuar un año más.

El futuro de Alonso estaba el aire, aunque él siempre aseguró que su intención era mantenerse de una manera u otra ligado al proyecto de Aston, y que el problema era más con las reglas de la categoría para el próximo año. Desde la escudería, se mostraban confiados en retener a su piloto estrella, y finalmente lo lograron, pese al desastroso primer y segundo tercio de la temporada que ha tenido el proyecto de Adrian Newey bajo el nuevo reglamento.

En la semana previa al GP de Países Bajos, cuando Williams anunció las renovaciones de Alex Albon y Carlos Sainz y Red Bull la de Max Verstappen, le preguntaron a Alonso, que dijo que hablaría pronto con Newey y el propietario Lawrence Stroll. Luego, Alpine renovó a Colapinto y McLaren a Norris, pero pasó el GP de España sin que se anunciara nada.

De hecho, el fin de semana en Madring giró en torno a eso en cuanto a noticias. Alonso reveló que varios pilotos que han renovado recientemente se ofrecieron a Aston en verano, y dijo que no anunciaría nada "pronto", aunque había que tomarlo con cautela porque también dijo, sin mucho fundamento, que no descartaba el WEC con Aston.

Después de avisar de que F1 tenía que cambiar cosas en las reglas 2027, el presidente de la FIA recogió el guante y prometió que haría lo posible, y a la espera de si eso va a ser así o no, ha llegado la renovación. De hecho, en el forum de pilotos en la fan zone de Madring, cuando los aficionados le pidieron un año más y Sergio Pérez le preguntó, Alonso ya había dicho que sí, y Motorsport.com pudo saber que pasó la tarde de ese sábado reunido con Ben Sulayem.

Y tras el GP de Azerbaiyán y antes del GP de Bahrein de este fin de semana, ya es oficial: Fernando Alonso ha renovado con Aston Martin para el siguiente año. Lo anunció Aston Martin en sus redes sociales este martes. Primero, el equipo británico publicó un vídeo muy corto de una silla nega emplazando a la gente a esperar hasta las 12:00h de España. Y luego, a esa hora, lo reveló, con un vídeo ciertamente intrigante en el que dijo que se retiraría... pero no todavía.

Aunque no se le ha dado tanto bombo, y de hecho Aston lo ha metido en el comunicado de la renovación de Alonso, el #14 seguirá con Lance Stroll, hijo del dueño, como compañero, por quinto curso consecutivo, ya que el canadiense también ha renovado.

Con esto, Fernando Alonso se irá por encima de las 470 carreras en Fórmula 1 (siempre que no siga más allá de 2027, que admite que no lo descarta del todo), manteniendo las 45 que le lleva de ventaja a Lewis Hamilton y sacando ya más de 100 al tercer piloto con más grandes premios, Kimi Raikkonen.

Fernando Alonso, Aston Martin Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Después de este 2026 fallido, Aston Martin tiene más motivos para confiar en 2027, y Fernando Alonso espera que llegue por fin el gran coche que le permita volver a aumentar sus estadísticas de podios y, por qué no, poles y victorias.