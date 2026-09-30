Martín acumula ya 100 días siendo el piloto con más puntos en MotoGP 2026

El apabullante dominio de victorias de Pecco Bagnaia en 2024 (11) hizo del italiano el gran favorito, aquel año, para convertirse en tricampeón de MotoGP. Sin embargo, su gran rival y muy atrás en las apuestas, Jorge Martín, supo bajar la cabeza y aprovechar las oportunidades para convertirse en el primer piloto de la historia en ganar el título de MotoGP con un equipo privado, Pramac, pese a terminar el año con solo tres victorias de gran premio.

Dos años después y tras una travesía del desierto que le dejó 15 grandes premios en casa la temporada pasada, y que le obligó a pasar hasta seis veces (seis) por el quirófano, el español, que cambió de maquinaria para correr con una Aprilia, ha adoptado la misma táctica de: 'el que come callado, come dos veces' que tanto éxito le dio entonces para conseguir su primera corona.

Con Marc Márquez recuperado de nuevo para la lucha por el campeonato y con toda Aprilia empujando para que Marco Bezzecchi logre la primera corona de MotoGP para él y para el fabricante de Noale, Martín ha adoptado un perfil bajo.

"Ser líder a estas alturas de temporada no significa nada", ha mantenido en repetidas ocasiones; "Si sigo así, el liderato no durará mucho", apostó en Alemania; "No entiendo como aún soy líder de MotoGP", soltó en Silvertone; "Siento que Márquez y Bezzecchi tienen algo más", añadió en San Marino; "No le doy valor a ser líder ahora", aseguró tras la carrera de Austria, y podríamos seguir.

Jorge Martín está tratando de hacer cambiar la apuesta de Aprilia por el título de MotoGP 2026 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, detrás de esas frases trabajadas junto a su equipo de prensa, Martín sigue "echando monedas a la hucha", y la realidad es que el próximo domingo, antes de la carrera de Motegi, el español cumplirá 100 días sin que nadie tenga más puntos que él en la general, 99 de forma consecutiva.

Martín se puso líder durante 24 horas en Austin, tras la Sprint del GP de los Estados Unidos, con 57 puntos, uno más que Bezzecchi. El italiano, al día siguiente recuperó el liderato por delante del español, y lo mantuvo hasta el 28 de junio, en el GP de los Países Bajos, donde Martín se puso, de nuevo, primero con 7 puntos por delante de su compañero de equipo.

En Alemania la ventaja creció hasta los 14 puntos, entonces por delante de Ai Ougra. Tras las primeras vacaciones de verano, la distancia subió, en Silverstone, hasta los 31 puntos, de nuevo sobre Bezzecchi, la máxima ventaja que ha tenido Martín hasta ahora.

En Aragón, Márquez presentó un nuevo 'comeback' tras operarse el hombro derecho y con un doblete en Motorland comprimió la ventaja de Martín a 19 puntos, siendo ya el de Ducati segundo de la general.

Empate en la general con Márquez

En San Marino se vivió una circunstancia curiosa, Márquez volvió a protagonizar un doblete, el sábado recortó hasta los 14 puntos en la sprint, y el domingo empató a 274 con Martín, colocándose el de Ducati líder por la diferencia de victorias (5 a 1).

Técnicamente, el de Aprilia perdió el liderato, pero nadie atesoró más puntos que él, y en Austria, hace dos semanas, volvió a poner tierra de por medio, sumando 12 puntos más que Márquez, que vuelve a ser segundo.

El sábado, en Motegi, si Marc gana y Jorge acaba décimo o peor, volverá el empate a puntos; pero solo el domingo, matemáticamente, Martín podría verse superado en puntos por un rival.

Hasta entonces, el de Aprilia habrá conseguido, durante 100 días (uno en Austin y 99 desde el 28 de junio, en Assen), que ningún otro corredor tenga más puntos que él.

Con ese aval, Martín identifica que el inicio de la gira asiática, que llevará al campeonato a disputar los grandes premios de Japón, Indonesia, Australia y Malasia en cinco semanas, va a ser crucial para el desenlace de la lucha por el título.

"Comienza la gira asiática y llegamos a ella en un buen momento", explica el de Aprilia en el previo del GP de Japón, que se celebra este fin de semana en Motegi.

"Estamos trabajando muy bien como equipo y quiero agradecer a Aprilia el gran trabajo que está realizando. Debemos seguir por este camino, manteniendo la regularidad y concentrados en nuestros objetivos", que siguen siendo sumar el máximo de puntos cada fin de semana.

Martín es un enamorado de la cultura asiática, sobre todo de la cocina japonesa, hasta el punto de que es socio de varios restaurantes de comida de ese país, el último abierto en Madrid.

"Siento un gran respeto por la cultura asiática y tengo muchas ganas de correr ante nuestros aficionados japoneses", explica antes de concretar: "Empieza una etapa crucial del campeonato", y lo hace en un circuito donde el español logró el doblete en 2023.