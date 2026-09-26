Briatore abre la puerta a 'tomar medidas' contra Colapinto tras Bakú: "Estoy decepcionado"

Flavio Briatore no intentó endulzar el desastre de Alpine en Bakú. El asesor ejecutivo del equipo francés cargó directamente contra Franco Colapinto después de que el argentino se llevara por delante a Pierre Gasly en la resalida del GP de Azerbaiyán, provocando además el accidente de Lando Norris y dejando escapar una oportunidad de oro para sumar con los dos coches.

"Obviamente, estoy extremadamente decepcionado con el resultado de hoy, sobre todo porque hemos perdido puntos muy valiosos en la lucha por el campeonato", comenzó Briatore tras la carrera.

Alpine estaba completando uno de sus fines de semana más competitivos de la temporada y tenía a Gasly y Colapinto metidos en la pelea por los puntos cuando todo se vino abajo en la vuelta 36. En la resalida posterior al Safety Car, Colapinto apuró demasiado la frenada de la curva 1, bloqueó y acabó golpeando a su propio compañero.

"Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, y mucho menos cuando nuestros dos coches están bien situados y en disposición de sumar puntos", lamentó el italiano.

Briatore fue especialmente claro al valorar la maniobra del argentino. "Sé que Franco ha asumido plenamente la responsabilidad, como debe ser. Frenó demasiado tarde teniendo en cuenta que se trataba de una resalida después de un coche de seguridad".

Y después llegó la frase más dura: "Fue una maniobra muy torpe por parte de un piloto con su experiencia".

El golpe no afectó únicamente a Alpine. Gasly salió desplazado tras el contacto y terminó alcanzando a Norris, que acabó contra el muro y tuvo que abandonar. Por eso Briatore extendió sus disculpas más allá de su propio equipo.

"Lo siento muchísimo por el equipo y por Pierre, que ha hecho un trabajo excelente durante todo el fin de semana. Mis disculpas también para Lando y McLaren por haber arruinado su carrera", añadió.

Briatore estudiará qué hacer tras el error de Colapinto

La reacción de Briatore no terminó únicamente en una reprimenda pública. El dirigente de Alpine dejó claro que quiere analizar lo ocurrido antes de decidir si el accidente tendrá algún tipo de consecuencia interna.

"Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre ello y evaluar qué medidas debemos tomar para que podamos aprender de lo sucedido y evitar que una situación así vuelva a repetirse", afirmó.

El error llega además en un momento delicado para Colapinto, que venía atravesando su mejor tramo de forma desde que llegó a la Fórmula 1 y había conseguido afianzarse dentro del proyecto de Alpine. Pero Bakú deja una mancha importante: un fin de semana en el que el equipo tenía ritmo para sumar con sus dos coches terminó en doble abandono por un error que Briatore no quiso minimizar.