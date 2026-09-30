Alonso: "Si no creyera que aún puedo ser campeón, no renovaría"

Fernando Alonso anunció su renovación con Aston Martin para la temporada 2027 de F1, y el asturiano seguirá en la categoría reina cuando el próximo verano cumpla 46 años, una cifra a la que muchos otros han llegado mucho tiempo después de retirarse.

En una entrevista con El Larguero de la Cadena Ser, el asturiano admitió que aún siente ese gusanillo, y que, aunque la decisión fue difícil de tomar, de haber elegido retirarse lo habría echado de menos: "Estoy contento, al final me ha llevado unas semanas, diría, o meses, pensar que era lo mejor para el año que viene, al final iba a seguir conduciendo, solo tenía que decidir en qué categoría y la Fórmula 1 me sigue llamando, me sigue dando ese cosquilleo, tengo la competición en las venas aún y no siento que ha llegado el momento. Si llego a pasar el año que viene en casa viendo por la televisión los grandes premios de Fórmula 1 creo que hubiese sentido como que me gustaría estar ahí y haría cosas diferentes a 'ese', haría cosas diferentes 'al otro', no sé, siempre que tengas esa sensación creo que la opción natural es seguir compitiendo porque no vería una carrera relajado en casa, la veo desde punto de vista de piloto, muy piloto, aún".

El bicampeón siempre había insistido en que su máximo dilema eran las reglas 2026, con estos motores que casi igualan la importancia de la parte eléctrica con el motor de combustión, y que ha sido muy criticado por la mayoría de pilotos.

"Hemos perdido esa adrenalina de llevar el coche al límite, porque el coche al límite no lo llevas casi nunca, tienes que recargar la batería cuando llega a una curva de las emocionantes en el pasado y eso pues es un poco el antipiloto, la anticonducción, pero bueno, al final a todo te acostumbras, tenemos que mejorar nosotros como equipo también, tenemos que tener un coche más eficiente y si empiezas a ser competitivo creo que te diviertes más al volante".

Sobre si se siente a sus 45 años más rápido que pilotos a los que saca 20, Fernando Alonso no quiso hacer de menos a nadie, aunque puso un dato sobre la mesa: "Me siento rápido, me siento bien, me siento con ganas también de seguir, de competir. Al final cuando te pones el casco, sé que hay gente con 20 años en la parrilla, pero bueno, esto no es atletismo, no es un deporte en el que tu resistencia física sea fundamental e incluso yo te digo, con las ganas que tengo y con la adrenalina que siento todavía conduciendo, incluso el año pasado el mejor en las salidas, en tiempos de reacción fui yo.".

"Tengo ese fuego por dentro todavía, que en el semáforo verde todavía sigo siendo más rápido a lo mejor que los chavales. Creo que cuando te llega el momento de parar te viene natural, lo sientes, pero a mí no me ha llegado ese momento".

Fernando Alonso, Aston Martin Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alonso elogió la relación casi familiar que tiene en Aston Martin, donde se encuentra muy cómodo, y volvió a defender que después de la F1 se quedará con ellos en algún otro cargo. Sin embargo, tiene claro que eso lo compaginará con otras competiciones: "Haré las dos cosas, conducir voy a conducir siempre, me gusta el Dakar, me gustan las 24 horas de Le Mans también, lo he hablado con Verstappen, si alguna vez se anima a hacer las 24 horas, como son tres pilotos por coche, pues igual compartimos esa experiencia. Y el Dakar, que es algo totalmente opuesto a la Fórmula 1 y esa sensación de sentirme un novato total y tener que aprender desde cero me llama bastante la atención y compaginarlo con algún puesto en Aston Martin seguramente que me siga ligando a la Fórmula 1, que al final es el deporte que conozco, el paddock, la gente y donde más puedo aportar seguramente en un futuro a un equipo".

Ahí llegó la pregunta directa: ¿cree que aún puede ser campeón del mundo? Y la respuesta más sincera: "Si no, no renovaría, al final no necesito seguir un año más por amor al arte, se puede decir, ni por viajar por el mundo. He conseguido más de lo que hubiese nunca soñado, saliendo de Oviedo nunca pensaba que me iban a pasar todas las cosas que me pasaron, pero sigo corriendo porque creo que, si tengo un coche rápido y un coche competitivo, va a ser muy difícil batirme, esa es la confianza que tengo y la estima que tengo en mis compañeros también, con la gente con la que trabajo, con Adrián Newey. Hemos empezado con el pie izquierdo esta reglamentación sí, es obvio que tenemos dificultades, pero no nos vamos a rendir ni a bajar del barco en la primera dificultad, hemos venido aquí para luchar más y para ser más competitivos y es parte del ADN que tenemos".

El asturiano elogió el apoyo de la afición, de cómo el público llenó el Circuit de Barcelona-Catalunya y el Madring para mostrarle su cariño pese a que no tenía opciones ni de puntuar. Y reveló: "Mira, incluso el anuncio de la renovación, yo le decía al equipo, '¿para qué hacemos este vídeo? Hacemos un comunicado, que renovamos un año más y ya está', porque no estamos en el candelero, es un año que pasamos de manera anónima, que estamos de puntillas en el campeonato, pero que no somos noticia para nada, es más, noticias incluso negativas. Y mira, el vídeo ha tenido una repercusión bastante grande, todo el mundo hablaba de él y entonces de alguna manera me sigue sorprendiendo, sí, el fenómeno que hay detrás y es parte también de seguir un año más, que lo vi en Barcelona, lo vi también en Madrid, la gente, la pasión que tiene, las ganas que tiene, la Alonsomanía no se ha apagado en los años difíciles, sigue estando como muy al día, muy viva y eso me motiva aún más para hacerlo bien, no sólo por mí, sino por ellos también".

Y respecto a la afición, Alonso reconoce tener la sensación de 'deberles' un título más: "Sí, sí, tengo esa sensación, tengo esa sensación de ilusionar durante muchos años y luego no cumplimos los objetivos. Este año mismamente, en el 2026 había un cambio de reglamentación, venía Adrian Newey al equipo, venía Honda, todos partíamos de cero, las expectativas eran altas, no solamente para la afición, eran altas dentro del equipo, eran altas para mí y luego pues ves que no salen las cosas bien y como te digo, no es el momento de bajarse del barco y a motivar al equipo, a intentar mejorar, yo creo que en el chasis ya vamos en una dirección más o menos correcta, en el motor todavía nos falta encontrar un poco más de potencia y de fiabilidad, tenemos unos meses por delante interesantes, yo estoy más confiado de lo que estaba hace dos o tres meses, seguro".

A Alonso también le preguntaron si, a igualdad de condiciones, podría ganar a todos menos, quizás, a Max Verstappen. Y metió a más gente en la ecuación: "Quizás Verstappen sería el más rápido o el que más tendría respeto, pero creo que hay pilotos también muy rápidos. Lando está haciendo un año fantástico, no ganó el año pasado por casualidad. Mira, Antonelli se ha adaptado a estas reglas quizás mejor que nadie, es el que es más eficiente".

"Entonces no tengo claro ni puedo asegurar que soy más rápido que todos. Pero creo que en el conjunto del fin de semana, condiciones de lluvia, de no lluvia, de presión, de no presión, las salidas, los pitstops, al final la experiencia es un grado. En coches iguales siempre tengo la sensación de que es difícil ganarme. A veces por velocidad pura y a veces por pillería".

Leonard Alonso, 'protagonista' de la decisión del padre para 2027

Alonso admite que la paternidad le llevó a plantearse si merecía la pena seguir, pero precisamente cree que llevar al 50% de las carreras a su hijo Leonard el año que viene y recorrer el mundo con él reforzará el vínculo y le ayudará a crear recuerdos, aunque sea en imágenes que en un futuro verán juntos:

"Él parece encantado por todo, de momento es un niño muy sonriente y la verdad es que es una pasada, cuando estoy en casa, en los pocos momentos que estoy, compensa todo lo profesional que estamos teniendo, esas dificultades, la parte personal es un 10 este año y el año que viene quiero compartir un poco más con él los circuitos, los viajes por el mundo, hacer muchas fotos, porque cuando deje la Fórmula 1 está claro que no voy a viajar a 24 países cada año, entonces ojalá pueda compartir un poco con ellos".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Melissa Jiménez Foto de: Kym Illman / Getty Images

Alonso además narró que, cuando Leonard tenía dos meses, le dio una vuelta en kart: "Le di una vuelta en brazos, iba sin decir nada, pero ya vio el aire en la cara".