La F1 cancela los GP de Bahrein y Arabia; ¡abril sin carreras!

Ya es oficial: no habrá carreras de F1 en abril, tras cancelarse los GP de Bahrein y GP de Arabia Saudí por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, una guerra que está afectando a toda la región de Oriente Medio. Además, no habrá sustitución de esas dos carreras, por lo que el calendario 2026 de la F1 se queda en 22 rondas. En el comunicado oficial, la Fórmula 1 confirmó que la decisión se tomó "tras cuidadosas evaluaciones y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio", y señaló que, aunque se estudiaron varias alternativas, finalmente se decidió que "no se realizarán sustituciones en abril".

Y es que la F1 ha estado monitorizando la situación en las últimas semanas, y en el pasado GP de Australia se reunieron las partes interesadas y se dieron un plazo de 10 días para decidir. Según se acercaba el fin de ese plazo, se encrudeció la guerra, con un ataque en Bahrein por parte de Irán este jueves. Y después de que varios usuarios descubrieran que en el calendario de sus móviles, sincronizado con la propia web de la F1, se cancelaban los eventos del GP de Bahrein y GP de Arabia Saudí del 12 y 19 de abril, llegó el anuncio.

La decisión, tomada "en plena consulta con la FIA y con los promotores de los eventos", según explicó la propia organización, llega después de varios días de evaluación de la situación en la región.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, reconoció que no fue una decisión sencilla:

"Aunque ha sido una decisión difícil de tomar, desgraciadamente es la correcta en este momento teniendo en cuenta la situación actual en Oriente Medio", explicó en el comunicado de la F1. El dirigente también agradeció la colaboración de las autoridades deportivas y de los promotores.

La guerra ha generado problemas de transporte aéreo (el Aeropuerto Internacional de Bahrein está cerrado al tráfico, el de Yeda y el de Riad en Arabia Saudí, no), y sobre todo de transporte marítimo en el estratégico paso por el estrecho de Ormuz. Parte del material de las escuderías y de Pirelli está en Bahrein desde los test, pero que esa sea la cuarta carrera ha hecho que el resto de material, que se debía mandar estos próximos días, no vaya a poder llegar.

Esta decisión afecta únicamente a Bahrein y Arabia Saudí, pero una posible prolongación del conflicto podría poner en peligro las otras dos carreras de Oriente Medio, los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, que cierran el calendario a finales de noviembre y principios de diciembre. Debido a su importancia en el calendario, la F1 podría verse presionada a tomar una decisión antes de lo previsto.

Este anuncio supone también un reto para las categorías de apoyo de la F1. La Fórmula 2 iba a correr tanto en Bahrein como en Arabia Saudí, mientras que la Fórmula 3 iba a estar en Bahrein y la F1 Academy habría disputado su segunda prueba de la temporada en Yeda. Tal y como indicó el comunicado, todas estas rondas previstas tampoco se celebrarán.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, explicó que la prioridad fue la seguridad: "La FIA siempre pondrá la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y de nuestros compañeros en primer lugar. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo esa responsabilidad muy presente". Además, también expresó su deseo de que la situación se estabilice pronto: "Seguimos esperando calma, seguridad y un rápido regreso a la estabilidad en la región, y mis pensamientos están con todos los afectados por estos recientes acontecimientos".

Así pues, la F1 tendrá un mes de abril sin carreras, con una pausa de seis semanas entre las rondas de Japón (último fin de semana de marzo) y Miami (primer fin de semana de mayo), y el calendario se quedará en 22 carreras en lugar de en 24, porque difícilmente se podrán hacer las carreras de Bahrein y Arabia más adelante en el año con los últimos meses prácticamente llenos de grandes premios.

Eso dará más tiempo a los equipos de ajustar sus coches aerodinámicamente, pero no en cuanto a motor, ya que las unidades de potencia se homologaron el 1 de marzo y el sistema ADUO, creado para ayudar a los rezagados, no entra en juego hasta después de las seis primeras carreras, por lo que ahora en lugar de en el GP de Canadá del 24 de mayo, Honda no podrá mejorar el rendimiento del motor de Aston Martin hasta la ronda del GP de Barcelona-Catalunya, del 12 al 14 de junio.

Por qué la F1 no sustituye a Bahrein y Arabia Saudí con otras carreras

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Después de los primeros rumores sobre la posible cancelación de Bahrein y Arabia Saudí, muchos pensaron que la F1 podría simplemente organizar un par de carreras de sustitución en Europa, un plan de emergencia, como pasó durante la COVID-19. Sin embargo, eso no tenía mucho sentido desde el punto de vista logístico ni comercial.

La primera carrera europea de 2026 está actualmente programada para el 7 de junio, cuando la F1 llega a las calles de Mónaco. Añadir carreras de última hora siete u ocho semanas antes en circuitos como Portimao o Imola provocaría un enorme quebradero de cabeza logístico tanto para la F1 como para la FIA y para el promotor local.

Los promotores tendrían que organizar acuerdos de emergencia con las autoridades locales y reunir un equipo mínimo para operar el circuito, cuando las exigencias de un gran premio de F1 en la actualidad requieren casi todo un año de planificación.

Luego está la cuestión de la venta de entradas, que sería complicada de organizar y promocionar con tan poco margen. Con pocos clientes de pago, habría poco incentivo para que cualquier promotor pagara un canon de organización que justificara todas esas complicaciones.

Aunque no se conocen los acuerdos que la dirección de la F1 ha alcanzado con los organizadores de Bahrein y Arabia Saudí, perder esas dos carreras —que pagan tasas de organización muy por encima de los 100 millones de euros combinados— supondrá inevitablemente un golpe financiero y también afectará a los ingresos de los equipos. Aunque, como dijo el CEO de McLaren, Zak Brown, en Australia: "Creo que, dado lo que está pasando, no nos preocupa si tiene un pequeño impacto financiero".

Pero, como se ha explicado, ese dinero tampoco podría recuperarse con sustituciones a corto plazo. Quizá sería diferente si el número total de carreras de 2026 bajara de 22, que es el mínimo que la F1 debe celebrar para cumplir con sus contratos televisivos. Pero incluso sin Bahrein y Arabia Saudí, la F1 seguirá alcanzando ese número este año.

Y aún hay mucho tiempo para que el campeonato valore las carreras de final de temporada en Qatar y Abu Dhabi, así como cualquier plan de contingencia.