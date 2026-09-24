Red Bull F1 deja claro que el nuevo contrato de Hadjar es "a largo plazo"

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, ha confirmado que Isack Hadjar sí tiene un "contrato a largo plazo" con el equipo, a pesar de la confusión generada por el propio piloto.

El miércoles se anunció que la escudería de Milton Keynes había renovado a Hadjar para 2027, lo que significa que comenzará su segunda temporada como compañero de equipo del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen.

Esto se produce después de que el francés completara su año de debut en la F1 con la escudería hermana, Racing Bulls, en 2025, pero una campaña estelar, con un podio en Zandvoort, le valió el ascenso al equipo principal para 2026. Inicialmente solo se había anunciado su incorporación para esta temporada, y lo mismo ocurría para 2027, por lo que, cuando se le pidió que aclarara la duración de su nuevo contrato, el joven talento de 21 años respondió: "No lo sé".

Cuando se repreguntó a Mekies sobre esta cuestión durante el Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, el ingeniero respondió: "Isack lleva mucho tiempo en Red Bull".

"Eso significa que sí, tenemos un contrato a muy largo plazo con él, ya que forma parte de nuestro programa juvenil. Hemos ejercido nuestras opciones para asegurarnos su presencia en 2027".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Foto de: Eric Le Galliot

Sin duda, a Hadjar le ha ido mejor que a su predecesor, Yuki Tsunoda, quien se sumó a una larga lista de pilotos que han tenido dificultades junto a Verstappen tras terminar 17º en el Mundial de 2025.

El franco-argelino, en su segundo año, ocupa el octavo puesto en la general de 2026 con 71 puntos, a pesar de haberse perdido los tres últimos grandes premios por lesión, habiendo conseguido además su segundo podio en Mónaco en junio.

"Ha sido muy fácil", afirmó Mekies sobre la decisión de renovar el contrato de Hadjar. "Lo discutimos varias veces a lo largo de la temporada; ha hecho una primera parte de año muy, muy sólida. En primer lugar, [se le ha renovado] por su velocidad natural; y, en segundo lugar, por la forma en que se ha integrado en el equipo".

"En las primeras semanas se trasladó rápidamente al Reino Unido, estuvo con nosotros en Milton Keynes prácticamente cada dos semanas y, lo que no es menos importante, [ha renovado] por la forma en que ha progresado a lo largo de las carreras. Realmente le hemos visto mejorar un poco prácticamente cada fin de semana de carrera y, por eso, ha sido una decisión muy, muy fácil de tomar".

Ahora le toca a Hadjar seguir recortando distancias con Verstappen, que cuenta con una ventaja de 12-3 sobre su compañero en sus enfrentamientos directos en clasificación este año, además de sumar 145 puntos.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Joe Portlock / LAT Images a través de Getty Images

Sin embargo, si no lo consigue y el galo no da la talla en 2027, nada impediría a Red Bull buscar otras opciones para 2028. Se da por hecho que Hadjar y Verstappen, además del dúo de Racing Bulls formado por Arvid Lindblad y Liam Lawson, tienen todos contrato con Red Bull y son libres de cambiar de equipo en cualquier momento.

"Lo que esperamos de él es que siga progresando", añadió Mekies. "Así que lo que hemos visto en esta primera parte de la temporada —cómo ha mejorado su velocidad, no solo en cuanto a la retroalimentación técnica, ni en madurez, ni en su integración— es que ha mejorado su velocidad tal y como lo ha venía haciendo en las primeras carreras".

"Eso es lo que nos gustaría que siguiera haciendo durante la segunda parte del año y a lo largo de 2027. Si lo hace, sí, por supuesto, estará muy cerca de Max. Así que ambas cosas van de la mano".