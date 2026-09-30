Oficial: Haas anuncia que no seguirá con Ocon en la F1 2027

Era una secreto a voces que ya es oficial: Esteban Ocon se queda sin equipo, de momento, para la temporada 2027, ya que saldrá de Haas F1, que ha sido su escudería durante los dos últimos años.

El francés ya había asumido esa realidad, y de hecho recientemente, antes del GP de Azerbaiyán, dijo que era 'agente libre para 2027', consciente de que Haas había estado probando a otros pilotos con vistas al futuro a corto plazo. Efectivamente, Haas ha probado al candidato al título de F2 Rafael Cámara, al aún vigente campeón de Fórmula 2 Leonardo Fornaroli y a su actual piloto reserva Ryo Hirakawa, que cuenta con el apoyo de Toyota, socio de Haas.

Aún no se ha confirmado quién será el año que viene el compañero de Oliver Bearman en Haas F1, pero ya es oficial que no será Ocon.

Así reza el comunicado de Haas este miércoles:

"El equipo TGR Haas F1 y Esteban Ocon pondrán fin a su colaboración al término del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA de 2026.

Ocon (30 años) se incorporó al equipo TGR Haas F1 para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA de 2025 y contribuyó a que el equipo lograra su segundo mejor total de puntos en 10 temporadas de competición como constructor. Ocon cuenta actualmente con 39 carreras con el equipo TGR Haas F1 Team, para un total de 195 en la categoría; el francés ha sumado 490 puntos en su carrera, cifra que incluye una destacada victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021".

Pese a quedarse sin hueco en Haas, Ocon no da por cerrada su etapa en Fórmula 1, donde está en su décima temporada (novena completa) y se acerca a las 200 carreras.

En Bakú, donde logró el mejor resultado de su temporada 2026 (fue octavo) exclamó que es uno de los mejores pilotos del mundo, y reclamó un lugar en la parrilla. Sin embargo, ahora mismo las opciones son muy limitadas, y teniendo en cuenta que Racing Bulls es la plataforma de promoción de Red Bull y es raro que busquen fuera, solo un movimiento sorpresa en Cadillac, donde parece que seguirán Sergio Pérez y Valtteri Bottas, dejaría un hueco, aunque no está garantizado que fuera para Ocon.

El piloto de 30 años llegó a Haas procedente de Alpine para la temporada 2025, pero tras 18 meses decepcionantes, saldrá por la puerta de atrás. Ocon ha compartido equipo durante 2025 y 2026 con el joven Oliver Bearman, pero sumó 45 puntos frente a los 61 del británico.

Ocon es 16º en el mundial de pilotos de 2026 —tres posiciones por detrás de Bearman—, después de 15 de las 23 pruebas del calendario.

El piloto declaró en redes sociales: "Mi etapa con el equipo Haas F1 llegará a su fin al concluir la temporada 2026".

"Dejo este proyecto con la cabeza bien alta y orgulloso de mi rendimiento, logrado en circunstancias que no siempre fueron fáciles debido a diversos motivos y factores ajenos a mi control".

"Mi prioridad inmediata es el próximo fin de semana de carreras. Seguiré trabajando duro con el equipo, aprovechando al máximo cada oportunidad y exprimiendo todo el potencial del coche. Aún quedan muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante, tanto por mí como por mi equipo".

"Sigo motivado. Sigo con hambre de éxito. Esto no es, en absoluto, el final de mi carrera en la Fórmula 1".

Aunque ahora le queda un tercio de la temporada sabiendo que ya no seguirá en 2027, el equipo ha prometido que le tratará como a uno más en lo que resta de año.

"Quisiera agradecer a Esteban todo lo que ha aportado al equipo desde que se unió a nosotros en 2025. Su profesionalidad y compromiso han sido valiosos a medida que seguimos creciendo como organización", dijo Ayao Komatsu, director del equipo Haas.

"Este año afrontamos juntos el reto de un importante cambio reglamentario, en el que la experiencia al volante y las aportaciones de Esteban resultaron fundamentales mientras trabajábamos intensamente en el desarrollo del VF-26 a lo largo de la temporada. Aún quedan muchas carreras por delante, y nuestro objetivo sigue siendo trabajar unidos para aprovechar al máximo cada oportunidad hasta la última carrera del año".