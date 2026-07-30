Cinco momentos memorables de la F1 en Sepang (Malasia)

Malasia pondrá fin a sus nueve años de ausencia de la Fórmula 1 con un regreso muy esperado en 2026, sustituyendo a Bahrein debido al conflicto que se está viviendo en Oriente Medio.

La noticia se anunció el pasado domingo y Sepang acogerá su primera carrera desde 2017 del 2 al 4 de octubre, aunque bajo la denominación de «Gran Premio de Bahrein en Malasia».

A pesar de las circunstancias inusuales —y del nombre del evento—, sigue siendo un gran premio en el popular circuito de Sepang, que ha sido escenario de varios momentos memorables a lo largo de los años.

Así pues, echamos la vista atrás a cinco de ellos durante la etapa de Kuala Lumpur en la F1.

Gran Premio de Malasia de 1999: el doblete de Ferari, restablecido de forma controvertida

Eddie Irvine, con el Ferrari F399, se lleva la victoria Foto: Sutton Images

Malasia debutó en la F1 en 1999 como penúltima prueba de aquella temporada, lo que supuso una reñida lucha entre McLaren y Ferrari por el campeonato de constructores, además de entre Mika Häkkinen y Eddie Irvine por el título de pilotos.

Obviamente, eso acaparó las conversaciones de cara al fin de semana de carrera, pero también lo hizo el regreso de Michael Schumacher, que acababa de recuperarse de una fractura en la pierna que se había sufrido en Silverstone apenas tres meses antes.

Aunque a la mayoría de los deportistas les lleva mucho tiempo recuperar su mejor nivel tras una lesión prolongada, Schumacher no es "la mayoría de los deportistas", y el entonces bicampeón del mundo protagonizó un regreso perfecto al hacerse con la pole en una doble primera fila de Ferrari, mientras que McLaren ocupó los puestos 3º y 4º, liderados por David Coulthard.

Aunque es posible que Schumacher no quisiera que Irvine fuera quien pusiera fin a la sequía de títulos de Ferrari —el último título de pilotos lo había logrado Jody Scheckter en 1979—, sin duda dejó a un lado su orgullo en Sepang al dejar pasar al norirlandés en la cuarta vuelta para, posteriormente, frenar a Coulthard y Hakkinen.

El hecho de que Schumacher actuara como "número dos" —¡qué ironía!— sin duda funcionó, ya que permitió una victoria relativamente sencilla para Irvine, quien convirtió su desventaja de dos puntos respecto a Hakkinen en una ventaja de cuatro, mientras que el piloto de McLaren se hacía con el tercer puesto por detrás del doblete de la Scuderia.

Pero entonces se desató el drama tras la carrera. De inmediato, ambos monoplazas de Ferrari fueron descalificados debido a que los deflectores laterales de su F399 eran, supuestamente, 1 mm demasiado anchos y, con ello, Hakkinen y McLaren se proclamaron campeones por defecto.

Sin embargo, Ferrari protestó la decisión y, seis días después, se restableció su doble victoria, ya que el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA determinó que los comisarios de carrera no disponían de equipos lo suficientemente precisos y que, de hecho, las piezas de los monoplazas eran legales.

"Un mal día para el deporte", así lo resumió el jefe de McLaren, Ron Dennis, aunque aún así tuvo motivos para sonreír en la final de Suzuka, ya que la victoria de Hakkinen le valió al finlandés su primer título. Ferrari, por su parte, logró poner fin a su sequía de 16 años sin ganar el campeonato de constructores al terminar en segunda y tercera posición.

Gran Premio de Malasia de 2003: Raikkonen logra su primera victoria

Kimi Raikkonen, McLaren Foto de: Sutton Images a través de Getty Images

Es probable que en la F1 de 2026 la sensación adolescente Andrea Kimi Antonelli se proclame campeón del mundo por primera vez, pero 2003 fue el año en que el «Kimi» original irrumpió en escena. Nos referimos a Kimi Raikkonen, que logró su primera victoria en un gran premio en la segunda prueba de la temporada, celebrada en Sepang.

Raikkonen, que entonces disputaba su segunda temporada en McLaren, no tuvo la mejor sesión de clasificación, ya que un patinazo en la horquilla le dejó en séptima posición en la parrilla, pero la suerte no tardó en llegar. Y es que el finlandés había remontado hasta la cuarta posición en la primera vuelta gracias al toque entre Jarno Trulli, de Renault, y Schumacher, de Ferrari, antes de arrebatarle el tercer puesto a su antiguo compañero de equipo en Sauber, Nick Heldfeld, en la curva 1 de la segunda vuelta.

El tercer puesto pronto se convirtió en segundo cuando su compañero de equipo Coulthard sufrió un problema eléctrico en la tercera vuelta, dejando solo a Fernando Alonso por delante; el español acababa de convertirse en el piloto más joven en conseguir la pole en la F1, como parte del primer doblete de Renault en la primera fila desde Francia 1983.

Pero ahí es donde entró en juego la estrategia, ya que el McLaren partió con una carga de combustible mayor que la de Renault. Así, mientras Alonso entraba en boxes en la vuelta 14, Raikkonen se mantuvo en pista cinco vueltas más, y ahí fue donde se decidió la carrera, ya que una carga mucho más ligera durante ese breve tramo permitió al finlandés marcar tiempos por vuelta mucho más rápidos.

Así que, cuando finalmente entró en boxes, salió por delante de Alonso y, a partir de ahí, dominó la carrera hasta lograr la victoria con 40 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Rubens Barrichello, que también había superado al Renault en la parada en boxes.

Gran Premio de Malasia de 2009: se otorgaron la mitad de los puntos

El Brawn GP BGP001 Mercedes de Jenson Button se encuentra en la parrilla tras la suspensión de la carrera Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Un aspecto a tener en cuenta en el Gran Premio de Malasia es el tiempo, que suele ser impredecible, y 2009 es el mejor ejemplo de ello. La clasificación se disputó en seco, al igual que el inicio de la carrera, pero los equipos eran conscientes de que se avecinaba lluvia, lo que hacía que ganar posiciones en pista durante la primera tanda fuera de vital importancia.

El campeón del mundo de aquel año, Jenson Button, acabó imponiéndose tras recuperar el liderato tras una mala primera vuelta en la que cayó hasta la cuarta posición, justo cuando Ferrari se convirtió en el primer equipo en arriesgarse a cambiar de neumáticos lisos a de lluvia con Raikkonen.

Pero en esa ocasión la jugada salió mal, ya que, al no haber indicios de charcos, sus neumáticos Bridgestone se desgastaron rápidamente. Eso no impidió, sin embargo, que otros equipos siguieran pronto su ejemplo, ya que en la vuelta 19 más pilotos se lanzaron a por los neumáticos de lluvia, aunque los intermedios eran los más adecuados en esa fase de transición.

Los que acertaron con la estrategia fueron recompensados y los pilotos con neumáticos intermedios —Button, Heidfeld y Timo Glock— lideraban la carrera en la vuelta 31, cuando la lluvia finalmente cubrió todo el circuito. Llegados a ese punto, sin embargo, ya no había forma de detenerla y las condiciones se volvieron extremadamente torrenciales, con tormentas eléctricas.

Así pues, la carrera de Sepang continuó hasta la vuelta 33, momento en el que se consideró demasiado peligroso seguir compitiendo, lo que dio lugar a que se otorgaran la mitad de los puntos por primera vez desde Australia 1991. Habrían de pasar otros 12 años —Bélgica 2021— hasta que la F1 se enfrentara a un escenario similar.

Gran Premio de Malasia de 2013: "Multi 21"

Mark Webber, Sebastian Vettel, Red Bull Racing Foto: Sutton Images

En aquella época, Red Bull no era un "equipo de un solo piloto" como lo es hoy en día, ya que Mark Webber era capaz de plantar cara a Sebastian Vettel en ocasiones (pero hay que recordar que en ese momento Vettel ya había ganado tres mundiales, Webber ninguno). A veces, incluso hubo roces entre ambos entre 2009 y 2013, siendo Malasia, en ese último año, un claro ejemplo de ello.

Tanto fue así que provocó el ahora infame «Multi 21».

Todo comenzó con Vettel en la pole, pero Webber había hecho una salida espectacular desde la quinta posición y lideraba un doblete de Red Bull en la vuelta 15 gracias a haber acertado con el momento de cambiar a neumáticos lisos. Obviamente, el que luego sería cuatro veces campeón del mundo se había quedado fuera, pero la escudería austriaca siguió ordenando a sus coches que mantuvieran sus posiciones.

"Sebastian, multi-map 2-1, multi-map 2-1, y cuida tus neumáticos, por favor", fue el mensaje del ingeniero de carrera Guillaume Rocquelin a Vettel en la vuelta 25.

Pero 18 vueltas más tarde, cuando aún quedaban 13 por disputar, el alemán desobedeció la orden al atacar a Webber con una maniobra infructuosa por el interior de la curva 1. "Esto es una tontería, Seb", fue la reacción por radio de Christian Horner, pero Vettel siguió insistiendo con repetidos intentos.

"Sí, eso sí que es buen trabajo en equipo", dijo Webber, antes de que le informaran: "Vale, Mark, ya se lo han dicho, ¡ya se lo han dicho!".

Vettel finalmente logró el adelantamiento y se llevó la victoria por cuatro segundos, con Lewis Hamilton, de McLaren, completando el podio. Webber, aún visiblemente frustrado, descargó su enfado en la sala de enfriamiento diciendo: "Multi-21, Seb, sí, Multi-21", mientras se encogía de hombros.

"Al final, Seb tomó hoy su propia decisión y contará con protección, como de costumbre, y así son las cosas", añadió Webber en las entrevistas del podio, tras lo cual Vettel se disculpó más tarde.

Gran Premio de Malasia de de 2016: se esfuman las opciones de título de Hamilton

Max Verstappen, Red Bull; Daniel Ricciardo, Red Bull; Nico Rosberg, Mercedes Foto: Pirelli

Malasia supuso un punto de inflexión en la reñida lucha por el título entre Hamilton y Nico Rosberg durante la temporada de 2016. El británico llegó con un déficit de ocho puntos, dispuesto a convertirlo en una ventaja de cinco y poner fin a la racha de tres victorias consecutivas de Rosberg, pero acabó abandonando el sudeste asiático 23 puntos por detrás cuando solo quedaban cinco grandes premios por disputar.

El británico lo había hecho todo bien, empezando por la clasificación, donde se hizo con la pole en un doblete de Mercedes por cuatro décimas, antes de disfrutar de una salida limpia mientras el caos se apoderaba de la parte trasera del pelotón. Ese "caos" afectó a Rosberg, que acabó trompeando y quedando rezagado tras ser embestido por el Ferrari de Vettel, que se abalanzó por el interior de la curva 1.

Así que, mientras su rival por el título se veía obligado a remontar, el vigente campeón Hamilton controlaba la carrera en cabeza y parecía uno de esos días en los que nadie podía detenerlo. Excepto su unidad de potencia, que falló de forma dramática cuando solo quedaban 15 vueltas, lo que provocó que su Mercedes se detuviera en seco.

"Algo, o alguien, no quiere que gane este año", fue la reacción de un Hamilton muy abatido, que había sufrido varios problemas de fiabilidad a lo largo de ese año. Lo que empeoró aún más las cosas fue que eso le dio un puesto en el podio a Rosberg, detrás de un doblete de Red Bull; el alemán también había superado una polémica penalización de 10 segundos por un toque con Raikkonen en la curva 2.

No obstante, eso le dio la ventaja en la lucha por el título al dorsal #6 de las Flechas de Plata. Una victoria en la siguiente carrera, en Japón, seguida de cuatro segundos puestos consecutivos de Hamilton, le valió a Rosberg su primer título… y, a continuación, su retirada.