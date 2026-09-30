Márquez desvela que el recuerdo de Japón 2025 hace "especial" su unión con Ducati

El circuito de Motegi y el Gran Premio de Japón forman parte inseparable de la memoria histórica de Ducati y los aficionados de la marca italiana en el Mundial de MotoGP.

Hace casi dos décadas, el 23 de septiembre de 2007, el constructor de Bolonia logró su primer título de campeón del mundo de pilotos con Casey Stoner en este escenario. Y 18 años y cinco días después, el 28 de septiembre de 2025, Marc Márquez lograba el que, hasta ahora, es la última corona para el fabricante italiano.

Por el camino solo tres campeonatos lucen en las vitrinas del constructor italiano, las de Pecco Bagnaia (2022 y 2023) y la de Jorge Martín, lograda en 2024 con el equipo satélite Pramac; ninguno de ellos en Motegi.

Tampoco será este año la pista japonesa dónde se decida el título de 2026 que, a estas alturas de la temporada, no solo está lejos de cerrarse, sino que nadie domina la general con la consistencia necesaria como para atribuirle el papel de gran favorito.

A la espera de saber dónde y, sobre todo, si el equipo de Bolonia mantendrá su dominio como en los últimos cuatro años, el GP de Japón trae a la memoria de los fans 'ducatistas' lo que significó, la pasada temporada, uno de los 'comeback' más impresionantes del deporte. Logrando Márquez su séptimo título de MotoGP, nada más y nada menos, que seis años después del sexto, conseguido con Honda en 2019.

Marc Márquez tras lograr el título de 2025 con Ducati en Japón Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Seguramente por eso, por los grandes sacrificios tanto físicos y mentales, como personales (por no hablar del factor económico), la unión entre Ducati y el piloto español, que parecía que nunca iba a igualarse a la que tenía, y tiene, con Honda, se ha consolidados con fuerza.

"El Gran Premio de Japón de 2025 representa un recuerdo imborrable que me une de una manera especial al Ducati Lenovo Team", explica Márquez en la previa del fin de semana de Motegi.

"Ese recuerdo y el increíble cariño de los aficionados japoneses me dan una motivación extra para afrontar este gran premio", añade.

No será fácil, sin embargo, para Márquez el desafío. Como se pudo ver en Austria hace dos semanas, el corredor debe medir muy bien sus pasos y sus opciones desde el viernes, y aunque el Twin Ring siempre fue un trazado favorable a las características de la Desmosedici, como lo demuestran sus nueve victorias aquí, los rivales están presionando mucho, y al buen momento de Martín (Aprilia), líder del campeonato, debe tenerse muy en cuenta al ídolo local Ai Ogura, que al manillar de una Aprilia de Trackhouse seguro que intentará convertirse en el primer nipón que gana en casa desde Makoto Tamada en 2004.

"Motegi es un circuito que me gusta mucho: el objetivo es hacerlo bien y ser competitivos", reconoce Márquez, ganador aquí con Honda en 2016, 2018 y 2019, y que este fin de semana buscará convertirse en el séptimo piloto que logra la victoria en Motegi con una Ducati, después de Loris Capirossi (2005, 2006 y 2007), Casey Stoner (2010), Andrea Dovizioso (2017), Jack Miller (2022), Martín (2023) y Bagnaia (2024 y 2025).