Márquez desvela que el recuerdo de Japón 2025 hace "especial" su unión con Ducati
Por si aún quedaba alguna duda de la fortaleza que existe en el vinculo entre Marc Márquez y Ducati, el campeón del mundo lo subrayó en la previa del GP de Japón, justo donde ahora hace un año logró su primer título con el fabricante italiano.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El circuito de Motegi y el Gran Premio de Japón forman parte inseparable de la memoria histórica de Ducati y los aficionados de la marca italiana en el Mundial de MotoGP.
Hace casi dos décadas, el 23 de septiembre de 2007, el constructor de Bolonia logró su primer título de campeón del mundo de pilotos con Casey Stoner en este escenario. Y 18 años y cinco días después, el 28 de septiembre de 2025, Marc Márquez lograba el que, hasta ahora, es la última corona para el fabricante italiano.
Por el camino solo tres campeonatos lucen en las vitrinas del constructor italiano, las de Pecco Bagnaia (2022 y 2023) y la de Jorge Martín, lograda en 2024 con el equipo satélite Pramac; ninguno de ellos en Motegi.
Tampoco será este año la pista japonesa dónde se decida el título de 2026 que, a estas alturas de la temporada, no solo está lejos de cerrarse, sino que nadie domina la general con la consistencia necesaria como para atribuirle el papel de gran favorito.
A la espera de saber dónde y, sobre todo, si el equipo de Bolonia mantendrá su dominio como en los últimos cuatro años, el GP de Japón trae a la memoria de los fans 'ducatistas' lo que significó, la pasada temporada, uno de los 'comeback' más impresionantes del deporte. Logrando Márquez su séptimo título de MotoGP, nada más y nada menos, que seis años después del sexto, conseguido con Honda en 2019.
Marc Márquez tras lograr el título de 2025 con Ducati en Japón
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Seguramente por eso, por los grandes sacrificios tanto físicos y mentales, como personales (por no hablar del factor económico), la unión entre Ducati y el piloto español, que parecía que nunca iba a igualarse a la que tenía, y tiene, con Honda, se ha consolidados con fuerza.
"El Gran Premio de Japón de 2025 representa un recuerdo imborrable que me une de una manera especial al Ducati Lenovo Team", explica Márquez en la previa del fin de semana de Motegi.
"Ese recuerdo y el increíble cariño de los aficionados japoneses me dan una motivación extra para afrontar este gran premio", añade.
No será fácil, sin embargo, para Márquez el desafío. Como se pudo ver en Austria hace dos semanas, el corredor debe medir muy bien sus pasos y sus opciones desde el viernes, y aunque el Twin Ring siempre fue un trazado favorable a las características de la Desmosedici, como lo demuestran sus nueve victorias aquí, los rivales están presionando mucho, y al buen momento de Martín (Aprilia), líder del campeonato, debe tenerse muy en cuenta al ídolo local Ai Ogura, que al manillar de una Aprilia de Trackhouse seguro que intentará convertirse en el primer nipón que gana en casa desde Makoto Tamada en 2004.
"Motegi es un circuito que me gusta mucho: el objetivo es hacerlo bien y ser competitivos", reconoce Márquez, ganador aquí con Honda en 2016, 2018 y 2019, y que este fin de semana buscará convertirse en el séptimo piloto que logra la victoria en Motegi con una Ducati, después de Loris Capirossi (2005, 2006 y 2007), Casey Stoner (2010), Andrea Dovizioso (2017), Jack Miller (2022), Martín (2023) y Bagnaia (2024 y 2025).
Comparte o guarda este artículo
Qué ha cambiado en el nuevo Marc Márquez un año después de quedarse "en paz" consigo mismo
Horarios del GP de Japón de MotoGP en Motegi: ¡empieza la gira asiática, a madrugar!
Márquez: "Lo que ha hecho Pedrosa en una MotoGP solo lo puede hacer Dani"
Bagnaia revela que hizo caso a Dani Pedrosa en Austria: "Fue un buen consejo"
Tardozzi: "Esta vez ha sido algo distinto, pero ya habíamos tenido problemas con los frenos"
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez
Últimas noticias
Cinco cosas que ver en el GP de F1 de Bahrein, que se celebra en Malasia
Brown afirma que "la puerta de McLaren sigue muy abierta" para Verstappen
Martín acumula ya 100 días siendo el piloto con más puntos en MotoGP 2026
Qué pilotos de F1 han competido en Sepang y quién no: Mercedes y McLaren, en desventaja
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios