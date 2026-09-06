Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Italia de F1

La mayor victoria de Antonelli

Probablemente haya sido este el golpe más duro que Kimi Antonelli le ha asestado a George Russell en la lucha por el campeonato hasta la fecha. Por si aún no estaba claro, Antonelli está rindiendo a otro nivel, no solo en comparación con su compañero de equipo, sino posiblemente también con el resto de pilotos.

Se suponía que Monza iba a ser la gran oportunidad de Russell para recuperar puntos, ya que Antonelli montaba nuevos componentes de la unidad de potencia y salía desde la parte trasera de la parrilla.

En cambio, Antonelli apenas tardó más de 15 vueltas en auparse al segundo puesto, por detrás de Russell, y sumarse a la lucha por la victoria. Su parada en boxes interrumpió esa batalla, pero Antonelli regresó y se puso en cabeza de todos modos. Su primer intento de adelantamiento fue un poco torpe, pero el domingo simplemente no había quien lo detuviera.

- Oleg Karpov

Las ruedas de prensa de Ferrari empiezan a ponerse interesantes

A medida que avanza el campeonato, y con Lewis Hamilton aún en la lucha por el título mundial, la fachada de cordialidad en Ferrari parece estar mostrando algunas grietas. Aunque no exigió abiertamente la prioridad, Hamilton no fue precisamente sutil al cuestionar por qué la Scuderia no está aprovechando al máximo sus oportunidades de competir por el título de pilotos, es decir, respaldando al siete veces campeón del mundo.

Coincidencia o no, Charles Leclerc pareció competir con especial intensidad contra su compañero de equipo al inicio de la carrera del domingo, sin esforzarse mucho por dejar espacio por el exterior de la curva 2 cuando Hamilton amenazaba con adelantarle. La primera chicane de Monza es especialmente estrecha, pero, como demostró Kimi Antonelli en segundo plano, es posible mantener el impulso con una trazada más cerrada en la curva 2 sin desviarse completamente hacia la salida.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Eric Le Galliot

En sí misma, la maniobra de Leclerc no tuvo nada de malo, y quizá habría sido aplaudida si el destinatario hubiera sido un Red Bull, un Mercedes o un McLaren. Pero no otro Ferrari escarlata.

La Scuderia está sometida a una enorme presión para ofrecer un espectáculo competitivo ante sus exigentes tifosi, y el hecho de que Hamilton cayera temporalmente al noveno puesto podría haber echado por tierra su carrera de forma significativa. Al final, fue el propio Leclerc quien provocó su propia caída con un accidente al final de la segunda vuelta.

De cara a la carrera de la próxima semana en Madrid, parece que el director del equipo, Fred Vasseur, tendrá que dar unas cuantas charlas si quiere mantener a sus dos ases en el buen camino.

- Fil Cleeren

Otro error costoso pone de manifiesto el talón de Aquiles de Leclerc

Nadie con un mínimo conocimiento de Fórmula 1 puede negar que Charles Leclerc es un piloto muy rápido, pero quizás volvió a aparecer su Talón de Aquiles: es muy rápido pero se choca con cierta frecuencia. Volvió a ocurrir en el GP de Italia de este domingo, y tal vez de nuevo en el peor escenario posible, delante de los tifosi de Ferrari que llenaban las gradas.

Leclerc ya se había chocado en la Parabólica en 2020, y también ha sufrido notables choques en su circuito local, en Mónaco. Tanto en el Principado como en Monza ganó en 2024, demostrando el otro punto, que es un gran piloto, pero este domingo perdió sus opciones de luchar por el podio demasiado pronto, cuando aún quedaba toda la carrera por delante.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

La salida ya había sido complicada, luchando rueda a rueda contra su compañero Hamilton, que dijo por radio que Charles le había sacado de la pista. Bien, Leclerc fue duro, pero justo, porque defendía la posición ante el otro Ferrari pero también ante los rivales que venían por detrás.

Volverá a tener momentos destacados en la F1, pero la distancia con Hamilton en esta temporada empieza a ser más grande de lo esperado... y por supuesto de lo deseado.

- Jose Carlos de Celis

La apuesta por la victoria de Alpine era demasiado buena para ser verdad

La sensacional pole de Pierre Gasly fue tan inesperada como impresionante, sobre todo porque se la ganó por méritos propios. Sí, se benefició del rebufo, pero no hubo cambios meteorológicos ni interrupciones que alteraran el orden. Gasly fue rápido durante toda la sesión de clasificación y marcó una vuelta espectacular cuando más importaba.

Sin embargo, eso fue probablemente lo mejor que Alpine podía esperar en Monza frente a los grandes equipos de la F1. El domingo, pronto quedó claro que Gasly no iba a luchar por la victoria.

Los pilotos de Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren le adelantaron uno tras otro, dejando a Gasly en séptima posición —un final con el que normalmente se habría mostrado encantado, de no haber salido desde la pole—. Aun así, fue un buen resultado para el equipo de Enstone y de gran importancia en la lucha por el quinto puesto en el campeonato de constructores.

- Oleg Karpov

Monza pone de manifiesto las debilidades de McLaren

McLaren no pudo lograr su tercera victoria consecutiva. El equipo con sede en Woking llegó al Gran Premio de Italia tras dos victorias consecutivas, con Lando Norris triunfando en Hungría y los Países Bajos, pero el equipo siempre supo que Monza sería una prueba crucial para el MCL40.

Franco Colapinto, Alpine; Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

El Hungaroring y Zandvoort, con su abundancia de curvas de velocidad media, plantean retos muy diferentes a los del «Templo de la Velocidad», donde las largas rectas y las chicanes exigen características muy distintas al monoplaza. Por eso Andrea Stella había advertido de que repetir la buena racha reciente de McLaren en Italia sería, como mínimo, una tarea dura.

Por desgracia para McLaren, esa advertencia resultó acertada, ya que el MCL40 no superó la prueba de Monza. Queda por ver si la clasificación podría haber tenido un resultado diferente si el equipo «hubiera rendido al nivel que debíamos», como afirmó Stella. Pero en la carrera, ni Oscar Piastri ni Norris fueron capaces de plantear un desafío serio el domingo.

- Federico Faturos