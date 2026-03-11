Ferrari pide calma con las reglas de F1 2026: "Sería un error cambiarlas ya"

El jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, afirma que modificar de forma inminente las nuevas reglas de Fórmula 1 para 2026 "sería un error".

La F1 adoptó para esta temporada un nuevo reglamento de chasis y motores, con unidades de potencia que son aproximadamente un 50% eléctricas, lo que ha hecho que la gestión de la energía tenga un peso predominante.

Como consecuencia, los pilotos levantaron el pie y dejaron rodar el coche antes de las zonas de frenada en el Gran Premio de Australia, un problema que se vio agravado por el trazado de Albert Park en Melbourne, muy exigente en términos de energía. La F1 reportó nada menos que 120 adelantamientos durante la carrera, frente a los 45 del año pasado; entre ellos hubo varios cambios de liderazgo, aunque el papel que jugó la gestión de energía en la acción también generó preguntas.

Además, la eliminación del componente MGU-H de la unidad de potencia significa que los coches tienen dificultades para hacer girar el turbo, lo que provocó un inquietante casi accidente en la salida en Melbourne pese a una secuencia de arranque más larga.

Todos estos factores se han visto agravados por la complejidad de las reglas: conceptos como straight mode, overtake mode, boost mode y super clipping requieren un tiempo de adaptación, especialmente para los espectadores ocasionales —el artículo de abajo puede explicártelos.

Entonces, ¿necesitan ser corregidos los monoplazas de 2026 de la F1 y cuándo? En lo que a él respecta, Vasseur evita sacar conclusiones precipitadas.

"En general es cierto que tuvimos muchísimos comentarios negativos, previsiones o lo que fuera antes de que empezara la temporada", dijo el francés tras la carrera de Australia. "También se nos presionó para cambiar el reglamento antes de la primera carrera".

"Sinceramente, creo que tiene sentido esperar dos o tres eventos. No porque este haya sido muy bueno significa que todos lo vayan a ser, pero creo que fue una muy buena sorpresa".

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"Sinceramente, en las primeras 10 vueltas de la carrera no estoy seguro de haber visto algo así en los últimos 10 años", añadió, en referencia a la intensa y prolongada batalla por el liderato entre George Russell y Charles Leclerc. "Tenemos que tener en cuenta que no está garantizado que ahora vaya a ser así cada fin de semana".

"Pero creo que es un muy buen comienzo para el deporte, un muy buen comienzo para el espectáculo. Creo que los aficionados disfrutaron mucho probablemente del primer stint. Pero sigamos así, y si tenemos que reaccionar en algún momento después de un par de carreras, reaccionaremos. Pero sería un error hacerlo demasiado rápido".

Preguntado por Motorsport.com sobre las dramáticas diferencias de velocidad generadas por la gestión de energía y la discutible secuencia de salida, el jefe del equipo Sauber, Jonathan Wheatley, señaló con firmeza: "Acabamos de disputar la primera carrera con este conjunto de coches. La primera carrera".

"Las salidas fueron interesantes. Obviamente, algunos coches ahora mismo son mucho más eficaces al arrancar que otros, pero todos sabemos que eso no va a durar mucho antes de que los otros equipos se pongan al día. Creo que simplemente tengo una visión a largo plazo de todo esto".

"Vi buenas luchas en pista, pensé que fue emocionante. El público desde luego lo pensó, escuché los vítores por encima del sonido de los coches".

Jonathan Wheatley, Team Principal of Audi F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Creo que hay mucho que aprender; fue muy interesante la batalla de Gabriel Bortoleto con Arvid Lindblad al final de la carrera. Diferentes formas de desplegar la energía, la estrategia que hay detrás de eso".

"Dejemos que avance un poco la temporada. Hagamos algunas carreras más antes de reaccionar demasiado rápido".

En Sky Sport Alemania, el ex piloto de F1 Timo Glock preguntó a Wheatley sobre las quejas de algunos pilotos respecto a las potencialmente peligrosas diferencias de velocidad provocadas por la gestión de energía, pero el británico se mostró tranquilizador.

"Mira, todos estamos implicados en asegurarnos de que este deporte sea el mejor del mundo", dijo Wheatley. "La FIA lleva gestionando la Fórmula 1 desde siempre y hace un gran trabajo. Escuchan, quizá a veces escuchan demasiado, quizá este fin de semana, pero con eso no quiero decir una crítica, sino que están abiertos y escuchan a los pilotos y a los equipos".

"Estos coches se volverán más sofisticados, serán más fáciles de conducir y, dentro de tres años, quién sabe, quizá tengamos los mejores coches de Fórmula 1 de todos los tiempos".

Información adicional de Roberto Chinchero y Filip Cleeren.