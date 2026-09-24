Así está el mercado de la F1 2027: confirmados, dudas y asientos libres

La parrilla de la Fórmula 1 para 2027 empieza a estar casi completa. Lo que antes del parón veraniego apuntaba a convertirse en una Silly Season llena de movimientos ha entrado de golpe en una fase mucho más estable después de diversas renovaciones confirmadas

Primero fueron Alex Albon y Carlos Sainz, que aseguraron su continuidad con Williams. Posteriormente, se acabaron los rumores y Max Verstappen renovó con Red Bull hasta finales de 2030, cerrando definitivamente uno de los grandes interrogantes que había condicionado el mercado durante meses. Además, Alpine también cerró su alineación anunciando la extensión de contrato de Colapinto.

Y no es el único cambio respecto a cómo parecía estar el tablero hace unas semanas. Lewis Hamilton tiene contrato con Ferrari para 2027 y George Russell también continuará en Mercedes, por lo que los equipos grandes tienen prácticamente definidas sus alineaciones.

Por otra parte, en el Gran Premio de Azerbaiyán, se ha confirmado que Isack Hadjar seguirá en Red Bull en 2027, y que Audi también mantendrá su tándem actual de pilotos, con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Estos movimientos han reducido notablemente el número de plazas realmente abiertas, aunque todavía quedan decisiones capaces de provocar movimientos importantes: Fernando Alonso, las dos plazas de Racing Bulls, la situación de Esteban Ocon en Haas o las incógnitas de Cadillac.

Así está la parrilla de pilotos de F1 para 2027

*Russell tiene una fórmula contractual que contempla 2027 y tanto él como Mercedes han mostrado públicamente su intención de continuar, pero su presencia todavía no puede considerarse cerrada de la misma forma que la de otros pilotos de la tabla. Mercedes ya dejó claro antes del verano que no tiene intención de cambiar su alineación y Russell aseguró que espera seguir con el equipo en 2027.

McLaren: Norris y Piastri, una preocupación menos

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

McLaren puede observar el mercado desde fuera. Lando Norris y Oscar Piastri tienen contratos para 2027 y la renovación de Verstappen con Red Bull elimina definitivamente una de las pocas teorías que habían alimentado especulaciones en torno al australiano.

Durante las últimas semanas se había hablado de contactos entre Verstappen y McLaren y de un hipotético escenario en el que Piastri pudiera abandonar Woking, pero Mark Webber, representante del australiano, ya había enfriado aquella posibilidad.

Ahora, con Verstappen atado a Red Bull hasta 2030, esa puerta también queda cerrada.

Ferrari: Leclerc y Hamilton también están asegurados

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Ferrari tampoco tiene actualmente ningún asiento disponible. Charles Leclerc renovó este mismo año con un nuevo contrato multianual, mientras que la situación de Lewis Hamilton estaba más clara de lo que podía parecer desde fuera.

El siete veces campeón confirmó ya en mayo que tiene contrato con Ferrari para 2027, y posteriormente se conoció que la opción contemplada en su acuerdo había sido ejercida. Por tanto, salvo un giro completamente inesperado, Hamilton y Leclerc volverán a compartir garaje la próxima temporada.

Además, el rendimiento del británico durante 2026 ha eliminado buena parte de las dudas deportivas que podían existir después de su complicada primera campaña vestido de rojo.

Con Hamilton segundo en el Mundial al comenzar la segunda mitad de temporada, Ferrari tiene pocos motivos para tocar una pareja que está funcionando.

Mercedes: Verstappen desaparece definitivamente de la ecuación

Andrea Kimi Antonelli y George Russell, Mercedes

En Mercedes existe una curiosa diferencia entre lo contractual y lo deportivo.

Andrea Kimi Antonelli está considerado una pieza central del futuro del equipo. Su progresión ha dado otro enorme salto en 2026 y actualmente está luchando por el título mundial, por lo que imaginar un escenario en el que Mercedes prescinda del italiano parece prácticamente imposible.

La cuestión formal vuelve a ser George Russell. Su acuerdo contempla una vía para continuar en 2027 y el propio piloto ha dicho que espera seguir "al 100%" con Mercedes. Además, Toto Wolff aseguró antes del verano que no tenía intención de cambiar la alineación de cara al próximo año.

Salvo una sorpresa mayúscula, todo apunta por tanto a otro año Antonelli-Russell. Pero hasta que todas las opciones contractuales estén ejecutadas y exista una confirmación definitiva, el segundo asiento seguirá técnicamente dentro de los que faltan por cerrar.

Red Bull: Verstappen hasta 2030; Hadjar seguirá en 2027

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Foto de: Liam Fabre

La gran pieza del mercado ya está colocada. Max Verstappen ha renovado con Red Bull hasta finales de 2030, ampliando en dos temporadas el contrato que anteriormente terminaba en 2028 y apagando definitivamente las especulaciones sobre Mercedes, McLaren o incluso una retirada prematura de la Fórmula 1.

En el otro lado del garaje, Isack Hadjar, pese a su lesión en la muñeca, hizo méritos más que suficientes para continuar en 2027. Por ello, tras un buen primer año con la escudería de Milton Keynes, Red Bull anunció en su retorno en Bakú que continuaría en su asiento en 2027, y con un contrato a "largo plazo", según afirmó Laurent Mekies.

Racing Bulls: Lawson y Lindblad aprietan... pero Tsolov llama a la puerta

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Eric Le Galliot

Si ambos mantuviesen su rendimiento actual, Liam Lawson y Arvid Lindblad tendrían argumentos de sobra para continuar en 2027.

Lawson ha recuperado la estabilidad y la confianza que parecía haber perdido después de su traumático paso por Red Bull, mientras que Lindblad ha demostrado desde prácticamente el inicio del campeonato que no le pesa haber llegado tan joven a la categoría. Los dos han protagonizado una primera mitad de temporada muy sólida.

El problema es que en el universo Red Bull nunca basta con mirar únicamente a los pilotos que ya están en Fórmula 1.

Nikola Tsolov está liderando la Fórmula 2, con Rafael Cámara y Gabriele Mini intentando recortarle terreno, y su nombre empieza inevitablemente a entrar en cualquier conversación sobre el futuro del programa de jóvenes de Red Bull.

Por eso resulta especialmente difícil imaginar que las dos plazas de Racing Bulls se resuelvan pronto. Antes habrá que saber qué hace Red Bull con Hadjar y qué pretende hacer con sus siguientes talentos.

Aston Martin: Alonso, la gran incógnita que queda entre las estrellas

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Si existe un nombre importante que todavía puede alterar el mercado de pilotos para 2027, ese es Fernando Alonso.

El español termina contrato al final de esta temporada y lleva meses asegurando que decidirá su futuro durante el verano. Ese momento ha llegado.

En Aston Martin quieren que continúe. Tanto Adrian Newey como otros responsables del proyecto han transmitido públicamente su deseo de seguir contando con Alonso y la importante evolución introducida en Hungría ofreció además las primeras señales verdaderamente alentadoras del potencial del AMR26.

La decisión, sin embargo, pertenece al piloto.

Alonso tendrá 46 años durante la temporada 2027, y deberá valorar no solo si considera que Aston Martin puede ofrecerle un coche capaz de luchar delante, sino también si desea comprometerse con otra temporada completa de Fórmula 1.

A su lado aparece Lance Stroll, oficialmente sin una duración contractual conocida para 2027 pero, por razones evidentes, prácticamente fuera de cualquier mercado convencional. Mientras quiera continuar y Aston Martin siga siendo propiedad de Lawrence Stroll, resulta muy difícil imaginar que su asiento esté realmente disponible.

Alpine: Gasly y Colapinto, continuidad total para 2027

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine también puede borrarse ya de la lista de equipos con asientos disponibles para la próxima temporada.

La escudería de Enstone ha confirmado este jueves la renovación de Franco Colapinto para 2027, ejerciendo la opción que tenía sobre el piloto argentino. De esta manera, Colapinto continuará formando pareja con Pierre Gasly, cuyo contrato se extiende hasta finales de 2028.

La decisión supone un importante voto de confianza hacia Colapinto después de un inicio de temporada complicado. El argentino sufrió mucho durante las primeras carreras, especialmente en comparación con Gasly, pero su situación empezó a cambiar a partir de Miami, coincidiendo con la llegada de un nuevo chasis más ligero y algunas mejoras en el Alpine.

Precisamente Miami y Canadá marcaron el punto de inflexión de su temporada, con un séptimo y un sexto puesto respectivamente, y desde entonces Colapinto ha conseguido acercarse mucho más regularmente a Gasly e incluso terminar por delante del francés en algunas carreras.

Su segunda mitad del año tampoco ha sido sencilla por la falta de evoluciones de Alpine, que dejó al equipo algo rezagado dentro de la zona media, pero su progresión ha sido suficiente para convencer a la dirección.

Con pocas alternativas realmente atractivas disponibles en el mercado y después de valorar otras posibilidades durante los últimos meses, Alpine ha preferido apostar por la estabilidad.

Por tanto, Gasly y Colapinto repetirán como pareja en 2027, cerrando otra de las incógnitas que todavía quedaban abiertas en el mercado de pilotos.

Williams: Sainz y Albon cierran la puerta

Alexander Albon, Carlos Sainz, Williams Foto de: Eric Le Galliot

Aquí ya no quedan interrogantes.

Williams ha aprovechado el parón veraniego para cerrar definitivamente su alineación de 2027. Primero anunció que Alex Albon continuaría una temporada más, y apenas un día después confirmó un nuevo contrato multianual para Carlos Sainz.

Los rumores sobre el futuro del español habían aumentado durante las últimas semanas debido al complicado 2026 de Williams, pero James Vowles ha conseguido retener a sus dos pilotos.

Por tanto, será Sainz-Albon por tercer año consecutivo en Grove.

Y dos nombres importantes que hasta ahora podían aparecer en las quinielas quedan automáticamente fuera del mercado.

Haas: Bearman gana enteros; Ocon es "agente libre"

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto de: Guido De Bortoli / Getty Images

Haas puede convertirse en uno de los puntos calientes de la Silly Season. Oliver Bearman y Esteban Ocon fueron anunciados en su momento con acuerdos multianuales, aunque el equipo nunca especificó públicamente hasta dónde alcanzaban. Y el rendimiento de ambos durante 2026 está empezando a inclinar la balanza.

Bearman está reforzando su candidatura para convertirse en uno de los pilotos sobre los que construir el futuro de Haas, mientras que la situación de Ocon es bastante menos cómoda. De hecho, el francés se declaró "agente libre" en su llegada a Bakú.

Y hay dos jóvenes especialmente bien colocados para sustituirle. Leonardo Fornaroli, campeón de Fórmula 2 en 2025, ya ha probado con Haas mediante un TPC. El otro es Rafael Câmara, integrante de la Ferrari Driver Academy y uno de los grandes protagonistas de su temporada de debut en Fórmula 2. Además, tras el GP de España en Madring, Jack Doohan disputó un test TPC con el equipos estadounidense.

Ayao Komatsu ha reconocido abiertamente que Haas estudia tanto a Fornaroli como a Câmara para 2027 y ha insistido en que la elección dependerá del rendimiento, independientemente de la nacionalidad o de los vínculos políticos de cada candidato.

La escudería tenía previsto además seguir evaluando a ambos mediante pruebas con coches anteriores, mientras Câmara también ha despertado interés fuera de Haas.

Todo ello convierte especialmente el asiento de Ocon en uno de los que más merece seguir durante el otoño.

Audi: Binotto confirma a Bortoleto y Hulkenberg

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Audi vive en 2026 su primera temporada como equipo oficial de Fórmula 1 y en el Gran Premio de Azerbaiyán confirmaron que apostarán por la continuidad en el curso 2027.

Sin necesidad de anuncios oficiales, Mattia Binotto confirmó en la rueda de prensa de directores de equipo en Bakú que tanto Nico Hulkenberg, que terminaba contrato en 2026, como Gabriel Bortoleto repetirán en los asientos de la escuadra alemana el año que viene.

Audi también ha empezado a construir su propia estructura de jóvenes pilotos. Freddie Slater fue anunciado a comienzos de 2026 como primer miembro de su nuevo programa de desarrollo, aunque todavía está varios escalones por debajo de un eventual asiento inmediato en Fórmula 1.

Cadillac: Pérez y Bottas aportan estabilidad

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Martin Keep / AFP via Getty Images

Cadillac es, junto a McLaren y Williams, uno de los equipos que menos dolores de cabeza debería tener con su alineación.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas firmaron contratos multianuales para liderar la entrada del fabricante estadounidense en Fórmula 1, por lo que ambos tienen continuidad más allá de su primera temporada.

Eso no significa que Cadillac no mire al futuro.

El nombre de Rafael Câmara ha aparecido también vinculado al proyecto estadounidense. Cadillac negó que existiese una operación cerrada para 2027, pero tampoco escondió que su situación podría evolucionar, mientras el brasileño continúa llamando la atención en Fórmula 2.

Con Pérez y Bottas bajo contrato, sin embargo, cualquier movimiento requeriría romper antes la estabilidad sobre la que Cadillac decidió construir sus primeros pasos en el campeonato.

La Silly Season se queda sin sus grandes protagonistas

La renovación de Verstappen ha cambiado definitivamente el tablero.

Mercedes tiene prácticamente resuelta su alineación con Antonelli y Russell. Ferrari seguirá con Leclerc y Hamilton. McLaren mantiene a Norris y Piastri. Williams blindó a Sainz y Albon. Y Red Bull tiene a Verstappen atado hasta 2030, y también a Hadjar.

Eso significa que los grandes movimientos que durante meses parecían posibles se han ido cerrando uno tras otro.

Pero no significa que el mercado haya terminado.

Queda la decisión de Alonso, probablemente el nombre de mayor peso todavía pendiente. Quedan tres jóvenes peleando por dos Racing Bulls. Haas está evaluando candidatos para el asiento de Ocon. Y Cadillac todavía tiene decisiones que tomar.

Quizás no sea la gran revolución que en algún momento prometió la Silly Season de 2027.

Pero todavía quedan suficientes piezas sueltas para provocar algún movimiento inesperado.

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