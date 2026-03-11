Todo sobre las carreras sprint de F1 en 2026: circuitos, fechas, reglas y más

La Fórmula 1 repite por sexto año consecutivo con carreras sprint en la temporada 2026, empezando por el GP de China. Aquí te explicamos cuántas hay, en qué fechas y con qué horarios, cuales son las reglas, qué pilotos puntúan y mucho más.

La Fórmula 1 estrenó las carreras sprint en 2021, cuando hizo tres; y luego repitió con tres en 2022, antes de aumentar el número a seis para 2023, 2024, 2025 y 2026, con el objetivo de subir a 12 probablemente en 2027.

¿Qué es una carrera al sprint y por qué la F1 las usa?

Una carrera al sprint es básicamente una versión recortada de una carrera normal, que se lleva a cabo en una distancia menor, el día antes de la carrera principal, a la que no sustituye. Ya se utilizaban en muchas otras categorías, aunque quizá lo más apropiado para la Fórmula 1 es compararlo con la Fórmula 2. En la F2, la carrera al sprint es de 120 km y la carrera principal cubre 170 km, y no están nada faltas de emoción. En Fórmula 1, las carreras sprint son de 100 kilómetros, y su número de vueltas depende de la longitud de cada circuito en el que se disputen (el año pasado en China fue a 19 vueltas y en Miami, a 19 también, pero en el pasado en Silverstone era a 17 vueltas).

La razón por la que llegaron a la Fórmula 1 en 2021 fue para aumentar el espectáculo de todo el fin de semana de gran premio. Eso da a los aficionados un momento destacado en cada uno de los tres días (ya sea con una clasificación o una carrera al sprint o normal), lo que mejora la experiencia en general. En fines de semana normal, el viernes pasan 'pocas cosas' con solo dos sesiones de libres. De esta manera hay tensión el viernes con la clasificación sprint, el sábado con la carrera sprint y la clasificación principal, y el domingo con el gran premio.

La F1 estuvo buscando durante mucho tiempo realizar cambios en el formato tradicional de fin de semana de carreras y, aunque se consideraron otras opciones como las carreras con parrilla invertida, no parecían tan atractivas como las carreras al sprint. El formato recibió buenas críticas desde su implantación en 2021 y estos tres años se han ido limando los aspectos negativos y afinando todo para mantener el atractivo de un gran premio al sprint.

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Carreras sprint de la temporada 2026 de Fórmula 1: fechas y circuitos

Circuito Carrera sprint en el GP de Fecha Shanghai GP de China 14 de marzo Circuito de Miami GP de Miami 2 de mayo Gilles Villeneuve GP de Canadá 23 de mayo Silverstone GP Gran Bretaña 4 de julio Zandvoort GP de Países Bajos 22 de agosto Marina Bay de Singapur GP de Singapur 10 de octubre

Sistema de puntuación de las carreras al sprint de F1 en 2026: puntos y posiciones

Ganador (1º) – 8 puntos

2º clasificado – 7 puntos

3º clasificado – 6 puntos

4º clasificado – 5 puntos

5º clasificado – 4 puntos

6º clasificado – 3 puntos

7º clasificado – 2 puntos

8º clasificado – 1 punto

El reparto de puntos en cada carrera al sprint de F1 aumentó de 2021 a 2022 y se mantiene sin cambios desde entonces, también en 2026. El ganador de una carrera sprint se lleva ocho puntos y puntúa hasta el octavo clasificado. En 2021 solo puntuaban los tres primeros y se consideró que el botín era demasiado pequeño como para arriesgarse. Los puntos valen tanto para el campeonato del mundo de pilotos como para el de constructores de F1. Los puntos se otorgan de la siguiente manera: el primero, 8 puntos; el 2°, 7 puntos; el 3°, 6 puntos; el 4°, 5 puntos; el 5°, 4 puntos; el 6°, 3 puntos; el 7°, 2 puntos; y el 8°, 1 punto. Sin embargo, desde hace años el orden de llegada en la carrera sprint de la F1 ya no decide la parrilla del gran premio del domingo, que quedará decidida con la clasificación del sábado.

¿Cuál es el formato de fin de semana de gran premio con carreras al sprint?

El formato de fin de semana con carreras al sprint en un gran premio de F1 es así en 2026:

Viernes por la mañana – Práctica 1, de 60 minutos de duración

Viernes por la tarde – Sprint Shootout o clasificación corta (clasificación sprint), con SQ1, SQ2 y SQ3 (Q1, Q2 y Q3 de menor duración) para decidir el orden de salida de la carrera sprint

– Sábado por la mañana – Carrera sprint, de 100km

Sábado por la tarde – Clasificación tradicional con Q1, Q2 y Q3 para decidir el orden de salida para la carrera principal del domingo

Clasificación tradicional con Q1, Q2 y Q3 para decidir el orden de salida para la carrera principal del domingo Domingo– Carrera principal del gran premio

El formato de fin de semana normal de gran premio de F1 SIN SPRINT es así:

Viernes por la mañana – Entrenamientos libres 1, de 60 minutos de duración

Viernes por la tarde – Entrenamientos libres 2, de 60 minutos de duración

Sábado por la mañana – Entrenamientos libres 3, de 60 minutos de duración

Sábado por la tarde – Clasificación (con Q1, Q2 y Q3) para decidir el orden de la salida del domingo

Domingo– Carrera principal del gran premio

Los fines de semana con carreras al sprint tienen un formato y unos horarios diferentes a los fines de semana de gran premio normales. Los cambios desde 2024 obligaron a que el viernes haya solo una sesión de entrenamientos de una hora, antes de la clasificación corta, que se divide en SQ1, SQ2 y SQ3 (tres rondas de 12, 10 y 8 minutos respectivamente). Esa clasificación sirve para formar el orden de salida para la carrera sprint, la corta del sábado.

Ojo, con 22 coches en la parrilla de la F1 2026, en la qualy sprint caen seis eliminados en SQ1 (pasan 16), caen seis en la SQ2 y disputan la SQ3 los diez más rápidos.

El sábado, no hay más sesiones de entrenamientos libres, sino que directamente se disputa la carrera sprint al principio de la jornada, repartiendo los primeros puntos del fin de semana. Así se separa lo sprint y el gran premio normal, ya que después de la carrera sprint se disputa la clasificación tradicional, con Q1 de 18 minutos, una Q2 de 15 minutos y una Q3 de 12 minutos para decidir al autor de la pole position y formar la parrilla para la carrera principal del domingo.

El domingo es lo único que no cambia respecto a un fin de semana tradicional: es el día sagrado, el día del gran premio, la carrera principal del fin de semana (por la tarde local o por la noche si es una carrera nocturna).

Las carreras al sprint constan de 100 km, y la carrera principal del domingo sigue siendo de alrededor de 305 km para todos los circuitos menos para Mónaco, donde se recorren 260 km. Si la carrera sprint empieza con una vuelta de formación detrás del coche de seguridad, el número de vueltas de la carrera sprint se reducirá en el número de vueltas realizadas tras el coche de seguridad menos una.

Si una carrera sprint se interrumpe y no acaba antes de una hora, se dará la bandera a cuadros una vuelta después de cumplirse una hora.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Lars Baron / Getty Images

Si la distancia de la carrera sprint desde la señal de inicio hasta la señal de final de la sesión es menor que la distancia de la carrera sprint programada, se otorgarán puntos por cada posición con los siguientes criterios:

a) No se otorgarán puntos a menos que el líder haya completado un mínimo de dos (2) vueltas sin la intervención del Safety Car y/o VSC.

b) Si el líder ha completado menos del 50% de la distancia de la carrera sprint programada, no se otorgarán puntos.

c) Si el líder ha completado el 50% o más de la distancia programada de la carrera sprint, se otorgarán puntos de acuerdo con el Artículo 6.4.

Las reglas de neumáticos también son diferentes, y en 2025 (desde 2024) en lugar de 13 juegos solo cuentan con 12. Además, en la clasificación al sprint, la sprint shootout, los pilotos están obligados a usar un solo juego de neumáticos medios en la SQ1, otro juego de medios en la SQ2 y un juego de blandos en la SQ3, por lo que las tres rondas son a solo una tanda, sin paso por boxes para cambiar neumáticos.

En la carrera al sprint no es obligatorio cambiar neumáticos, aunque sí es opcional y los equipos deben tener listos dos juegos (uno en el coche y otro en el box) para esa sesión.

En el gran premio, en la carrera de distancia completa del domingo, sigue siendo obligatorio usar dos tipos diferentes de neumáticos, por lo que es obligatorio el pitstop. Los equipos pueden elegir con qué neumático empiezan tanto la carrera al sprint como la carrera principal.

En fines de semana con lluvia:

Al inicio de cada evento, se dará a cada piloto tres sets de neumáticos de lluvia y cuatro de neumáticos intermedios. Si llueve en la P1 o la clasificación normal del viernes por la tarde y se declara sobre mojado, los equipos recibirán un juego más de intermedios, aunque tendrán que devolver un conjunto de intermedios usado antes de la carrera al sprint del sábado.

Si la carrera al sprint es sobre mojado, los equipos pueden devolver un set de lluvia o de intermedios y a cambio recibir un juego de intermedios nuevo, sin usar. En total habrá un máximo de nueve sets de lluvia o intermedios.

Resumen de las reglas de las carreras al sprint en Fórmula 1

Constan de 100 kilómetros (por ejemplo, 17 vueltas en Silverstone 19 en China)

Duran entre 25 minutos y media hora

Las paradas en boxes no son obligatorias, solo opcionales

Los equipos eligen qué juegos de neumáticos usar

La parrilla de la carrera sprint del sábado se decide por la clasificación sprint del viernes por la tarde

El autor de la pole position se considera el más rápido de la clasificación principal del sábado, no habrá dos poles (la clasificación corta del viernes no supone una pole position)

Solo puntúan los ocho primeros clasificados de las carreras sprint

Los podios no cuentan para las estadísticas

El resultado de la carrera sprint no define la parrilla para la carrera principal del domingo, que habrá quedado definida con la clasificación principal del sábado

El DRS en la carrera sprint se puede usar después de la primera vuelta

¿Por qué tienen ese orden las sesiones en los fines de semana sprint?

Desde 2024, para hacer independiente la carrera sprint de la carrera principal, además de que cada carrera tenga su sesión de clasificación para formar la parrilla, ambas cosas están separadas. Así, primero es la clasificación sprint (viernes), luego la carrera sprint (sábado), luego la clasificación principal (sábado) y después la carrera principal (domingo). Por tanto, cuando acabe la carrera sprint aún no se habrá disputado la clasificación que dará la pole position ni la carrera que dará 25 puntos al ganador.

Además, desde 2023 los pilotos pueden usar el DRS después de la primera vuelta de las carreras sprint, y no después de dos vueltas como ocurre en las carreras normales y como ocurría en las sprint en 2021 y 2022.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

¿Cuántas carreras al sprint hay en la F1 2026?

Seis. Tras probar con tres carreras al sprint en la 2021 y 2022, la Fórmula 1 logró convencer a los equipos e introducir hasta seis carreras al sprint, con sus correspondientes sesiones de clasificación, para 2023, algo que se repitió en 2024, 2025 y se repite en 2026.

Interlagos era el único circuito que tuvo carrera sprint de F1 en 2021, 2022, 2023, 2024 y en 2025, pero ya no en 2026. De 2025 solo repiten en 2026 con carrera sprint Shanghai y Miami, mientras que se estrenan con carrera sprint el Circuit Gilles-Villeneuve de Montreal, Zandvoort y el Circuito urbano de Marina Bay en Singapur. Y por otra parte vuelve a tener carrera sprint Silverstone, que de hecho albergó la primera de la historia en 2021.

Dónde y cuándo son las carreras al sprint en la F1 2026, fechas, horarios y circuitos

Circuito Carrera sprint en el GP de Fecha Shanghai GP de China 14 de marzo Circuito de Miami GP de Miami 2 de mayo Gilles Villeneuve GP de Canadá 23 de mayo Silverstone GP Gran Bretaña 4 de julio Zandvoort GP de Países Bajos 22 de agosto Marina Bay de Singapur GP de Singapur 10 de octubre

La primera carrera sprint de la F1 2026 será el 14 de marzo en el segundo gran premio de la temporada, el de China, a las 04:00h de España. Luego, habrá dos carreras sprint en mayo, el 2 de mayo en el GP de Miami (sexta ronda, a las 18:00h de España) y a las 18:00h de España el 23 de mayo en el GP de Canadá (séptima ronda, ya que habrá dos grandes premios seguidos con carrera sprint). La siguiente carrera sprint será en la undécima ronda del mundial, el sábado 4 de julio en el GP de Gran Bretaña a las 13:00h de España. Luego, en el regreso de las vacaciones de verano, el 22 de agosto en el GP de Países Bajos a las 12:00h, que por cierto se despide ese fin de semana de la F1 (no estará ya en 2027), y acabarán las carreras sprint el 10 de octubre en el GP de Singapur a las 11:00h de España.

Además de los cambios de sede, una novedad de las carreras sprint en 2026 será que no se disputen en la parte final del campeonato, cuando podría estar todo por decidirse, ya que desde el GP de Singapur no hay más carreras cortas. Es decir, las seis últimas rondas de la temporada 2026 no tendrán carreras sprint (en 2025 hubo tres).

La 2026 será la primera temporada sin carrera sprint en Interlagos, que desde que se estrenó el formato en 2021 y hasta 2025 incluido ha tenido carreras sprint. China y Miami repetirán por tercer año consecutivo desde 2024, y Canadá, Zandvoort y Singapur tendrán en 2026 su primera carrera sprint. En 2026 salen del calendario de las sprint respecto a 2025 Losail de Qatar, Austin de Estados Unidos y Spa-Francorchamps.

Después de haber tres carreras sprint en la F1 2021 y 2022, en 2023, 2024 y 2025 (como también será en 2026) hay seis carreras sprint al año, pero Motorsport.com adelantó que los dueños de la categoría estudian hasta 10 carreras sprint en 2027.

¿Qué pilotos suman puntos en las carreras al sprint de F1?

En las carreras al sprint también se otorgan puntos, pero con diferente reparto y no a los diez primeros pilotos. En las carreras sprint puntúan los ocho primeros, siendo el mayor botín 8 puntos y el menor 1 punto. El ganador logra esos 8 puntos, el segundo clasificado suma 7 puntos y el tercero obtiene 6 puntos. El cuarto clasificado se lleva 5 puntos, el quinto logra 4 puntos, al sexto le dan 3 puntos, el séptimo suma 2 puntos y el octavo, 1 punto.

A diferencia de la carrera de larga duración del domingo, no hay podios para las carreras al sprint. Sin embargo, el ganador recibe un trofeo en el parque cerrado (similar a cómo el ganador de la pole recibe un neumático Pirelli en miniatura por clasificarse primero).

Desde 2025 no hay punto extra por vuelta rápida en la carrera principal de F1, como nunca lo ha habido en las carreras sprint.

¿Qué pasa si un piloto no acaba la carrera al sprint de la F1?

Un piloto que no termine la carrera al sprint sumaría cero puntos pero no le afecta para la carrera principal porque la clasificación para la carrera principal se disputa después de la carrera sprint.

¿Para quién es la pole position según las carreras al sprint de la F1 2026?

En las carreras sprint, el piloto que marca el tiempo más rápido en la Q3 de la clasificación principal del sábado por la tarde es considerado poleman, autor de la pole position del gran premio del domingo, independientemente de su posición en la clasificación sprint del viernes. El piloto que gane la carrera al sprint no se le acreditará la pole position tampoco. Ser primero en la clasificación corta del viernes o ganar la carrera sprint no te dará la pole ni victoria para las estadísticas.

Costes de los equipos por las carreras al sprint de F1

Para compensar el coste de las carreras al sprint (al haber una carrera más en el fin de semana, hay un gasto extra), se acordó en 2021 con los equipos una subvención para las tres carreras adicionales. Para 2022, con el límite de costes, se acordó aumentar el presupuesto de los equipos y a cada equipo se le permitía gastar 150.000 dólares (138.000 euros) más por carrera al sprint, más un extra de 100.000 dólares (95.000 euros) por daños durante las carreras al sprint, que incluso podían aumentar si el coste era superior a dicha cantidad.

Desde 2024, los equipos reciben 300.000 dólares (285.000 euros) por cada fin de semana con formato al sprint, pero se eliminaron las indemnizaciones por accidentes. Es decir, no hay diferencia de compensación entre un equipo que haya sufrido un accidente y otro que no haya tenido daños.

Fuera del aspecto económico, si un monoplaza sufre daños durante una carrera al sprint, los equipos tendrán que reemplazar las piezas rotas con otras iguales. Eso se debe a que los coches entran en condiciones de parque cerrado (o parc fermé), un punto en el que ya no se pueden realizar cambios importantes, cuando llegan a la clasificación del viernes.

Nombre de los grandes premios con carrera al sprint de F1 y de la clasificación corta

Desde 2022, el nombre del evento del sábado por la tarde se cambió oficialmente de clasificación al sprint a solo sprint. Desde entonces, también para 2026, la clasificación corta del viernes por la tarde se llama sprint shootout, y los entrenamientos libres del viernes, como solo hay una sesión, se llaman P1 (Practice 1).

¿Usará la Fórmula 1 carreras al sprint de manera habitual en el futuro?

Después de probarlo en 2021, el formato al sprint ha llegado para quedarse en la F1. Y pese a que la F1 siempre ha asegurado no tener la intención de hacerlas en todas las carreras, sino en pocos y especiales grandes premios durante una temporada, ahora el objetivo es aumentar mucho más ese número, hasta el doble, 12 carreras sprint por año en el futuro. Desde 2023 MotoGP sí tiene carreras sprint en cada gran premio.

El año pasado, Stefano Domenicali confirmó a Motorsport.com que la F1 se plantea tener 10 carreras con ese formato para 2027, pero ahora el objetivo es 12 carreras sprint en 2027.