Pregunta de la semana: ¿ha ido demasiado lejos la F1 con la complejidad de las reglas 2026?

Nuevas unidades de potencia con una proporción aproximada de 50/50 entre energía eléctrica y motor de combustión interna. Combustibles sostenibles. Aerodinámica activa. Modo de adelantamiento, modo recta y todos los demás. La F1 ha cambiado drásticamente durante el invierno, y eso no podía dejar de generar cierta controversia. Muchos pilotos se han quejado y hay gente que teme que las carreras se hayan vuelto demasiado complicadas de seguir para los aficionados.

¿Han ido demasiado lejos los organizadores del campeonato con toda esta complejidad añadida? ¿Corre la F1 el riesgo de confundir a sus seguidores? Nuestros redactores de toda la red internacional dan su opinión.

Es difícil seguir lo que está pasando

Stefan Ehlem, Motorsport.com Alemania:

Sí, las nuevas reglas de la Fórmula 1 son demasiado complejas y excesivamente complicadas. Incluso los expertos tienen dificultades para comprender plenamente las interconexiones técnicas, y muchas preguntas siguen sin respuesta, incluso dentro de los propios equipos. Los equipos clientes de Mercedes, por ejemplo, llevan desde la clasificación en Melbourne dándole vueltas a una cuestión: ¿qué es exactamente lo que hace diferente el equipo oficial de Mercedes con el motor? Simplemente no pueden explicarlo.

La imagen pública de la Fórmula 1 también se está viendo afectada. Muchas entrevistas giran ahora casi exclusivamente en torno a la gestión de la energía: cuánta energía hay disponible, cómo se utiliza y por qué eso limita a los pilotos en la pista. Sin embargo, a partir de las imágenes de televisión es difícil entender lo que realmente está sucediendo, porque los procesos individuales son casi imposibles de desglosar en una explicación sencilla y fácilmente comprensible.

La cuestión fundamental es que las nuevas normas de la Fórmula 1 se diseñaron principalmente para atraer a los fabricantes de automóviles. En ese sentido, el plan ha funcionado: Audi y General Motors se han unido al campeonato y Honda ha regresado.

Sin embargo, más allá de los ingenieros, muy pocas partes interesadas están realmente interesadas en el mayor énfasis en la tecnología híbrida de los coches. La mayoría de los pilotos consideran que la nueva tecnología es terrible y dicen que ya casi no reconocen las carreras de Fórmula 1. Eso sentimiento también afecta a los aficionados. Algunos simplemente no pueden conectar con la "nueva" F1, porque han cambiado demasiadas cosas demasiado rápido, y no para mejor. En este momento, casi nadie puede seguir realmente lo que está pasando.

Deja de quejarte, la F1 siempre debe ser técnica

Ed Hardy, Autosport:

Por favor, perdona al deporte más técnico del mundo por ser realmente técnico, porque ¿acabamos de darnos cuenta de que la Fórmula 1 siempre ha sido un campeonato de ingeniería? Piénsalo: a lo largo de sus 76 años de historia, el título de F1 se ha decidido en gran medida por qué equipo tiene el mejor diseñador de coches y no siempre por el mejor piloto.

Pero eso está muy bien, ya que contribuye a la emoción de ver cómo la F1 intenta constantemente superar los límites de lo posible, y en esta ocasión se trata más bien de carreras eléctricas. Por supuesto, los pilotos tienen todo el derecho a expresar su opinión, ya que son ellos los que realmente se juegan el físico, pero realmente no creo que los aficionados deban ser demasiado críticos en esta fase.

Eso se debe a que, en el caso de los aspectos que alguien pueda no entender, no hay absolutamente nada que le impida investigar más para aprender sobre la nueva normativa. No hacerlo sería una actitud bastante desdeñosa y, francamente, no es que hasta ahora haya sido fácil entender todos los aspectos complejos de un coche de F1.

Cuando tenía siete años, no empecé a ver la F1 y de repente entendí cómo funcionaba un motor de combustión o la eficacia del rebufo. No, estas son cosas que se aprenden con el tiempo, y es hora de volver a hacerlo con los coches de 2026. No hay nada de malo en ello, sobre todo cuando es imposible que la mayoría de los aficionados puedan dar explicaciones detalladas de por qué los coches de finales de la década de 2000 eran tan buenos...

Se trata del producto final y, en el caso del Gran Premio de Australia, fue bastante decente. Claro que no fue perfecto, la salida de la carrera fue un desastre, pero eso acabará mejorando, mientras que durante los combates rueda a rueda no podía apartar la vista y me olvidé por completo de que se suponía que debía estar medio dormido a las 5:30 de la madrugada.

Probablemente sí, pero... ¿no es algo así lo que queríamos?

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com España:

Primero de todo, esta no es la Fórmula 1 que yo querría, ni la ideal, por supuesto. Pero creo que la primera carrera con estas nuevas reglas fue entretenida, más que la mayoría de 2025, por cierto. Hubo multitud de adelantamientos, ¿y no era eso lo que llevaban años pidiendo los fans? Sí, son adelantamientos muy artificiales, pero ¿no era artificial el DRS? ¡Y era más predecible!

Si me preguntan a mí, la F1 ha ido demasiado lejos con la electrificación, lo que hace que los pilotos se dejen adelantar en un punto del circuito para adelantar ellos en el siguiente, algo que va contra la naturaleza de la competición. Pero llegarán circuitos donde la exigencia de la gestión será menor que en el Albert Park y quizás el espectáculo sea distinto, necesitamos más tiempo para una conclusión definitiva (incluso si la primera impresión ha sido TAN negativa).

En cuanto a la complejidad del reglamento, tal vez mejor introducir todo de golpe en lugar de ir poco a poco, pero la FOM debería aumentar o mejorar los gráficos explicativos durante las carreras para que el aficionado no sienta que, por primera vez en años, no está entendiendo nada. Por si no queda claro, ahí vamos otra vez: esta no es la mejor F1. Pero es la que han creado, y cuanto antes nos acostumbremos, mejor.

La F1 debe pensar en el futuro

Ken Tanaka, Motorsport.com Japón:

Las reglas de la Fórmula 1 para 2026 contienen una mezcla de complejidad necesaria y complejidad innecesaria.

En primer lugar, la complejidad necesaria se encuentra en el aspecto técnico. Esta temporada, el equilibrio entre la potencia del motor y la energía eléctrica se ha igualado, lo que hace que la gestión de la energía sea mucho más importante. Eso es algo que tiene una gran importancia para el futuro de la industria automovilística.

Los coches funcionan esencialmente con la energía contenida en el combustible. Sin embargo, cuando reducen la velocidad, los discos de freno son sujetados por las pastillas de freno y la energía cinética del coche se desperdicia en forma de calor. Pero si esa energía desperdiciada se puede convertir en electricidad y recuperar, se puede reducir la cantidad de energía del combustible que se desperdicia. Y eso es extremadamente importante.

Además, el combustible sostenible que se utiliza en la F1 a partir de esta temporada es muy caro. En ese sentido, también es fundamental gestionar la energía de forma eficiente para evitar desperdiciar el potencial del combustible. La "gestión de la energía" de la que se quejan actualmente los pilotos es, de hecho, una tecnología esencial para el futuro. Los pilotos, los equipos y los aficionados tendremos que acostumbrarnos a ella.

Ahora mismo la situación es un poco caótica, pero imagino que el sistema se perfeccionará en poco tiempo.

Por otro lado, la complejidad innecesaria radica en la abundancia de artilugios como la aerodinámica activa y los modos de impulso. Debe de haber sido difícil, sobre todo para los aficionados, comprender plenamente lo que estaba pasando.

Puedo entender el razonamiento: dado que los coches pueden quedarse sin energía en las rectas, la aerodinámica activa puede reducir el drag para compensarlo. Sin embargo, tal vez habría sido aceptable simplemente aceptar que la resistencia aerodinámica aumenta a medida que aumenta la velocidad.

Lo mismo podría decirse de los modos de impulso y los modos de adelantamiento. Entiendo perfectamente que se introdujeron como una forma de aumentar la acción en la pista. Pero a menudo se dice que los deportes resultan más fáciles de seguir cuando son lo más sencillos posible. La complejidad de la normativa de esta temporada puede ser simplemente excesiva, sobre todo para los recién llegados.

Dicho esto, la creciente complejidad de la tecnología de las unidades de potencia es algo necesario, por el bien del futuro.

Es simplemente lo que siempre ha sido la F1.

Oleg Karpov, Motorsport.com Edición global:

La Fórmula 1 siempre ha sido compleja, y cada vez lo es más, ya que sigue ampliando los límites de las nuevas tecnologías. En ese sentido, no hay nada nuevo ni inusual en lo que está sucediendo ahora. Es justo decir que parte de la complejidad de la gestión de la energía puede resultar confusa para un aficionado ocasional, pero también se puede argumentar que esto es solo parte de la incursión en un nuevo territorio. En realidad, ese aficionado ocasional mencionado anteriormente —que, en cierta medida, son nueve de cada diez personas que ven las carreras, si no más— probablemente tampoco haya comprendido del todo muchos otros aspectos del mundo técnico de la F1.

En realidad, esa complejidad siempre ha formado parte del atractivo de la F1. Y los comentarios sarcásticos de otros campeonatos de carreras, que señalan que se trata de "carreras puras", no dan en el clavo. La Fórmula 1 es diferente: los coches sobredimensionados e increíblemente caros, que representan la tecnología más avanzada, son parte integral de su encanto.

La F1 2026 es simplemente el siguiente paso, y el campeonato hace lo que siempre ha hecho mejor. Nada más que eso. Y, al fin y al cabo, nada de esa complejidad impide a nadie encender la televisión y ver la carrera. Se podría incluso argumentar que no hay mucha necesidad de "explicar" cada capa añadida de complejidad, porque el fondo sigue siendo el mismo: ganarán los mejores pilotos en los coches más rápidos.

Sí, los pilotos se quejan, y eso es lo que ahora está generando gran parte de la negatividad en torno a las nuevas reglas. Pero si no lo hubieran hecho, quizá ni siquiera se notaría mucha diferencia, salvo que las oportunidades de adelantamiento podrían ser más frecuentes, lo cual, francamente, no es malo. Para un aficionado ocasional, eso no debería suponer ninguna diferencia, porque lo que más importa es la calidad del espectáculo.

Los pilotos siempre se quejarán. Lo hicieron cuando los neumáticos Pirelli eran inicialmente demasiado blandos, y unos años más tarde se quejaron de que se habían vuelto demasiado duraderos. Y la última vez que hubo una protesta tan fuerte fue cuando la FIA introdujo el Halo, un dispositivo diseñado para proteger sus cabezas. Algunos de ellos ahora admiten que, después de todo, no fue una idea tan mala. Está bien escuchar a los pilotos, pero eso no significa que la Fórmula 1 tenga que seguir todo lo que dicen.

