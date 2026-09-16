¿Es una buena idea llevar a Mónaco el formato sprint? Opinamos

La Fórmula 1 llevaba tiempo planeando aumentar el número de carreras al sprint más allá de los seis fines de semana actuales porque este formato permite a los promotores ofrecer a sus espectadores más acción en pista.

A su vez, las cifras demuestran que los aficionados también siguen las carreras al sprint con más frecuencia que las sesiones de entrenamientos, que carecen de importancia, aunque el formato sprint en sí mismo reciba críticas dispares.

¿Ha ido la F1 demasiado lejos al aplicar el formato de sprint en un circuito procesional como el de Mónaco? Nuestros redactores dan su veredicto.

El formato sprint duplicará lo bueno y también lo malo de Mónaco en la F1 2027 - Juanjo Sáez

A primera vista, lo primero que a uno se le pasa por la cabeza cuando ve que la Fórmula 1 correrá dos carreras el fin de semana de Mónaco, es que a quién se le ha ocurrido que es una buena idea organizar una procesión de coches el sábado por la mañana y otra más larga el domingo a mediodía.

Sí, hasta ahí personalmente estoy de acuerdo y lo veo un sinsentido. Sin embargo, quiero pensar en lo que ha llevado a los máximos responsables de la categoría a implementar el formato al sprint en un fin de semana tan particular.

La cercanía de los muros -junto a su historia- es el principal reclamo de Montecarlo en la F1 y, por eso, la clasificación es la más emocionante de la temporada con diferencia, en un trazado que mejora a cada vuelta y que ofrece una igualdad como ningún otro, con incertidumbre en todas las posiciones hasta la bandera a cuadros.

En ese sentido, tener dos clasificaciones en Mónaco me parece una gran noticia, sobre todo porque la clasificación al sprint del viernes se disputará después de solo una sesión de entrenamientos, lo que reducirá el tiempo de adaptación a los muros monegasco y por tanto será un reto todavía mayor para los pilotos, que no podrán cometer errores ya el viernes por la tarde.

Veremos si funciona y si alguien aguanta ver dos carreras en Montecarlo "seguidas", pero estoy seguro que las dos clasificaciones al límite las disfrutaremos todos.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Erik Junius

La F1 podría ser más atrevida con su formato sprint y plantearse las parrillas invertidas — , Oleg Karpov

Elaborar un calendario de F1 no es una tarea trivial y, aunque en el mundo actual es habitual criticar a los responsables, en realidad están haciendo un trabajo decente. El calendario de la Fórmula 1 es una buena mezcla de circuitos históricos —como Monza, Spa y Mónaco que siguen teniendo su lugar— y otros nuevos y únicos como Las Vegas y Miami, ya que el Gran CIrco hace todo lo posible por sacar partido de su crecimiento en EE.UU..

En general, el calendario de 2027 está bien elaborado, y además no tiene mucho sentido quejarse del número de carreras, que ha aumentado en comparación con un pasado no muy lejano. Pero, como negocio de entretenimiento global que compite con otros grandes eventos deportivos, este paso es inevitable. Al igual que, probablemente, lo sea un nuevo aumento en el número de carreras al sprint.

Aunque entiendo que el plan debe de ser aumentar aún más el número de carreras sprint —y, potencialmente, convertir todos los grandes premios en sprint—, sigue habiendo dudas sobre si el formato es el adecuado.

Y, al menos para mí, parece que la F1 podría ser un poco más atrevida al respecto, ofreciendo algo diferente a un 'mini-Gran Premio' que se encaja en el calendario de un evento más grande. En esencia, en su estado actual, simplemente no ofrece mucho más que un pequeño adelanto de lo que estamos a punto de ver en el evento principal.

Ese formato también garantiza que quienes más puntos están sumando tengan otra oportunidad de sumar aún más, aumentando la distancia con respecto al resto del pelotón; así que, ¿por qué no hacer que esa prueba se centre en los equipos más pequeños y darles una oportunidad? Sí, así es, me estoy refiriendo a las parrillas invertidas; y, en mi opinión, al menos se podría considerar la posibilidad de darle la vuelta al formato, eliminando por completo la clasificación extra y permitiendo que la parrilla se forme según el orden del campeonato, pero a la inversa.

Veríamos a los pilotos de Cadillac y Williams intentando arañar unos cuantos puntos más en esas carreras, y eso sin duda añadiría otro elemento de intriga: ¿cuántas posiciones pueden remontar los líderes del campeonato, saliendo desde la parte trasera?

¿Artificial? Sin duda. Pero que haya coches diseñados específicamente para rodar por los circuitos tampoco es muy natural, para empezar. Eso no afectaría al formato del gran premio en sí, ya que los puntos más importantes seguirían otorgándose en la carrera principal, pero al menos ofrecería algo diferente, con un aliciente totalmente nuevo.

El Gran Premio de Canadá también acogerá un fin de semana de sprint en 2027 Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

El calendario de la F1 2027 no hace más que demostrar que el formato sprint necesita un cambio

Hace algún tiempo escribí una columna para Autosport.com en la que defendía un cambio en el formato de las carreras sprint, y ver los 10 circuitos seleccionados para una carrera sprint en 2027 no ha hecho más que reforzar esa idea en mi mente.

En definitiva, si vamos a tener 10 carreras sprint al año, estas deben tener un carácter diferente al del Gran Premio principal. La variabilidad estratégica es el principal motor de la acción en pista y de los adelantamientos, por lo que una carrera corta donde no existen las paradas en boxes ofrece muy poco.

¿Por qué no probar una sesión de clasificación de una sola vuelta en los fines de semana de sprint, y disputarla según el orden del campeonato? Eso significa que, tal y como están las cosas, Andrea Kimi Antonelli saldría primero cuando las condiciones de la pista no fueran las mejores, mientras que los Aston Martin y los Cadillac saldrían últimos.

No es tan artificial como una solución de parrilla invertida en toda regla, a la que me opongo rotundamente por razones deportivas. Pero es una forma más suave de añadir emoción, al tiempo que sigue permitiendo a los pilotos y equipos marcar la diferencia. Y el formato solo se aplicaría a la parrilla de la carrera sprint, conservando la pureza del gran premio propiamente dicho.

En lo que respecta a Mónaco, a mí me da la sensación de que la F1 está ondeando la bandera blanca en cuanto al evento como carrera de motor, en lugar de como un desfile glorificado. Está claro que el Gran Premio de Mónaco no va a desaparecer del calendarioy que el circuito también se mantendrá tal y como está, dadas las limitaciones logísticas.

El desastroso experimento de las dos paradas de 2025 no funcionó, así que da la sensación de que los responsables de la F1 simplemente han renunciado a que el gran premio funcione y, en su lugar, se están decantando por lo que Mónaco hace mejor: ofrecer dos sesiones de clasificación en lugar de una.

Es comprensible desde el punto de vista promocional, pero si simplemente aceptamos de antemano que algunas carreras de la F1 van a ser un fracaso, entonces da la sensación de que hay algo que falla de raíz.

¿Podría un formato de clasificación de una sola vuelta ayudar a que las carreras sprint de la F1 destaquen? Foto de: Russell Batchelor / Motorsport Images

Dos sesiones de clasificación alteran el ADN de los preparativos del fin de semana de Mónaco — Ronald Vording

Tengo que admitir que sigo sin ser un gran fan del formato sprint, aunque quizá ahora sea un opositor algo menos ferviente de lo que era hace años. Supongo que uno al final se acostumbra a todo, aunque, si pudiera elegir, seguiría prefiriendo un fin de semana tradicional —en parte también por el flujo de trabajo de la prensa en el circuito—.

No obstante, las ventajas comerciales de los fines de semana de sprints son evidentes. Los viernes y sábados resultan más atractivos para los promotores, ya que los fans que compran una entrada disfrutan de más acción con sesiones que realmente importan.

Una carrera sprint en Mónaco no parece comercialmente necesaria, aunque, es muy importante recordar que un fin de semana al sprint no consiste solo en celebrar dos carreras. Lógicamente, el formato también implica dos clasificaciones, y eso es precisamente lo que ha inclinado la balanza a favor de Mónaco.

En ese sentido, el año que viene disfrutaremos dos veces de lo mejor que tiene Mónaco.

También creo que por otro lado le quita parte del encanto al fin de semana de Mónaco. Al fin y al cabo, se basa en la progresiva escalada hacia el momento culminante, uno de los mejores de la temporada de F1, cuando los pilotos se acercan un poco más a los muros con cada sesión de entrenamientos antes de llegar al momento culminante del sábado por la tarde: la clasificación.

Ir construyendo el fin de semana de Mónaco sesión a sesión, con ese momento álgido el sábado, es todo un arte para los pilotos y un placer de ver. Y es precisamente esa dinámica la que cambiará. El año que viene, la preparación para la clasificación será completamente diferente debido a la carrera sprint, lo que también plantea la cuestión de cuánto riesgo estarán dispuestos a asumir los pilotos, dado que tendrán menos tiempos de adaptación.

Sin duda, las dos sesiones de clasificación en Mónaco serán espectaculares, pero esto cambia el ADN del fin de semana de Mónaco y la forma en que los pilotos lo preparan.

¿Es buena idea añadir más carreras sprint? ¿Y cómo podría la F1 mejorar el formato?