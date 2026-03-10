Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Red Bull elogia el "fantástico" debut de Hadjar en Australia pese al abandono

Fórmula 1
GP de Australia
Red Bull elogia el "fantástico" debut de Hadjar en Australia pese al abandono

Por qué no es el momento de entrar en pánico por las carreras "artificiales" de la F1 2026

Fórmula 1
GP de Australia
Por qué no es el momento de entrar en pánico por las carreras "artificiales" de la F1 2026

Alonso no espera una historia distinta en China; la esperanza es Japón

Fórmula 1
GP de China
Alonso no espera una historia distinta en China; la esperanza es Japón

Ganadores y perdedores de una carrera de IndyCar llena de acción en Phoenix

IndyCar
Phoenix Raceway
Ganadores y perdedores de una carrera de IndyCar llena de acción en Phoenix

La solución para el sobrepeso de Williams F1 está lista, pero... ¿qué falta?

Fórmula 1
GP de Australia
La solución para el sobrepeso de Williams F1 está lista, pero... ¿qué falta?

Según Red Bull F1, Verstappen está tan motivado como siempre pese a sus críticas

Fórmula 1
GP de Australia
Según Red Bull F1, Verstappen está tan motivado como siempre pese a sus críticas

Hyundai presenta una decoración especial para el Rally Safari del WRC

WRC
Rally de Kenya
Hyundai presenta una decoración especial para el Rally Safari del WRC

Oriol Vidal y el Defender en Portugal: muy distinto al Dakar y menos gap con Ultimate

World Rally Raid Championship
Oriol Vidal y el Defender en Portugal: muy distinto al Dakar y menos gap con Ultimate
Fórmula 1 GP de Australia

Red Bull elogia el "fantástico" debut de Hadjar en Australia pese al abandono

Hadjar estaba cerca de la cabeza de carrera hasta que un fallo en el motor lo dejó fuera del GP de Australia 2026 de la F1, que daba inicio al curso.

Ed Hardy Ronald Vording
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Laurent Mekies felicitó a Isack Hadjar, tras un comienzo muy impresionante enla temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia como piloto de Red Bull.

El piloto de 21 años tuvo que retirarse pronto de la carrera de Melbourne debido a un fallo en la unidad de potencia, pero hasta entonces había impresionado con un tercer puesto en la clasificación y casi se había puesto en cabeza al inicio de la carrera.

Eso supuso un marcado contraste con los predecesores de Hadjar, que han tenido dificultades para competir con Max Verstappen, lo que provocó que el segundo asiento fuera un problema para Red Bull.

Ahora, la escudería austriaca confía en haber encontrado al compañero de equipo adecuado para el cuatro veces campeón del mundo, sobre todo porque el rendimiento de Hadjar se produjo a pesar de varios fallos mecánicos que afectaron a su preparación en la pretemporada.

"Ha hecho un fin de semana fantástico", dijo el director del equipo, Mekies. "Llegó aquí con un kilometraje bastante limitado en los entrenamientos, con un poco de mala suerte, pero desde la primera vuelta en la FP1 del viernes tuvo el ritmo adecuado". 

"Pudimos dividir el programa de pruebas entre los coches y obtener el doble de información. Llegó a la clasificación con todo, lo que significa que, siendo la primera vez con este reglamento, lo clavó. Luego colocó el coche en la tercera posición, que es probablemente lo más alto que podía llegar el sábado".

"Así que, realmente, hay que quitarse el sombrero. Hoy iba camino de hacer una salida espectacular antes de darse cuenta de que no teníamos carga en la batería, y creo que el ritmo habría sido lo suficientemente bueno como para luchar con el McLaren", añadió.

También te interesará:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Eso le habría situado en torno a la posición final de Verstappen, tras remontar desde la 20ª hasta la sexta, mientras presionaba al final a Lando Norris, de McLaren, aunque finalmente se quedó corto.

Por lo tanto, los primeros indicios son positivos, pero el problema de la falta de carga de la batería al inicio de la carrera fue común en los dos coches de Red Bull, al igual que le ocurrió a Mercedes en la salida antes de terminar en primera y segunda posición. 

"Es nuestra responsabilidad evitar esa situación", añadió Mekies. "Nos hemos visto afectados por algunas limitaciones en la forma de cargar y descargar la batería en la vuelta de formación. Si somos los únicos a los que nos ha afectado, significa que no hemos hecho un buen trabajo. Así son las cosas".

"Básicamente, con los comportamientos inusuales que los pilotos deben tener en la vuelta de formación, con aceleraciones, frenadas, aceleraciones, frenadas para calentar los frenos, calentar los neumáticos, etc., llegamos a un punto en el que ya no pudimos alcanzar el estado de carga adecuado para el inicio".

"Tuvimos que acumular ese nivel de batería durante la primera vuelta, lo que obviamente no fue agradable", concluyó el director de Red Bull.

¿Qué dijo Hadjar el sábado?:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Por qué no es el momento de entrar en pánico por las carreras "artificiales" de la F1 2026

Mejores comentarios

Más de
Ed Hardy

Para Ferrari, la carrera de Australia F1, y no la qualy, mostró su verdadero nivel

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Para Ferrari, la carrera de Australia F1, y no la qualy, mostró su verdadero nivel

Wolff responde a las críticas de los pilotos sobre las reglas de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Wolff responde a las críticas de los pilotos sobre las reglas de la F1 2026

Lindblad debuta puntuando: "Respeto a los veteranos, pero no voy a ceder"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Lindblad debuta puntuando: "Respeto a los veteranos, pero no voy a ceder"
Más de
Isack Hadjar

Horarios del GP de China de F1 2026 y cómo verlo (¡con formato sprint!)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Horarios del GP de China de F1 2026 y cómo verlo (¡con formato sprint!)

Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT
Más de
Red Bull

Según Red Bull F1, Verstappen está tan motivado como siempre pese a sus críticas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Según Red Bull F1, Verstappen está tan motivado como siempre pese a sus críticas

Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Fórmula 1
Fórmula 1
Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Cómo le fue al motor Red Bull-Ford F1 en su debut en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Cómo le fue al motor Red Bull-Ford F1 en su debut en Australia

Últimas noticias

Red Bull elogia el "fantástico" debut de Hadjar en Australia pese al abandono

Fórmula 1
GP de Australia
Red Bull elogia el "fantástico" debut de Hadjar en Australia pese al abandono

Por qué no es el momento de entrar en pánico por las carreras "artificiales" de la F1 2026

Fórmula 1
GP de Australia
Por qué no es el momento de entrar en pánico por las carreras "artificiales" de la F1 2026

Alonso no espera una historia distinta en China; la esperanza es Japón

Fórmula 1
GP de China
Alonso no espera una historia distinta en China; la esperanza es Japón

Ganadores y perdedores de una carrera de IndyCar llena de acción en Phoenix

IndyCar
Phoenix Raceway
Ganadores y perdedores de una carrera de IndyCar llena de acción en Phoenix