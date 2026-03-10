Red Bull elogia el "fantástico" debut de Hadjar en Australia pese al abandono

Laurent Mekies felicitó a Isack Hadjar, tras un comienzo muy impresionante enla temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia como piloto de Red Bull.

El piloto de 21 años tuvo que retirarse pronto de la carrera de Melbourne debido a un fallo en la unidad de potencia, pero hasta entonces había impresionado con un tercer puesto en la clasificación y casi se había puesto en cabeza al inicio de la carrera.

Eso supuso un marcado contraste con los predecesores de Hadjar, que han tenido dificultades para competir con Max Verstappen, lo que provocó que el segundo asiento fuera un problema para Red Bull.

Ahora, la escudería austriaca confía en haber encontrado al compañero de equipo adecuado para el cuatro veces campeón del mundo, sobre todo porque el rendimiento de Hadjar se produjo a pesar de varios fallos mecánicos que afectaron a su preparación en la pretemporada.

"Ha hecho un fin de semana fantástico", dijo el director del equipo, Mekies. "Llegó aquí con un kilometraje bastante limitado en los entrenamientos, con un poco de mala suerte, pero desde la primera vuelta en la FP1 del viernes tuvo el ritmo adecuado".

"Pudimos dividir el programa de pruebas entre los coches y obtener el doble de información. Llegó a la clasificación con todo, lo que significa que, siendo la primera vez con este reglamento, lo clavó. Luego colocó el coche en la tercera posición, que es probablemente lo más alto que podía llegar el sábado".

"Así que, realmente, hay que quitarse el sombrero. Hoy iba camino de hacer una salida espectacular antes de darse cuenta de que no teníamos carga en la batería, y creo que el ritmo habría sido lo suficientemente bueno como para luchar con el McLaren", añadió.

Eso le habría situado en torno a la posición final de Verstappen, tras remontar desde la 20ª hasta la sexta, mientras presionaba al final a Lando Norris, de McLaren, aunque finalmente se quedó corto.

Por lo tanto, los primeros indicios son positivos, pero el problema de la falta de carga de la batería al inicio de la carrera fue común en los dos coches de Red Bull, al igual que le ocurrió a Mercedes en la salida antes de terminar en primera y segunda posición.

"Es nuestra responsabilidad evitar esa situación", añadió Mekies. "Nos hemos visto afectados por algunas limitaciones en la forma de cargar y descargar la batería en la vuelta de formación. Si somos los únicos a los que nos ha afectado, significa que no hemos hecho un buen trabajo. Así son las cosas".

"Básicamente, con los comportamientos inusuales que los pilotos deben tener en la vuelta de formación, con aceleraciones, frenadas, aceleraciones, frenadas para calentar los frenos, calentar los neumáticos, etc., llegamos a un punto en el que ya no pudimos alcanzar el estado de carga adecuado para el inicio".

"Tuvimos que acumular ese nivel de batería durante la primera vuelta, lo que obviamente no fue agradable", concluyó el director de Red Bull.