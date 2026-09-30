Mercedes cambia el plata en su decoración para el regreso de la F1 a Sepang
Mercedes homenajea en su decoración a Petronas, su socio, en el regreso de la Fórmula 1 a Malasia.
Decoración especial del Mercedes W17 para Malasia
Foto de: Mercedes AMG
Lo extraño del GP de Bahrein en Malasia es precisamente eso, que lleva el nombre de un país pero se disputa en otro, y eso hace que en gran parte sea el gran premio local para el socio de Mercedes. La empresa estatal malaya de petróleo y gas, Petronas, vivirá especialmente este fin de semana en el que Sepang regresa a la Fórmula 1, y Mercedes homenajeará a su patrocinador principal en su monoplaza con una decoración especial.
Los W17 de Andrea Kimi Antonelli y George Russell correrán en el Gran Premio de Bahrein, en Malasia, cambiando el color plateado habitual de su diseño por el verde de la compañía petrolera malasia. Por tanto, las 'estrellas de plata' serán este fin de semana 'estrellas de verde agua'.
Para Mercedes, además, la carrera en Malasia, sede central de Petronas, llega en el mejor momento, líderes destacados de ambos mundiales: Antonelli le saca 66 puntos a Russell en el campeonato de pilotos y Mercedes aventaja en 160 a Ferrari en el campeonato de constructores 2026.
Decoración especial del Mercedes W17 para Malasia
Foto de: Mercedes AMG
En las fotos que ha publicado Mercedes en redes sociales, se ve que los W17 se verán venir de lejos con ese llamatido color, y que se mantiene el patrón habitual del monoplaza cambiando el plata por ese verde agua.
Ese verde de Petronas pasará a ser el protagonista, aunque el plateado aparece aún como 'marco', precisamente en el lugar que habitualmente tiene el color de Petronas en los diseños.
Lo que más cambia en el Mercedes para Sepang es el morro, que pasa a ser completamente verde hasta el cockpit, tanto en la parte superior como en los laterales, y solo está interrumpido por dos discretos filamentos plateados que se extienden por la parte superior de la entrada de los depósitos.
Decoración especial del Mercedes W17 para Malasia
Foto de: Mercedes AMG
También cambia la combinación de colores en los laterales: las «branquias», que suelen ser plateadas, pasan a ser verdes, mientras que el plateado seguirá complementando esa combinación con una franja que llega hasta el tren trasero. En definitiva, un W17 que será muy verde y que resultará aún más reconocible durante este fin de semana.
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