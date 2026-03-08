Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Fórmula 1
GP de Australia
Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"

Fórmula 1
GP de Australia
Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"
Fórmula 1 GP de Australia

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Ferrari desafió a Mercedes por la victoria en Melbourne, por lo que Toto Wolff no subestima la amenaza de la Scuderia.

Benjamin Vinel Ronald Vording
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, asegura que "tenemos una pelea entre manos con Ferrari" tras el Gran Premio de Australia que abrió la temporada de Fórmula 1, una carrera que inicialmente estuvo muy disputada.

El poleman George Russell fue ocho décimas más rápido que el Ferrari más veloz, pilotado por Charles Leclerc, en la clasificación, pero esa ventaja no se tradujo en un dominio en carrera.

Leclerc arrebató el liderato en la salida; él y Russell intercambiaron la primera posición varias veces durante las primeras 10 vueltas.

Así fue la carrera:

Esa batalla terminó cuando el Red Bull de Isack Hadjar se averió en la vuelta 11, provocando un virtual safety car; mientras ambos Ferrari permanecieron en pista, Mercedes aprovechó al máximo las paradas en boxes baratas que se ofrecían, logrando una ventaja decisiva en su camino hacia un doblete.

Aun así, el ritmo de la Scuderia fue preocupante: las 10 vueltas más rápidas de Lewis Hamilton tuvieron una media de 1:22:557, por delante de Max Verstappen (1:22:632) y Andrea Kimi Antonelli (1:22:635), por lo que Wolff no confía en que las Flechas de Plata vayan a arrasar camino del título.

"En lo que respecta a Ferrari, antes de la carrera la gente decía: 'Vais a desaparecer en la distancia, viendo vuestros stints largos'. Y no fue así", comentó el austriaco.

"Sabíamos que eran fuertes en las salidas y eso fue lo que ocurrió. Fue una batalla total entre Charles y George al principio. Kimi tuvo un poco de mala suerte porque la batería no estaba al nivel que debería haber estado —en realidad en ninguno de los dos coches, hasta cierto punto—", añadió, después de que el poleman Russell perdiera la posición frente a Leclerc en la salida mientras Antonelli caía de segundo a séptimo.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Hubo una lucha a tres bandas en un momento dado entre los dos Ferrari y George, y finalmente Kimi se volvió a acercar".

"El ritmo de carrera al final fue muy alentador por nuestra parte, pero al principio no había nada entre Ferrari y Mercedes".

"Para mí, la sensación predominante ahora es que tenemos una pelea entre manos con Ferrari".

Que Leclerc tomara el liderato desde la cuarta posición de la parrilla no fue ajeno a la supuesta capacidad de Ferrari para hacer girar el turbo con mayor eficiencia que sus rivales cuando están detenidos en la parrilla antes de que se apaguen los semáforos.

Preguntado por si Mercedes alcanzará pronto a Ferrari en ese aspecto, Wolff respondió: "No estoy seguro. Creo que depende del hardware. De una cierta configuración del hardware y del tamaño del turbo del motor que te permite hacerlo girar quizá con más facilidad, para tener una mejor salida y tal vez comprometer otras partes de la pista o de la carrera".

"No, no hemos cambiado nada para las salidas. Estaba contento de que realmente pudiéramos arrancar, aunque la batería no estuviera llena en ninguno de los dos coches. Cuando miras la secuencia previa a la salida con el motor revolucionándose, piensas: ‘¿Qué demonios? Espero que todo el mundo sea capaz de salir de su posición sin carnicería’. Así que creo que ya fue bastante bueno para ser la primera".

Fotos del GP de Australia – Domingo

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
El coche médico de la FIA se coloca en la parrilla de salida.

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Atmósfera

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Atmósfera

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Fans

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
La concurrida parrilla previa a la carrera

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Coche de Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Liam Lawson, Toros de Carreras

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Australia de F1 2026