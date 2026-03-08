Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, asegura que "tenemos una pelea entre manos con Ferrari" tras el Gran Premio de Australia que abrió la temporada de Fórmula 1, una carrera que inicialmente estuvo muy disputada.

El poleman George Russell fue ocho décimas más rápido que el Ferrari más veloz, pilotado por Charles Leclerc, en la clasificación, pero esa ventaja no se tradujo en un dominio en carrera.

Leclerc arrebató el liderato en la salida; él y Russell intercambiaron la primera posición varias veces durante las primeras 10 vueltas.

Esa batalla terminó cuando el Red Bull de Isack Hadjar se averió en la vuelta 11, provocando un virtual safety car; mientras ambos Ferrari permanecieron en pista, Mercedes aprovechó al máximo las paradas en boxes baratas que se ofrecían, logrando una ventaja decisiva en su camino hacia un doblete.

Aun así, el ritmo de la Scuderia fue preocupante: las 10 vueltas más rápidas de Lewis Hamilton tuvieron una media de 1:22:557, por delante de Max Verstappen (1:22:632) y Andrea Kimi Antonelli (1:22:635), por lo que Wolff no confía en que las Flechas de Plata vayan a arrasar camino del título.

"En lo que respecta a Ferrari, antes de la carrera la gente decía: 'Vais a desaparecer en la distancia, viendo vuestros stints largos'. Y no fue así", comentó el austriaco.

"Sabíamos que eran fuertes en las salidas y eso fue lo que ocurrió. Fue una batalla total entre Charles y George al principio. Kimi tuvo un poco de mala suerte porque la batería no estaba al nivel que debería haber estado —en realidad en ninguno de los dos coches, hasta cierto punto—", añadió, después de que el poleman Russell perdiera la posición frente a Leclerc en la salida mientras Antonelli caía de segundo a séptimo.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Hubo una lucha a tres bandas en un momento dado entre los dos Ferrari y George, y finalmente Kimi se volvió a acercar".

"El ritmo de carrera al final fue muy alentador por nuestra parte, pero al principio no había nada entre Ferrari y Mercedes".

"Para mí, la sensación predominante ahora es que tenemos una pelea entre manos con Ferrari".

Que Leclerc tomara el liderato desde la cuarta posición de la parrilla no fue ajeno a la supuesta capacidad de Ferrari para hacer girar el turbo con mayor eficiencia que sus rivales cuando están detenidos en la parrilla antes de que se apaguen los semáforos.

Preguntado por si Mercedes alcanzará pronto a Ferrari en ese aspecto, Wolff respondió: "No estoy seguro. Creo que depende del hardware. De una cierta configuración del hardware y del tamaño del turbo del motor que te permite hacerlo girar quizá con más facilidad, para tener una mejor salida y tal vez comprometer otras partes de la pista o de la carrera".

"No, no hemos cambiado nada para las salidas. Estaba contento de que realmente pudiéramos arrancar, aunque la batería no estuviera llena en ninguno de los dos coches. Cuando miras la secuencia previa a la salida con el motor revolucionándose, piensas: ‘¿Qué demonios? Espero que todo el mundo sea capaz de salir de su posición sin carnicería’. Así que creo que ya fue bastante bueno para ser la primera".

