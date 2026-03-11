Ir al contenido principal

El tiempo para el GP de China de F1 2026: frío y pista delicada en Shanghai

McLaren pide paciencia: las grandes mejoras aún tardarán en llegar

Ferrari avisa: el Sprint de China hará vital el trabajo en simulador

Audi acabará teniendo uno de los mejores motores de la F1, afirma Bortoleto

¿Funcionan los adelantamientos de la F1 2026? Sainz lanza un aviso a la FIA

El toque de queda será aún más flexible para el GP de China de F1

Audi estudia el peculiar uso de energía de Racing Bulls

Verstappen ve dos puntos a mejorar en Red Bull para el GP de China
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Australia

Bortoleto revela que adelantó coches "por error" en Australia F1

Gabriel Bortoleto le dio sus primeros puntos en la F1 a Audi en el primer gran premio de la escudería alemana, al final de una carrera en la que llegó a adelantar "por error".

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Primera carrera en la Fórmula 1, y primeros puntos. Audi ha comenzado con muy buen pie este nuevo capítulo de su historia en el automovilismo, justo cuando el Mundial ha iniciado una nueva era gracias a su nuevo reglamento.

El reto de la marca de los cuatro anillos de triunfar también en la categoría reina ha comenzado muy bien, y ha sido Gabriel Bortoleto quien ha tenido el honor de colocar el R26 entre los diez primeros, concretamente en novena posición, al término de un fin de semana en el que el equipo de Hinwil ha superado con creces las expectativas.

"Estoy muy contento, muy positivo", declaró el brasileño ante los medios de comunicación internacionales, entre ellos Motorsport.com. "El equipo ha hecho un trabajo increíble. Durante todo el invierno ha trabajado muy duro para poner a punto un coche que ha terminado la primera carrera, y ha alcanzado su primera Q3 [en la clasificación]. Es el comienzo de una larga aventura, pero estoy muy contento".

"Si alguien me hubiera dicho que íbamos a sumar puntos en nuestra primera carrera y a meternos en la Q3, le habría preguntado si estaba borracho. Porque al principio nos costó un poco, ya sabes. Hubo muchos problemas, pasaron muchas cosas. Pero el equipo ha conseguido crear una obra de arte increíble y obtener un resultado excelente".

Una carrera animada para Bortoleto

Gabriel Bortoleto a passé les premiers tours derrière Fernando Alonso à Melbourne.

Gabriel Bortoleto pasó las primeras vueltas detrás de Fernando Alonso en Melbourne.

Foto de: Lars Baron / Getty Images

Las cosas no habían empezado de la mejor manera para Bortoleto, con una salida mejorable y dos vueltas por detrás de su mentor, Fernando Alonso, antes de vivir una carrera llena de acontecimientos: "Debo decir que ha habido muchas cosas caóticas".

"Sí, fue una carrera completamente loca. Todavía necesito reflexionar un poco sobre lo que pasó. Pero la salida fue caótica. Hubo muchos bloqueos, muchas salidas muy buenas, y muy malas. Y las paradas en boxes, los coches de seguridad... Son unas de los cientos de cosas que pasaron".

Bortoleto fue uno de los pocos pilotos que decidió no pasar por boxes durante el primer Virtual Safety Car desplegado, tras el abandono de Isack Hadjar. Sin embargo, lo hizo durante el segundo VSC, tras la parada del Cadillac de Valtteri Bottas. Entonces, volvió a salir en undécima posición, detrás del dúo formado por Esteban Ocon y Pierre Gasly.

"No paré [durante el primer VSC], pero tuve otras oportunidades de parar más tarde. Y también tuve la suerte de que hubiera otros coches de seguridad [virtuales]. Así que sí, pasaron muchas cosas. Todavía hay mucho que analizar, pero fue genial".

Bortoleto, bastante entusiasmado con las carreras de la F1 2026

Gabriel Bortoleto est plus proche du discours de Lewis Hamilton que de celui de Max Verstappen après le premier GP 2026.

Gabriel Bortoleto se acerca más al discurso de Lewis Hamilton que al de Max Verstappen tras el primer GP de 2026.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Mientras que el ambiente general era de crítica con las normas de 2026, Bortoleto se encontraba más bien en el bando de los pilotos que disfrutaron, aunque revela que a veces adelantó accidentalmente a otros rivales, simplemente por diferencias en la gestión de la energía.

Así, cuando se le preguntó qué le había parecido la carrera con estos coches de nueva generación, respondió: "Fue divertido. Fue muy divertido, debo decir. Pero aún hay mucho que aprender. Hice adelantamientos que no quería hacer, por error, porque tenía mucha energía y el otro coche hacía un 'clipping' de locos".

 "Pero hay que pensar mucho cuando se compite. El año pasado, todo era mucho más predecible. En cuanto adelantabas a alguien, se acababa ahí. Ahora, cuando pasas a alguien, tienes que anticipar las tres rectas siguientes. Porque el tipo puede que te vuelva a adelantar".

"Entonces hay que volver a adelantarlo en la otra recta. Y así sucesivamente hasta que todos tengan el mismo nivel de energía. Así que sí, todavía hay mucho que aprender. Me gustaría poder contar más, pero todavía estoy un poco confundido con el reglamento. Y lo voy conociendo mejor a medida que lo vivimos". ¿Quiere decir eso que las reglas son demasiado complicadas? "Creo que aprenderemos con el tiempo", finalizó el americano.

