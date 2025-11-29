La clasificación principal del GP de Qatar de F1 2025 dejó formada la parrilla para la carrera del domingo, y después de ver en la carrera sprint cómo el orden de salida era muy importante, así quedan las cosas para la penúltima carrera de la temporada.

Parrilla del GP de Qatar de F1, carrera principal: filas y posiciones de salida

Así fue la clasificación: Fórmula 1 Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10

Qué piloto se llevó la pole del GP de Qatar de F1 2025

Piastri hizo la pole position del GP de Qatar 2025 de F1 liderando la clasificación del sábado, ya que aunque ya fue el más rápido en la qualy sprint, esa sesión no otorga la pole. Es la sexta pole de Piastri esta temporada y su 6ª en F1.

Piastri no hacía una pole desde el 30 de agosto en Zandvoort, hace tres meses y siete grandes premios después.

Lo que dice la historia: Fórmula 1 ¿Es difícil ganar en F1 en Qatar sin salir desde la pole?

En qué posición sale Alonso en la carrera de F1 de Qatar

Fernando Alonso saldrá séptimo en la carrera del domingo del GP de Qatar de F1 2025 tras haber metido el Aston Martin otra vez en Q3. Compartirá la cuarta fila de parrilla con Sainz, que sale octavo, Alonso por la zona limpia. Su compañero Stroll fue penúltimo, cayendo en Q1, 19º.

En qué posición sale Sainz en la carrera de F1 de Qatar

Carlos Sainz saldrá octavo en la carrera del domingo del GP de Qatar de F1 2025, justo detrás de Alonso y por la zona sucia, la zona par. Los dos españoles compartirán la cuarta fila de parrilla. El compañero de Sainz, Albon fue el más lento de la Q2, 15º.

En qué posición sale Colapinto en la carrera de F1 de Qatar

Franco Colapinto arrancará último, 20º, en el GP de Qatar 2025 de F1 del domingo, después de caer eliminado en la Q1. Ya había sido último en la clasificación sprint el viernes, pero Alpine cambió parte del coche para hacerles salir a él y a Gasly desde el pitlane, y aunque con el francés sí pasaron a Q2, Colapinto cerrará la parrilla. Compartirá la décima fila con Stroll, 19º.

Parrilla del GP de Qatar de F1 2025 según los tiempos de la clasificación