Resultados
Fórmula 1 GP de Qatar

¡Parrilla de salida del GP de Qatar de F1! Filas y posiciones

Así es la parrilla de salida para la carrera de F1 en Qatar de este domingo, la penúltima carrera de la temporada 2025. Mira cómo son las posiciones y filas.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La clasificación principal del GP de Qatar de F1 2025 dejó formada la parrilla para la carrera del domingo, y después de ver en la carrera sprint cómo el orden de salida era muy importante, así quedan las cosas para la penúltima carrera de la temporada.

Apunta y no te pierdas nada:

Parrilla del GP de Qatar de F1, carrera principal: filas y posiciones de salida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri

 McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz 

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

 

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charles Leclerc

Ferrari

 

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Sauber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Sauber

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon 


Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuki Tsunoda

Red Bull

 17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lance Stroll

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArgentinaFranco Colapinto


Alpine
Así fue la clasificación:

Qué piloto se llevó la pole del GP de Qatar de F1 2025 

Piastri hizo la pole position del GP de Qatar 2025 de F1 liderando la clasificación del sábado, ya que aunque ya fue el más rápido en la qualy sprint, esa sesión no otorga la pole. Es la sexta pole de Piastri esta temporada y su 6ª en F1.

Piastri no hacía una pole desde el 30 de agosto en Zandvoort, hace tres meses y siete grandes premios después.

Lo que dice la historia:

En qué posición sale Alonso en la carrera de F1 de Qatar

Fernando Alonso saldrá séptimo en la carrera del domingo del GP de Qatar de F1 2025 tras haber metido el Aston Martin otra vez en Q3. Compartirá la cuarta fila de parrilla con Sainz, que sale octavo, Alonso por la zona limpia. Su compañero Stroll fue penúltimo, cayendo en Q1, 19º.

En qué posición sale Sainz en la carrera de F1 de Qatar

Carlos Sainz saldrá octavo en la carrera del domingo del GP de Qatar de F1 2025, justo detrás de Alonso y por la zona sucia, la zona par. Los dos españoles compartirán la cuarta fila de parrilla. El compañero de Sainz, Albon fue el más lento de la Q2, 15º.

En qué posición sale Colapinto en la carrera de F1 de Qatar

Franco Colapinto arrancará último, 20º, en el GP de Qatar 2025 de F1 del domingo, después de caer eliminado en la Q1. Ya había sido último en la clasificación sprint el viernes, pero Alpine cambió parte del coche para hacerles salir a él y a Gasly desde el pitlane, y aunque con el francés sí pasaron a Q2, Colapinto cerrará la parrilla. Compartirá la décima fila con Stroll, 19º.

Parrilla del GP de Qatar de F1 2025 según los tiempos de la clasificación

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes

1'19.387

   245.737
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes

+0.108

1'19.495

   245.404
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.264

1'19.651

   244.923
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.275

1'19.662

   244.889
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.459

1'19.846

   244.325
6 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda

+0.727

1'20.114

   243.508
7 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+0.900

1'20.287

   242.983
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.031

1'20.418

   242.587
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.090

1'20.477

   242.409
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+1.174

1'20.561

   242.156
11 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari

+0.966

1'20.353

   242.783
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Honda

+1.046

1'20.433

   242.542
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.051

1'20.438

   242.527
14 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari

+1.147

1'20.534

   242.238
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.242

1'20.629

   241.952
16 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull

+1.374

1'20.761

   241.557
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+1.477

1'20.864

   241.249
18 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+1.520

1'20.907

   241.121
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.671

1'21.058

   240.672
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault

+1.750

1'21.137

   240.437
Ver resultados  

Jose Carlos de Celis
Fernando Alonso
McLaren F1
