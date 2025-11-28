¿Es difícil ganar en F1 en Qatar sin salir desde la pole?

El Circuito Internacional de Losail lleva poco tiempo en la Fórmula 1, desde 2021 y sin disputarse en 2022, pero a su vez ha sido sede ya de dos carreras sprint, por lo que en total han sido ya cinco las carreras celebradas allí en el GP de Qatar. ¿Y cómo de importante es salir desde la pole en ese circuito?

Contando las carreras sprint, en tres de las cinco carreras de F1 en Qatar ha ganado el piloto que salía primero, es decir, en el 60%, y por lo tanto en el 40% de las carreras ha ganado el piloto que no salía primero, aunque viendo caso por caso comprobarás que ese dato tiene truco y realmente podría haber un porcentaje del 100% de la pole la victoria en Qatar.

En la primera edición del GP de Qatar de F1, en 2021, Hamilton hizo la pole el sábado y luego ganó el domingo liderando de principio a fin, las 57 vueltas de la carrera. Verstappen no tuvo rival por la pole en 2023, y repitió lo misno en carrera, también liderando las 57 vueltas. Antes de eso, en la carrera sprint de 2023 el más rápido fue Piastri, y luego ganó la carrera sprint aunque los focos fueron para Verstappen, que se proclamaba tricampeón.

Eso hacía que el GP de Qatar llegara a 2024 con un 100% de éxitos desde la pole, pero la historia cambió entonces. Norris fue el más rápido en la clasificación sprint e iba a mantener el pleno pero cedió a Piastri la victoria en la misma línea de meta para devolverle a su compañero el favor que el australiano le había hecho, con la misma maniobra, en la carrera sprint de Brasil, un mes antes.

Luego también parecía que se repetiría el poleman y ganador, pero Verstappen perdió la pole por una sanción por obstaculizar a Russell en clasificación, y le obligaron a salir segundo, desde donde ganó.

Historial de triunfos en carreras de F1 en Qatar según la posición de salida

Carrera y año Salía desde la pole Ganó 2024 Carrera principal Russell Verstappen (salía 2º) 2024 Carrera Sprint Norris Piastri (salía 3º) 2023 Carrera principal Verstappen Verstappen 2023 Carrera Sprint Piastri Piastri 2021 Carrera principal Hamilton Hamilton

Porcentaje de triunfos por posición de salida en el GP de Qatar de F1

La carrera de F1 en Qatar la ganó el piloto que salía... En este porcentaje de carreras 1º 60% 2º 20% 3º 20% 4º NUNCA 5º NUNCA 6º NUNCA 7º NUNCA 8º NUNCA 9º NUNCA 10º o peor NUNCA