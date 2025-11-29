Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10

Después de completar el formato al sprint, los pilotos regresaron a la pista el sábado por la tarde para llevar a cabo la clasificación para formar la parrilla del Gan Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, una carrera que podría confirmar a Lando Norris como campeón del mundo siempre y cuando el piloto británico consiga lo que necesita este domingo.

En la Q1, Lewis Hamilton volvió a caer eliminado por tercera vez consecutiva, mientras que en la Q2 no hubo demasiadas sorpresas. En la Q3, los 10 pilotos más rápidos lucharon por la pole position y las primeras cinco filas de la parrilla, con Fernando Alonso y Carlos Sainz entre ellos.

Finalmente, la pole position fue Oscar Piastri con un 1:19.387, que le permitió ser 0.108s más rápido que su compañero Lando Norris, mientras que Max Verstappen completó el top 3 de la clasificación en el Circuito Internacional de Losail a 0.264s del australiano.

George Russell finalmente se conformó con la cuarta posición a 0.275s de Norris, por delante de su compañero en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, que acabó quinto [0.459s].

Isack Hadjar terminó sexto [0.727s], con un Carlos Sainz que voló para meter a su Williams séptimo a 0.900s de la mejor referencia de la sesión, mientras que Fernando Alonso también hizo una gran actuación para acabar octavo con su Aston Martin [1.031s].

El top 10 de la clasificación lo completaron Pierre Gasly [1.090s] y Charles Leclerc [1.174s].

*Resumen completo de la Q1 y Q2 tras los resultados y las fotos

Resultados de la clasificación del GP de Qatar 2025 de la F1