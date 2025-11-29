Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Qatar

Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10

Piastri voló para conseguir la pole en el GP de Qatar 2025 de la F1, por delante de Norris y Verstappen. Resumen y resultados de la clasificación en Losail.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Mark Thompson - Getty Images

Después de completar el formato al sprint, los pilotos regresaron a la pista el sábado por la tarde para llevar a cabo la clasificación para formar la parrilla del Gan Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, una carrera que podría confirmar a Lando Norris como campeón del mundo siempre y cuando el piloto británico consiga lo que necesita este domingo.

En la Q1, Lewis Hamilton volvió a caer eliminado por tercera vez consecutiva, mientras que en la Q2 no hubo demasiadas sorpresas. En la Q3, los 10 pilotos más rápidos lucharon por la pole position y las primeras cinco filas de la parrilla, con Fernando Alonso y Carlos Sainz entre ellos.

Finalmente, la pole position fue Oscar Piastri con un 1:19.387, que le permitió ser 0.108s más rápido que su compañero Lando Norris, mientras que Max Verstappen completó el top 3 de la clasificación en el Circuito Internacional de Losail a 0.264s del australiano.

George Russell finalmente se conformó con la cuarta posición a 0.275s de Norris, por delante de su compañero en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, que acabó quinto [0.459s].

Isack Hadjar terminó sexto [0.727s], con un Carlos Sainz que voló para meter a su Williams séptimo a 0.900s de la mejor referencia de la sesión, mientras que Fernando Alonso también hizo una gran actuación para acabar octavo con su Aston Martin [1.031s].

El top 10 de la clasificación lo completaron Pierre Gasly [1.090s] y Charles Leclerc [1.174s].

Apunta para mañana:

*Resumen completo de la Q1 y Q2 tras los resultados y las fotos

Resultados de la clasificación del GP de Qatar 2025 de la F1

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 18

1'19.387

   S 245.737
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 17

+0.108

1'19.495

 0.108 S 245.404
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23

+0.264

1'19.651

 0.156 S 244.923
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+0.275

1'19.662

 0.011 S 244.889
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 22

+0.459

1'19.846

 0.184 S 244.325
6 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 20

+0.727

1'20.114

 0.268 S 243.508
7 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+0.900

1'20.287

 0.173 S 242.983
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 21

+1.031

1'20.418

 0.131 S 242.587
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 21

+1.090

1'20.477

 0.059 S 242.409
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+1.174

1'20.561

 0.084 S 242.156
Ver resultados  
Lando Norris, McLaren, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team, Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Flavio Briatore, Consejero Ejecutivo de Alpine F1, Novak Djokovic

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Dr. Gernot Doellner, Presidente del Consejo de Administración de Audi AG y Presidente del Consejo de Sauber Motorsport AG, Excmo. Sr. D. Saad bin Ali Al Kharij, Presidente de Qatar Tourism

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Dr. Gernot Doellner, Presidente del Consejo de Administración de Audi AG y Presidente del Consejo de Sauber Motorsport AG, Excmo. Sr. D. Saad bin Ali Al Kharij, Presidente de Qatar Tourism

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Adam Norris, Gordon Ramsay

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Adam Norris, Gordon Ramsay

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Jack Doohan, Alpine

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Novak Djokovic se reúne con algunos aficionados

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Novak Djokovic con Metallica durante el Sprint

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Robert Trujillo y Lars Ulrich de Metallica en la parrilla con el equipo Oracle Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado del GP de Qatar de F1 2025