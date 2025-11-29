Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10
Piastri voló para conseguir la pole en el GP de Qatar 2025 de la F1, por delante de Norris y Verstappen. Resumen y resultados de la clasificación en Losail.
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Mark Thompson - Getty Images
Después de completar el formato al sprint, los pilotos regresaron a la pista el sábado por la tarde para llevar a cabo la clasificación para formar la parrilla del Gan Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, una carrera que podría confirmar a Lando Norris como campeón del mundo siempre y cuando el piloto británico consiga lo que necesita este domingo.
En la Q1, Lewis Hamilton volvió a caer eliminado por tercera vez consecutiva, mientras que en la Q2 no hubo demasiadas sorpresas. En la Q3, los 10 pilotos más rápidos lucharon por la pole position y las primeras cinco filas de la parrilla, con Fernando Alonso y Carlos Sainz entre ellos.
Finalmente, la pole position fue Oscar Piastri con un 1:19.387, que le permitió ser 0.108s más rápido que su compañero Lando Norris, mientras que Max Verstappen completó el top 3 de la clasificación en el Circuito Internacional de Losail a 0.264s del australiano.
George Russell finalmente se conformó con la cuarta posición a 0.275s de Norris, por delante de su compañero en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, que acabó quinto [0.459s].
Isack Hadjar terminó sexto [0.727s], con un Carlos Sainz que voló para meter a su Williams séptimo a 0.900s de la mejor referencia de la sesión, mientras que Fernando Alonso también hizo una gran actuación para acabar octavo con su Aston Martin [1.031s].
El top 10 de la clasificación lo completaron Pierre Gasly [1.090s] y Charles Leclerc [1.174s].
*Resumen completo de la Q1 y Q2 tras los resultados y las fotos
Resultados de la clasificación del GP de Qatar 2025 de la F1
Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|18
|
1'19.387
|S
|245.737
|2
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.108
1'19.495
|0.108
|S
|245.404
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.264
1'19.651
|0.156
|S
|244.923
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|26
|
+0.275
1'19.662
|0.011
|S
|244.889
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.459
1'19.846
|0.184
|S
|244.325
|6
|I. Hadjar Racing Bulls
|6
|RB
|Honda
|20
|
+0.727
1'20.114
|0.268
|S
|243.508
|7
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+0.900
1'20.287
|0.173
|S
|242.983
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|
+1.031
1'20.418
|0.131
|S
|242.587
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|21
|
+1.090
1'20.477
|0.059
|S
|242.409
|10
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+1.174
1'20.561
|0.084
|S
|242.156
