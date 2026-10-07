McLaren F1 apunta a "ganar las dos carreras" en Singapur

McLaren tiene que volver a encontrar su camino del éxito: las dos victorias de Lando Norris en Hungría y los Países Bajos parecen ya muy lejanas, aunque ambas carreras marcaron el inicio y el final, respectivamente, de la pausa de verano.

Desde que el equipo de Woking introdujo su último paquete de actualizaciones, el MCL40 parece haber perdido el hilo del desarrollo: tanto en Bakú como en Sepang, los coches de color papaya han mostrado un claro descenso en el rendimiento, por lo que en la tercera prueba de este triplete, que se celebra en Singapur, hay ganas de invertir la tendencia y volver a apuntar alto.

Neil Houldey, director técnico de Ingeniería Aplicada de McLaren, parece tener las ideas muy claras: "Singapur supone un reto único porque sabemos que las temperaturas subirán mucho; por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestro sistema de refrigeración esté optimizado en todos los aspectos".

"Desde el punto de vista de la configuración, el trazado exige encontrar el equilibrio adecuado entre mantener el coche en el rango aerodinámico correcto y un buen comportamiento sobre los baches y los bordillos", añadió.

El circuito urbano de Singapur, donde se corre de noche y con un formato condicionado por la carrera al sprint, debe relanzar las ambiciones de McLaren.

"Creemos que no hemos aprovechado al máximo el potencial del coche en las dos últimas carreras; por lo tanto, tenemos la oportunidad de analizar los datos y asegurarnos de sacar el máximo partido al MCL40 en Singapur".

"Quizá nuestro coche no sea el más adecuado para las curvas lentas de 90 grados típicas de Marina Bay, pero este año hemos visto cómo varían los rendimientos de un circuito a otro. Nuestro objetivo será maximizar el rendimiento en todos los ámbitos y ver qué resultados obtenemos en términos de tiempos por vuelta", aseguró.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto de: Joe Portlock / Getty Images

El equipo de Woking, además de los problemas de configuración y aerodinámica, también ha tenido dificultades para sacar el máximo partido a la unidad de potencia Mercedes montada en el MCL40 de Lando Norris, con una pérdida de varias décimas por vuelta debido a la imposibilidad de alcanzar la velocidad máxima adecuada.

A juzgar por las palabras de Houldey, las dudas deben de haberse disipado gracias al análisis exhaustivo de los datos: "Dado el tiempo limitado del que se dispone en los entrenamientos durante un fin de semana al sprint, la preparación para la carrera cobra aún más importancia. Llegaremos con un plan claro, aunque estaremos preparados para adaptarnos a los cambios en las condiciones de la pista, a la entrada del coche de seguridad o a posibles incidentes".

El ingeniero de McLaren no se anda con rodeos: "Queremos ganar ambas carreras y sabemos que tenemos un coche rápido, pero debemos ser capaces de aprovechar todo su potencial. Las dos últimas carreras no han dado los resultados esperados, pero nos han proporcionado datos valiosos y han puesto de manifiesto áreas de mejora".

"Ahora debemos dejar atrás esas carreras, utilizarlas como estímulo y centrarnos por completo en hacerlo bien en Singapur. Aún quedan siete carreras para el final de la temporada y todo sigue abierto en lo que respecta a los puestos del podio en los campeonatos de pilotos y constructores", concluyó.

El objetivo de McLaren es alcanzar a Ferrari, segunda entre las escuderías, que estas últimas semanas ha ampliado a 89 puntos su ventaja en el mundial.

McLaren MCL40: la refrigeración será uno de los aspectos clave en Singapur Foto de: AG Photo