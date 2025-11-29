Todos

Fórmula 1 GP de Qatar

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Qatar 2025 y cómo ver

Mira a qué hora es la carrera principal de F1 este domingo en el GP de Qatar 2025 y cómo la puedes ver en la TV en cada país de habla hispana.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Después de ver cómo Oscar Piastri recortaba unos pocos puntos a Lando Norris en la carrera al sprint, todos los ojos están puestos en el Gran Premio de Qatar de este domingo, donde el británico todavía podría coronarse como campeón del mundo si el australiano o Max Verstappen no lo evitan. Mira y apúntate los horarios para la carrera principal y cómo verla por televisión.

A qué hora es la carrera de F1 del GP de Qatar 2025

  • A qué hora es la carrera de F1 del GP de Qatar en España: empieza el domingo a las 17:00h
  • A qué hora es la carrera de F1 del GP de Qatar en México: domingo a las 10:00h
  • A qué hora es la carrera de F1 del GP de Qatar en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: domingo a las 11:00h
  • A qué hora es la carrera de F1 del GP de Qatar  en Venezuela y Bolivia: domingo a las 12:00h
  • A qué hora es la carrera de F1 del GP de Qatar en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: domingo a la 13:00h
  • A qué hora es la carrera de F1 del GP de Qatar en Qatar: sábado a las 19:00h

La carrera del GP de Qatar es nocturna y empezará a las 19:00 hora local, lo que quier decir es que debido a la diferencia horaria de dos horas con España, en la península serán las 17:00h de la tarde cuando se apaguen los semáforos en el Circuito Internacional de Losail.

En cuanto a Latinoamérica, los horarios serán relativamente cómodos, ya que la carrera principal de Qatar iniciará a las 10:00h de la mañana en México, a las 11:00h en los países que comparan el huso horario con Colombia, a las 12:00h en Venezuela o Bolivia, mientras que el horario más tardío será finalmente para Argentina, Uruguay o Chile: la 13:00h.

Cómo se puede ver por la tele/TV la carrera de F1 del GP de Qatar

País

Dónde ver la F1 de Qatar

España Spain

DAZN F1

(Carrera de Qatar a las 17:00h del domingo)

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

(Carrera de Qatar a las 10:00h del domingo)

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

(Carrera de Qatar a las 11:00h del domingo)

México Mexico

Sky Sports F1

(Carrera de Qatar a las 10:00h del domingo)

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

 

Disney+ Premium

(Carrera de Qatar a las 12:00h del domingo)

Argentina Argentina

Disney+ Premium
FOX Sports Argentina

(Carrera de Qatar a la 13:00h del domingo)

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

(Carrera de Qatar a la 13:00h del domingo)

Para ver la carrera del GP de Qatar 2025 de la Fórmula 1, los aficionados deberán seguir las mismas formas que hasta ahora este fin de semana, es decir, en España se verá a través de DANZ F1, mientras que en Latinoamérica casi todos los países dependen de Disney+ Premium, aunque en Argentina también está la opción de FOX Sports Argentina, y en México los derechos de la Fórmula 1 son exclusivamente de Sky Sports F1.

Esta es la Parrilla de salida de la carrera del GP de Qatar 2025 de F1

En elaboración...

¿A cuántas vueltas se disputa el GP de Qatar de F1 2025?

Después de la carrera al sprint del sábado a 19 vueltas, los pilotos deberán completar exactamente tres veces ese número de giros este domingo, es decir, la carrera principal del Gran Premio de Qatar es a 57 vueltas en total y, teniendo en cuenta que el Circuito Internacional de Losail tiene 5.380 km de longitud, los pilotos que crucen la bandera a cuadros completarán 306.660 km.

La media de las tres carreras que se han disputado en la historia de la F1 en Qatar es un poco inferior a la hora y media, por lo que la carrera debería finalizar cuando España sean casi las 18:30h de la tarde, pero cualquier coche de seguridad o bandera roja podría alterar dicha estimación.

El historial de la F1 en Qatar: quién ha ganado y subido al podio allí

El de Losail es un circuito que entró en el calendario de la Fórmula 1 en la temporada 2021 y no se disputó en 2022, antes de volver en 2023 con un contrato para 10 años. Debido a ello, sólo se han llevado a cabo tres ediciones, por lo que sus estadísticas históricas son cortas y bastante sencillas.

Max Verstappen es el más laureado con dos victorias, mientras que Lewis Hamilton logró la otra. En cuanto a los podios, el holandés ha logrado acabar en el top 3 en las tres ocasiones, mientras que su máximo rival en este sentido es Oscar Piastri con dos podios.

Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris y Charles Leclerc han subido una vez al podio en Qatar.

Cómo les ha ido a los pilotos españoles en Qatar antes de la F1 2025

El mejor resultado para Fernando Alonso en el Circuito Internacional de Losail obviamente es el tercer puesto conseguido con Alpine en 2021, aunque con Aston Martin ha conseguido puntuar en las dos ocasiones que ha pisado este circuito (9º en 2023 y 7º en 2024).

Peor suerte ha tenido Carlos Sainz en el GP de Qatar, ya que como piloto de Ferrari sólo pudo ser séptimo en 2021, luego quinto en 2023 y finalmente sexto en 2024, siempre fuera del podio.

Cómo llega el campeonato de F1 a la carrera del domingo en Qatar

Campeonato 2025 de pilotos de F1 antes de la carrera de Qatar:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1 United KingdomL. NorrisMcLaren F1 396
2 AustraliaO. PiastriMcLaren F1 374
3 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 371
4 United KingdomG. RussellMercedes 301
5 MonacoC. LeclercFerrari 226
6 United KingdomL. HamiltonFerrari 152
7 ItalyA. AntonelliMercedes 140
8 ThailandA. AlbonWilliams 73
9 FranceI. HadjarRacing Bulls 51
10 GermanyN. HulkenbergSauber F1 Team 49
11 SpainC. SainzWilliams 49
12 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 42
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 41
14 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 36
15 FranceE. OconHaas F1 Team 32
16 CanadaL. StrollAston Martin Racing 32
17 JapanY. TsunodaRed Bull Racing 32
18 FranceP. GaslyAlpine 22
19 BrazilG. BortoletoSauber F1 Team 19
20 ArgentinaF. ColapintoAlpine 0
21 AustraliaJ. DoohanAlpine 0

Campeonato 2025 de constructores de F1 antes de la carrera de Qatar

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Equipos Puntos
1 United KingdomMcLaren F1 770
2 GermanyMercedes 441
3 AustriaRed Bull Racing 400
4 ItalyFerrari 378
5 United KingdomWilliams 122
6 ItalyRacing Bulls 90
7 United KingdomAston Martin Racing 74
8 United StatesHaas F1 Team 73
9 SwitzerlandSauber F1 Team 68
10 FranceAlpine 22

