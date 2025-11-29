Todos

Fórmula 1 GP de Qatar

Norris responde al dardo de Verstappen: "Esa es la forma de actuar, decir tonterías"

Verstappen ha dicho que ya habría ganado el título de F1 2025 si su coche hubiera sido tan bueno como el McLaren, algo que no ha sentado bien a Norris.

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris dijo que Max Verstappen estaba "diciendo tonterías" tras afirmar que él ya habría ganado el título de Fórmula 1 de 2025 si su coche hubiera sido tan dominante como el McLaren

El piloto de Red Bull es tercero en el campeonato, a tres puntos del segundo clasificado, Oscar Piastri, y a 25 del líder, Lando Norris, a falta de los grandes premios de Qatar y Abu Dabi, pero ha sido ampliamente considerado como el mejor piloto de este año, dado que todavía está en la pelea por el título con un monoplaza que ha sido muy inferior a McLaren a lo largo de gran parte de la temporada.

Pero las actualizaciones llevadas a Monza transformaron la temporada de Red Bull y cuatro victorias en siete carreras, además de varios contratiempos de McLaren como una doble descalificación en Las Vegas, han permitido a Verstappen recortar un déficit que llegó a ser de 104 puntos en Italia.

Esto llevó al tetracampeón del mundo a decir a F1 TV que "si hubiéramos estado en la posición de tener un coche dominante como el que tenían [McLaren], digámoslo así, el campeonato ya habría terminado hace mucho tiempo".

Sin embargo, Norris rechazó tajantemente esa afirmación tras la carrera al sprint del GP de Qatar: "Esa es la forma de actuar de Red Bull, esa naturaleza agresiva, diciendo tonterías la mayor parte del tiempo".

"Así que depende de si quieres escucharlo y hablar de ello, lo que nosotros hacemos como equipo es mantener la cabeza baja y la concentración. Quizá lo hubiera hecho, sí, pero hasta ahora no lo ha conseguido y sigue intentándolo", añadió.

Lando Norris, McLaren

A pesar del contundente uso de las palabras, Norris también dio crédito a Verstappen por lo que ha logrado en la Fórmula 1 desde que debutó en el Gran Premio de Australia de 2015.

El piloto de 28 años está compitiendo por su quinto título consecutivo, una hazaña solo alcanzada por Michael Schumacher, y rompió muchos récords cuando tenía un coche dominante durante la primera parte de la era de efecto suelo.

En la temporada 2023, por ejemplo, Verstappen ganó 19 grandes premios, incluyendo 10 victorias consecutivas, y sumó 575 puntos, unas cifras sin precedentes. 

"Max puede decir lo que quiera para ser sincero", dijo Norris, que puede sellar su primer título en Qatar este fin de semana. "Se ha ganado el derecho, ha ganado cuatro campeonatos del mundo, le tengo mucho respeto y creo que eso da mucho crédito a cualquiera".

"Ha conseguido una cantidad increíble de mundiales, más de lo que cualquiera suele soñar con lograr, así que Max suele tener una buena idea de muchas cosas, pero también hay muchas cosas de las que no tiene mucha idea", concluyó.

Ed Hardy
Filtros