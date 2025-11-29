¿Qué resultados necesita Norris para ser campeón de F1 este domingo?

Lando Norris llegaba al GP de Qatar 24 puntos por delante de Piastri y de Verstappen, y con la necesidad de solo sacarles dos puntos al acabar el fin de semana para coronarse matemáticamente campeón del mundo de la F1 2025.

Pero después de que Piastri ganara la carrera sprint y recortara la distancia de Norris, así quedan las cosas y así puede coronarse campeón Norris este domingo.

Posiciones, diferencias y puntos por el mundial de F1 a falta de dos carreras

Tras la carrera sprint, quedan por repartirse 50 puntos, los 25 de las dos victorias de este y el próximo domingo (GP de Qatar y GP de Abu Dhabi). Por tanto, son varias las combinaciones para el título de Norris, pero una cosa está clara: Lando Norris será campeón del mundo 2025 de F1 este domingo en Qatar si saca cuatro puntos a Piastri y no pierde puntos con Verstappen, y podría serlo incluso sacándole solo tres puntos a al final del domingo. Es decir, necesita salir de Qatar con 26 puntos o quizás 25 para ya no necesitar nada en Abu Dhabi una semana después.

La clave en eso es el número de victorias. Y es que ahora mismo Piastri y Norris llevan las mismas victorias, siete, una más que las seis de Verstappen. Pero en caso de empate a puntos y a número de victorias, el campeón sería Norris, que ha sido ocho veces segundo, por las tres de Piastri y las cinco de Verstappen.

Después de Qatar quedarán solo 25 puntos en juego, y quedando ahora mismo 50 puntos en total contando este domingo, Piastri y Verstappen ya solo podrían llegar hasta 424 puntos el australiano y 421 puntos el holandés (si uno de los dos gana las dos carreras que quedan). Pero es que si Verstappen o Piastri gana el domingo, Norris no podrá ser campeón matemáticamente.

Hay muchas combinaciones, pero aquí dejamos algunas posibles.

Resultados que necesita Norris para ser campeón de la F1 2025 este domingo en Qatar

Norris será campeón del mundo de F1 si gana el domingo en Qatar

Norris será campeón del mundo de F1 si el domingo en Qatar queda delante de Piastri sacándole cuatro puntos (ganando la carrera o sacándole dos posiciones si queda al menos 7º) y simplemente delante de Verstappen en zona de puntos

Norris será campeón del mundo de F1 si queda segundo el domingo en Qatar, Piastri es 4º o peor y Verstappen no gana la carrera (3º o peor)

Norris será campeón del mundo de F1 si queda tercero el domingo en Qatar, Piastri es 5º o peor y Verstappen 4º o peor

Norris será campeón del mundo de F1 si queda cuarto el domingo en Qatar, Piastri es 6º o peor y Verstappen 5º o peor

Norris será campeón del mundo de F1 si queda quinto el domingo en Qatar, Piastri es 7º o peor y Verstappen 6º o peor

Norris será campeón del mundo de F1 si queda sexto el domingo en Qatar, Piastri es 8º o peor y Verstappen 7º o peor

Norris será campeón del mundo de F1 si queda séptimo el domingo en Qatar, Piastri es 9º o peor y Verstappen 8º o peor

Norris será campeón del mundo de F1 si queda octavo el domingo en Qatar, Piastri no puntúa y Verstappen es 9º o peor

Norris no será campeón del mundo de F1 en Qatar si queda 9º o peor, incluso si Piastri y Verstappen no puntúan

Por supuesto, ganar le da matemática el título a Norris, y como has visto, para ganar el título en Qatar Norris necesita ser al menos 8º y esperar peores resultados de sus rivales.

Del mismo modo, si Verstappen o Piastri ganan el GP de Qatar o termina cualquiera de los dos delante de Norris, el inglés no será campeón todavía.

¿Pueden Piastri o Verstappen ser campeones de la F1 2025 en Qatar?

No, incluso aunque Piastri hiciera un fin de semana perfecto ganando el domingo y Norris no puntúa el domingo. En ese caso, Piastri saldría de Qatar con tres puntos de ventaja de cara a Abu Dhabi.

Verstappen no solo no puede ser campeón en Qatar, sino que no puede ni salir líder de allí, porque incluso ganando la carrera y Norris sin puntúar, estarían empatados a puntos de cara a Abu Dhabi pero Norris iría delante por tener más segundos puestos (estarían empatados a victorias también).

Por lo tanto, si Norris no se corona en Qatar, nadie lo hará hasta la final de Abu Dhabi el domingo que viene.

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images