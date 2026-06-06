Parrilla del GP de Mónaco de F1: posiciones de salida y filas

Se ha disputado ya la que muchos consideran sesión clave del GP de Mónaco de F1, la clasificación, y ha quedado formada la parrilla de salida para la carrera del domingo, que puede parecerse mucho al que será el resultado definitivo de la sexta ronda del curso 2026. Consulta dónde sale cada piloto, quién ha hecho la pole y más sobre la parrilla de Mónaco. ¡Ah! Y márcanos aquí, que te favorecerá a ti y a nosotros en las búsquedas de Google (nada invasivo).

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Parrilla de salida del GP de Mónaco de F1 2026: filas y posiciones

¿Qué piloto es el poleman del GP de Mónaco de F1 2026?

Antonelli ha hecho la pole en el GP de Mónaco 2026 de F1 al ser el más rápido en la Q3.

Es su quinta en Fórmula 1, su primera en Mónaco y su quinta de la temporada.

¿A qué es la carrera del GP de Mónaco de F1 2026?

Horario de la carrera de F1 del GP de Mónaco en España: domingo a las 15:00h

Historial de pilotos con pole en el GP de Mónaco de F1

Antes de la de Antonelli de este domingo, 38 pilotos habían hechop una pole position en el GP de Mónaco en la historia de la F1, aunque nadie tantas como Ayrton Senna, que lo hizo cinco veces, una más que Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jackie Stewart y Alain Prost.

De la parrilla actual, además de Antonelli, Charles Leclerc tiene tres poles en Mónaco (y solo una victoria) en 2021, 2022 y 2024, Fernando Alonso (2006 y 2007) y Lewis Hamilton (2015 y 2019) dos y Max Verstappen (2023) y Lando Norris (la anterior, la de 2025), una cada uno.

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¿Es tan decisiva la pole para ganar en Mónaco F1?

Se han disputado 71 carreras del GP de Mónaco y en menos de la mitad ha ganado el autor de la pole, pero lo cierto es que de las 21 últimas ediciones, en 15 ha ganado el piloto que salía primero y en 18 un piloto que salía primero o segundo, por lo que es bastante decisiva.

¿Dónde sale Alonso en el GP de Mónaco de F1?

Fernando Alonso saldrá desde la penúltima posición, 21º, en el GP de Mónaco, después de no haber podido batir a nadie más que a su compañero Lance Stroll, que saldrá último en otro fin de semana desastroso para Aston Martin.

¿Dónde sale Sainz en el GP de Mónaco de F1?

Carlos Sainz saldrá 12º en la carrera del GP de Mónaco tras rozar la Q3 pero haber caído eliminado en Q2. Sainz compartirá la sexta fila con Alex Albon, su compañero, que se clasificó 11º, y tendrá detrás a Nico Hulkenberg.

¿Dónde sale Checo Pérez en el GP de Mónaco de F1?

Sergio Pérez iniciará 18º la carrera de Mónaco, tras haber superado a su compañero Valtteri Bottas que se clasificó 20º, y también a Oliver Bearman y a los Aston Martin. Checo Pérez compartirá la novena fila de parrilla con Esteban Ocon, clasificado 17º.

¿Dónde sale Colapinto en el GP de Mónaco de F1?

Franco Colapinto iniciará 14º en la carrera del GP de Mónaco, en la séptima fila de parrilla detrás de Nico Hulkenberg y justo delante de Arvid Lindblad.