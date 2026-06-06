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Parrilla del GP de Mónaco de F1: posiciones de salida y filas

Consulta cómo queda la parrilla de salida del GP de Mónaco de F1 y en qué fila y posición empieza cada piloto la carrera del domingo.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Salida de la carrera 2025

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Se ha disputado ya la que muchos consideran sesión clave del GP de Mónaco de F1, la clasificación, y ha quedado formada la parrilla de salida para la carrera del domingo, que puede parecerse mucho al que será el resultado definitivo de la sexta ronda del curso 2026. Consulta dónde sale cada piloto, quién ha hecho la pole y más sobre la parrilla de Mónaco. ¡Ah! Y márcanos aquí, que te favorecerá a ti y a nosotros en las búsquedas de Google (nada invasivo).

También apunta:

Parrilla de salida del GP de Mónaco de F1 2026: filas y posiciones

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto

Alpine

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

 

 

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 


 

 

 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

Aston Martin

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué piloto es el poleman del GP de Mónaco de F1 2026?

Antonelli ha hecho la pole en el GP de Mónaco 2026 de F1 al ser el más rápido en la Q3.

Es su quinta en Fórmula 1, su primera en Mónaco y su quinta de la temporada.

¿A qué es la carrera del GP de Mónaco de F1 2026?

  • Horario de la carrera de F1 del GP de Mónaco en España: domingo a las 15:00h

Historial de pilotos con pole en el GP de Mónaco de F1

Antes de la de Antonelli de este domingo, 38 pilotos habían hechop una pole position en el GP de Mónaco en la historia de la F1, aunque nadie tantas como Ayrton Senna, que lo hizo cinco veces, una más que Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jackie Stewart y Alain Prost.

De la parrilla actual, además de Antonelli, Charles Leclerc tiene tres poles en Mónaco (y solo una victoria) en 2021, 2022 y 2024, Fernando Alonso (2006 y 2007) y Lewis Hamilton (2015 y 2019) dos y Max Verstappen (2023) y Lando Norris (la anterior, la de 2025), una cada uno.

Todo el palmarés:

¿Es tan decisiva la pole para ganar en Mónaco F1?

Se han disputado 71 carreras del GP de Mónaco y en menos de la mitad ha ganado el autor de la pole, pero lo cierto es que de las 21 últimas ediciones, en 15 ha ganado el piloto que salía primero y en 18 un piloto que salía primero o segundo, por lo que es bastante decisiva.

Más información de eso:

¿Dónde sale Alonso en el GP de Mónaco de F1?

Fernando Alonso saldrá desde la penúltima posición, 21º, en el GP de Mónaco, después de no haber podido batir a nadie más que a su compañero Lance Stroll, que saldrá último en otro fin de semana desastroso para Aston Martin.

¿Dónde sale Sainz en el GP de Mónaco de F1?

Carlos Sainz saldrá 12º en la carrera del GP de Mónaco tras rozar la Q3 pero haber caído eliminado en Q2. Sainz compartirá la sexta fila con Alex Albon, su compañero, que se clasificó 11º, y tendrá detrás a Nico Hulkenberg.

¿Dónde sale Checo Pérez en el GP de Mónaco de F1?

Sergio Pérez iniciará 18º la carrera de Mónaco, tras haber superado a su compañero Valtteri Bottas que se clasificó 20º, y también a Oliver Bearman y a los Aston Martin. Checo Pérez compartirá la novena fila de parrilla con Esteban Ocon, clasificado 17º.

¿Dónde sale Colapinto en el GP de Mónaco de F1?

Franco Colapinto iniciará 14º en la carrera del GP de Mónaco, en la séptima fila de parrilla detrás de Nico Hulkenberg y justo delante de Arvid Lindblad. 

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